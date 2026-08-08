De Zerbi está prestes a garantir seu principal alvo para o ataque, com o Tottenham supostamente se aproximando de um acordo total por Savinho, do City. O brasileiro, avaliado em £ 60 milhões, é um alvo de longa data do clube do norte de Londres, de acordo com o Football365.

O Tottenham já demonstrou enorme respaldo financeiro nesta janela. Após as chegadas de destaque de Sandro Tonali, Matheus Fernandes e Jan Paul van Hecke, a contratação de Savinho consolidaria um período histórico de investimento. A diretoria do clube autorizou cerca de £ 230 milhões em gastos até aqui.

Apesar de explorar opções alternativas para o ataque, como Cody Gakpo, do Liverpool, Savinho tem surgido de forma consistente como o nome preferido de De Zerbi. No entanto, o City tem agido com cautela nas negociações, adiando o sinal verde final até conseguir garantir um substituto adequado para o ponta que está de saída.