O sentimento de Tonali pelo Milan segue forte, apesar dos anos e dos quilômetros de distância. Em entrevista à Sky, o meio-campista de Brescia faz um balanço desta primeira parte de sua passagem pelo Tottenham, sem esquecer o Milan, clube ao qual sempre esteve ligado: "O Milan sempre será meu time do coração, não importa quanto tempo passe. Mesmo daqui a vinte anos, continuarei acompanhando o clube sempre que meus compromissos permitirem, porque esse sentimento nunca vai mudar".
Tottenham, Tonali não esquece: "Mesmo daqui a 20 anos, continuarei acompanhando o Milan sempre que meus compromissos permitirem, porque esse sentimento nunca vai mudar"
O MOMENTO NO TOTTENHAM
Tonali também relembrou a última segunda-feira, quando o Tottenham conquistou sua primeira vitória em casa na temporada contra o Coventry: ""A segunda-feira marcou, de certa forma, o encerramento desta primeira parte da temporada. Estamos evoluindo continuamente, não devemos olhar para o nosso início, mas aproveitar as coisas positivas. As atuações foram ótimas, todos gostam do treinador, que sofre mais do que qualquer um aqui no Tottenham. Sabemos que precisamos dar muito a ele porque ainda não fizemos nada. Desde a semana passada, estamos muito mais unidos como grupo e não podemos parar. Agora vamos jogar fora de casa uma partida difícil, precisamos ser positivos e jogar o nosso futebol".
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