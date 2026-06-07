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Tottenham rejeitado novamente! O Brighton recusou a segunda oferta pelo zagueiro Jan Paul van Hecke, enquanto o diretor executivo lança um aviso aos rivais da Premier League
Brighton mantém firme a avaliação de 50 milhões de libras
O CEO do Brighton, Paul Barber, confirmou que o Tottenham não teve sucesso em duas tentativas recentes de contratação de Van Hecke. O jogador de 25 anos tornou-se um dos principais alvos dos Spurs, que buscam reforçar uma defesa que quase lhes custou a permanência na Premier League na última temporada. Apesar de Van Hecke estar entrando no último ano de contrato, o clube da Costa Sul exige uma quantia em torno de 50 milhões de libras.
Em entrevista à talkSPORT, Barber foi transparente sobre a situação. “Sempre haverá muito interesse em nossos melhores jogadores, e certamente no caso de Jan Paul. Fomos muito claros ao dizer que esse interesse já vem de algum tempo e é proveniente de várias fontes. Sim, rejeitamos uma oferta do Tottenham na última semana, na verdade, duas ofertas”, revelou Barber.
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O modelo dos Seagulls e suas ambições europeias
Para o Brighton, a decisão de insistir em um preço mais alto está enraizada em sua estratégia de longo prazo e na próxima campanha europeia. Tendo se classificado para a competição continental, o técnico Fabian Hurzeler precisa de um elenco numeroso e talentoso para competir em várias frentes. Barber enfatizou que qualquer saída deve atender às exigências financeiras do clube, garantindo ao mesmo tempo que a equipe continue competitiva em campo.
Barber explicou: “Desse ponto de vista, tem que ser bom tanto para nós quanto para o jogador. Temos que estar em posição de fazer as melhores negociações para se adequar ao nosso modelo e também para garantir que estamos apoiando Fabian, porque ele tem mais uma grande temporada pela frente. Ele já passou duas temporadas na Premier League, terminou em oitavo lugar nas duas ocasiões; desta vez, tivemos a sorte de nos classificar para uma competição europeia.”
Equilibrando experiência e juventude para Hurzeler
A recusa do Brighton em vender por um preço baixo também é um sinal de intenção para seus rivais da Premier League. Com o Liverpool e o Newcastle supostamente de olho em Van Hecke, os Seagulls não têm pressa em perder um jogador que se tornou internacional holandês desde sua transferência de £ 2 milhões do NAC Breda em 2020. Barber observou que manter uma combinação de jovens talentos e liderança experiente é essencial para que o clube continue subindo na tabela.
Resumindo a posição do clube, Barber acrescentou: “Queremos chegar o mais longe possível nessa competição, ao mesmo tempo em que nos saímos bem na Premier League. Para isso, precisamos garantir que o Fabian tenha o melhor elenco possível e que tenhamos o equilíbrio certo entre os jovens jogadores que normalmente gostamos de trazer e desenvolver, e os jogadores mais experientes, como o Pascal Gross e outros, que podem realmente nos ajudar a progredir em todas as competições em que estamos. Como sempre, é uma questão de equilíbrio, e esperamos que neste verão possamos trabalhar duro para conseguir isso novamente.”
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A crise defensiva do Tottenham e a incerteza em torno de Romero
A tentativa de contratação de Van Hecke ocorre em um momento de grande turbulência no Tottenham Hotspur Stadium. Após uma temporada em que o clube escapou do rebaixamento por apenas dois pontos, a diretoria está desesperada para garantir mais estabilidade na defesa. Embora já tenham garantido a contratação de Andy Robertson em uma transferência sem custos e estejam prestes a fechar com Marcos Senesi, o futuro do capitão Cristian Romero continua sendo um dos principais assuntos entre a torcida.
A disciplina do argentino tem sido um problema significativo, com Romero perdendo seis jogos por suspensão no ano passado — partidas nas quais o Spurs teve dificuldades para obter resultados. Outro atrito ocorreu quando Romero voltou para a Argentina antes de um confronto crucial na última rodada contra o Everton, enquanto se recuperava de uma lesão. Com o interesse do Atlético de Madrid já divulgado anteriormente, o Spurs pode estar considerando Van Hecke como um pilar de longo prazo para uma nova formação defensiva.