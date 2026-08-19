No início deste mês, De Zerbi revelou que o Tottenham estava preparando uma contratação surpresa "bomba". O Tottenham precisa desesperadamente de reforços no ataque, já que Richarlison tem apenas um ano restante de contrato e Dominic Solanke tem sofrido com lesões.

Marmoush marcou 15 gols em 17 jogos durante sua última meia temporada no Eintracht Frankfurt antes de se transferir para o City, e o Tottenham espera que ele consiga repetir essa forma no norte de Londres. A chegada dos dois atacantes daria a De Zerbi o poder de fogo necessário, consolidaria o status da equipe como candidata ao G-4 e cumpriria a ousada promessa do treinador aos torcedores.