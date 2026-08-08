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Tottenham se prepara para DAR CHAPÉU em craque de £ 60 milhões enquanto astro do Manchester City se encaminha para exames médicos no norte de Londres
Perto de fechar a última peça
De Zerbi está prestes a garantir seu principal alvo para o ataque, com o Tottenham supostamente se aproximando de um acordo total por Savinho, do City. O brasileiro, avaliado em £ 60 milhões, é um alvo de longa data do clube do norte de Londres, de acordo com o Football365.
O Tottenham já demonstrou enorme respaldo financeiro nesta janela. Após as chegadas de destaque de Sandro Tonali, Matheus Fernandes e Jan Paul van Hecke, a contratação de Savinho consolidaria um período histórico de investimento. A diretoria do clube autorizou cerca de £ 230 milhões em gastos até aqui.
Apesar de explorar opções alternativas para o ataque, como Cody Gakpo, do Liverpool, Savinho tem surgido de forma consistente como o nome preferido de De Zerbi. No entanto, o City tem agido com cautela nas negociações, adiando o sinal verde final até conseguir garantir um substituto adequado para o ponta que está de saída.
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A prioridade do alvo segue no caminho certo
O especialista em transferências Fabrizio Romano trouxe uma atualização animadora sobre as negociações em andamento entre os dois clubes da Premier League. Dando contexto à situação, o jornalista confirmou que o brasileiro está firmemente no topo da lista de alvos do Tottenham. Com as conversas avançando, há uma crença generalizada de que um acordo será fechado a tempo. Romano compartilhou sua opinião para esclarecer qual é a prioridade máxima do clube no mercado.
Ao falar sobre a possibilidade de uma transferência ser concretizada, Romano disse: "A prioridade, o alvo número um, dois e três continua sendo Savinho, e acho que, no fim da janela de transferências de verão, Savinho tem chances muito, muito boas de se juntar ao Tottenham. Então, não espero nenhuma surpresa aqui."
Cresce a confiança no norte de Londres
O otimismo em torno da transferência tem repercutido em toda a mídia, com relatos sugerindo que todas as partes seguem confiantes de que um acordo de £60 milhões será finalizado em breve. De Zerbi tem sido bastante vocal sobre seu desejo de contratar talento ofensivo de alto nível antes do prazo final. Embora nomes como Raphinha e Marcus Rashford tenham sido avaliados, Savinho é claramente o grande destaque.
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Finalizando o elenco definitivo
Se o Tottenham conseguir finalizar a transação de £60 milhões, isso representará uma enorme demonstração de intenção antes da nova temporada. Levar seus gastos de verão para a impressionante marca de £300 milhões colocaria uma pressão imensa sobre De Zerbi para entregar resultados imediatos e desafiar a elite estabelecida da Premier League.
O obstáculo imediato continua sendo a busca do Manchester City por um substituto. Até que o City identifique seu próprio alvo para chegar, o Spurs terá de esperar antes de apresentar oficialmente o ponta brasileiro a seus torcedores.
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