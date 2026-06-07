Tottenham rejeitado novamente! O Brighton recusou a segunda oferta pelo zagueiro Jan Paul van Hecke, enquanto o diretor executivo lança um aviso aos rivais da Premier League

O CEO do Brighton, Paul Barber, confirmou que o Tottenham não teve sucesso em duas tentativas recentes de contratação de Van Hecke. O jogador de 25 anos tornou-se um dos principais alvos dos Spurs, que buscam reforçar uma defesa que quase lhes custou a permanência na Premier League na última temporada. Apesar de Van Hecke estar entrando no último ano de contrato, o clube da Costa Sul exige uma quantia em torno de 50 milhões de libras.

Em entrevista à talkSPORT, Barber foi transparente sobre a situação. “Sempre haverá muito interesse em nossos melhores jogadores, e certamente no caso de Jan Paul. Fomos muito claros ao dizer que esse interesse já vem de algum tempo e é proveniente de várias fontes. Sim, rejeitamos uma oferta do Tottenham na última semana, na verdade, duas ofertas”, revelou Barber.