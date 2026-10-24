Tottenham, Tonali não esquece: "Mesmo daqui a 20 anos, continuarei acompanhando o Milan sempre que meus compromissos permitirem, porque esse sentimento nunca vai mudar"

Tonali também relembrou a última segunda-feira, quando o Tottenham conquistou sua primeira vitória em casa na temporada contra o Coventry: ""A segunda-feira marcou, de certa forma, o encerramento desta primeira parte da temporada. Estamos evoluindo continuamente, não devemos olhar para o nosso início, mas aproveitar as coisas positivas. As atuações foram ótimas, todos gostam do treinador, que sofre mais do que qualquer um aqui no Tottenham. Sabemos que precisamos dar muito a ele porque ainda não fizemos nada. Desde a semana passada, estamos muito mais unidos como grupo e não podemos parar. Agora vamos jogar fora de casa uma partida difícil, precisamos ser positivos e jogar o nosso futebol".