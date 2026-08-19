AFP
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Tottenham trabalha em uma ousada investida dupla por Savinho e Omar Marmoush, atacantes do Manchester City
Avanço nas negociações com o Manchester City
De acordo com The Athletic, o Tottenham trabalha em um acordo para contratar Savinho e Marmoush, ambos do Manchester City. Nada está finalizado ainda, mas as conversas entre os dois clubes da Premier League avançam bem. O Tottenham tentou Savinho no verão passado, mas o City não quis vender o brasileiro. No entanto, Savinho ficou fora do elenco na derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra, no domingo. Enquanto isso, Marmoush também vem sendo considerado um provável nome de saída do City nesta janela de transferências, depois de atuar como reserva de Erling Haaland.
- Getty Images Sport
Grande gasto de verão do Tottenham
Garantir Savinho e Marmoush aumentaria um verão incrivelmente movimentado para o Tottenham. O clube já gastou um total de £229,5 milhões com Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke. Além dessas contratações de peso, o Spurs também trouxe Marcos Senesi, Andy Robertson e Martin Dubravka em transferências sem custos. Apesar desse investimento histórico, o Tottenham segue em conformidade com os regulamentos financeiros. Grande parte desse poder de investimento vem de uma mudança estratégica dos proprietários majoritários da ENIC, que agora estão injetando recursos no clube, somada a vendas lucrativas de jogadores, como a ida de Luka Vuskovic para o Brighton por £46 milhões garantidos.
Cumprindo uma promessa de transferência
No início deste mês, De Zerbi revelou que o Tottenham estava preparando uma contratação surpresa "bomba". O Tottenham precisa desesperadamente de reforços no ataque, já que Richarlison tem apenas um ano restante de contrato e Dominic Solanke tem sofrido com lesões.
Marmoush marcou 15 gols em 17 jogos durante sua última meia temporada no Eintracht Frankfurt antes de se transferir para o City, e o Tottenham espera que ele consiga repetir essa forma no norte de Londres. A chegada dos dois atacantes daria a De Zerbi o poder de fogo necessário, consolidaria o status da equipe como candidata ao G-4 e cumpriria a ousada promessa do treinador aos torcedores.
- Getty
O que vem a seguir para o Tottenham?
O Tottenham agora vai se concentrar em finalizar os acordos com o Manchester City antes do fechamento da janela de transferências. Se o Tottenham conseguir garantir os dois atacantes, De Zerbi terá um dos ataques mais formidáveis da Premier League. Os torcedores vão esperar ansiosamente para ver se essas contratações podem impulsionar a equipe rumo a uma vaga no G4 nesta temporada.
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