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Savinho Tottenham GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

Tottenham perdeu a noção! Gastar £ 85 milhões em Savinho é um dos negócios mais ridículos da história do futebol: GOAL avalia as maiores transferências da janela de verão de 2026

Opinion
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Savinho
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Para alguns torcedores de futebol, o verão é a parte do calendário pela qual eles mais esperam, e não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora de transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes de peso fazendo transferências milionárias antes do fechamento da janela em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam dando certo para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter acontecido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos avaliar cada transferência concluída à medida que acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    25 de agosto: Savinho (do Manchester City para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o Manchester City: Um candidato genuinamente forte ao posto de taxa de transferência mais ridícula já paga em toda a história do futebol! O City vai rir à toa por ter, de alguma forma, conseguido uma venda recorde do clube com um jogador que enganou mais do que entregou ao longo de suas duas temporadas no Etihad Stadium, apesar de ter chegado cercado de grande expectativa, em uma passagem que rendeu um total de apenas dois gols na Premier League. O Manchester City vai ficar eufórico porque o Tottenham, mais uma vez, se mostrou disposto a ir de forma tão desconcertantemente alta para conseguir o jogador que queria, apenas um ano depois de ter tentado contratar Savinho por cerca de metade do pacote total de £85 milhões (US$ 116 milhões) que desembolsou. É verdade que, aos 22 anos, Savinho ainda tem potencial para se tornar um talento de classe mundial no Tottenham Hotspur Stadium, e Enzo Maresca pode acabar ficando um pouco curto pelas pontas, mas ainda há muito tempo nesta janela para reinvestir essa entrada gigantesca, e o clube ainda conta com nomes como o muito bem avaliado Jeremy Monga e Jack Grealish, novamente em forma. Para um jogador do atual nível apenas mediano do brasileiro, esta foi simplesmente uma oferta boa demais, muito boa mesmo, para ser recusada, aconteça o que acontecer no futuro. Nota: A+

    Para o Tottenham: Se as contratações de Sandro Tonali e Mateus Fernandes por um valor combinado de £185 milhões (US$ 252 milhões) já causaram surpresa, este acordo vai fazer isso bater no teto. O Tottenham mostrou disposição para gastar pesado durante todo o verão, e talvez até desse para justificar seu investimento nessa dupla de novos meio-campistas como uma parte necessária da reformulação do elenco de Roberto De Zerbi, após duas temporadas seguidas em que o clube flertou com o rebaixamento. No entanto, gastar £85 milhões em Savinho, de todos os nomes possíveis, sugere que eles podem ter perdido completamente o rumo nos bastidores. Um valor desse tamanho exige impacto consistente em alto nível, e em nenhum momento de sua passagem pelo City o ponta brasileiro demonstrou ser capaz de entregar isso. Perguntas sérias precisam ser feitas sobre como o Spurs saiu de uma oferta de £43 milhões pelo ponta há um ano para literalmente o dobro disso apenas 12 meses e uma temporada sem brilho depois, com quatro gols, três assistências e apenas sete jogos como titular na Premier League. Há toda a chance de Savinho dar certo e ser um grande sucesso no norte de Londres, mas isso não muda o fato de que, em primeiro lugar, trata-se de um gasto grotescamente excessivo. Nota: F

    Para Savinho: É preciso ter certa empatia por Savinho, porque agora ele vai ter de corresponder a essa taxa de transferência monstruosa no Tottenham Hotspur Stadium ou correr o risco de ser rotulado como um fracasso, um desfecho que alguns considerarão inevitável. Se o Spurs tivesse pago o que ele realmente vale, provavelmente algo em torno de £45 milhões (US$ 61 milhões), então a pressão seria menor, mas agora será esperado que o jogador de 22 anos cause impacto imediatamente e rapidamente se torne uma figura central no ataque de De Zerbi. Como já mencionamos, Savinho certamente tem capacidade para dar certo se for tratado como peça-chave e jogar semana após semana, algo que nunca aconteceria sob o comando do renomado inventor Pep Guardiola em Manchester. Do ponto de vista do jogador, este é um recomeço muito necessário em outro chamado integrante do 'Big Six', a chance de trabalhar com outro técnico de excelente reputação e uma desejável mudança de ares com sua ida para Londres. No entanto, existe a sensação inabalável de que ele sempre carregará o peso da taxa astronômica. É uma transferência que já pode definir, para o bem ou para o mal, sua carreira no mais alto nível. Nota: B-

    Krishan Davis

    • Publicidade
  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    23 de agosto: Ayyoub Bouaddi (Lille para o Manchester City, £ 86 milhões)

    Para o Lille: Mais um pagamento gigantesco. Bouaddi ainda tinha apenas 13 anos quando chegou ao Lille, em 2021, mas não demorou para que fosse apontado como o jogador mais promissor da base do clube desde Eden Hazard. Nesse sentido, a transferência multimilionária do volante para a Inglaterra não surpreende em nada. Depois de uma atuação de melhor em campo na vitória sobre o Real Madrid no dia do seu 17º aniversário, era apenas uma questão de tempo até que ele se juntasse a um dos gigantes da Europa, e sua excelente exibição por Marrocos no confronto da Copa do Mundo com o Brasil, em 13 de junho, tornou inevitável uma mudança no verão. Ainda assim, esta continua sendo uma quantia incrível para o Lille, que anteriormente avaliava Bouaddi em cerca de £70 milhões. O clube já arrecadou muito com vendas de jogadores como Nicolas Pepe, Victor Osimhen e Rafael Leao, mas, assim como na venda de Leny Yoro para o Manchester United em 2024, isso é lucro puro para um clube com reputação mais do que merecida por desenvolver e lapidar grandes jovens talentos. Nota: A+

    Para o City: O substituto de Rodri. Nunca houve muita dúvida de que o internacional espanhol deixaria o Etihad neste verão, mesmo depois de lembrar a todos de suas incontáveis qualidades ao conduzir a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026. Assim, o desafio duplo do City era conseguir o máximo de dinheiro possível por Rodri e, ao mesmo tempo, encontrar um sucessor à altura. É preciso dizer que o clube atingiu os dois objetivos: £65 milhões é um ótimo valor por um jogador de 30 anos que não se recuperou há muito tempo de uma lesão no ligamento cruzado anterior; e, embora o City claramente tenha pago caro demais por Bouaddi, seu potencial é evidente e enorme. Claro, ainda é pedir demais de um jovem de 18 anos que preencha imediatamente o enorme vazio deixado por um dos maiores camisas 6 que o futebol já viu. Mas é preciso dizer que o City contratou o volante mais promissor do mundo hoje (o Liverpool realmente poderia ter se beneficiado com a contratação de Bouaddi!). Se ele conseguirá resolver de imediato todos os problemas já evidentes do City sob o comando de Enzo Maresca, porém, é uma questão completamente diferente... Nota: B

    Para Bouaddi: O tipo de transferência que ele sempre pareceu destinado a fazer, mais cedo ou mais tarde. Bouaddi é conhecido por ser uma pessoa muito humilde e trabalhadora, mas também tem total convicção em sua qualidade. Ele não tem dúvidas de que pode prosperar no mais alto nível, o que explica em parte por que trocou a seleção da França pela de Marrocos no início deste ano, já que esta última oferecia a oportunidade de jogar a Copa do Mundo deste verão. As atuações surpreendentemente maduras de Bouaddi na América do Norte são um bom sinal em relação à sua ida para Manchester. É verdade que substituir Rodri continua sendo uma tarefa intimidadora, e ele não terá muita margem para erro por causa do valor da transferência. Mas certamente parece ter os níveis necessários de inteligência, confiança e compostura para lidar com a natureza incrivelmente intensa do futebol da Premier League. O fato de que terá Elliott Anderson, e muito provavelmente Enzo Fernandez, para apoiá-lo no meio-campo também deve ajudar a aliviar sua carga e tirar parte da pressão para que ele cause impacto imediatamente. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United crestGetty/GOAL

    22 de agosto: Carlos Baleba (Brighton para o Manchester United, £ 70 milhões)

    Para o Brighton: Este é mais uma vez o brilhante modelo de negócios do Brighton em ação. O Brighton pode ter causado surpresa ao desembolsar £23 milhões para levar o meio-campista camaronês Carlos Baleba do Lille para a Premier League como um relativo desconhecido há três anos, mas essa decisão compensou enormemente, já que o clube obtém um lucro gigantesco apenas três anos depois. É verdade que o valor de Baleba caiu desde o verão passado, quando o Brighton pedia mais de £100 milhões ao Manchester United, enquanto ele viveu uma espécie de temporada de dois tempos, com seu técnico Fabian Hurzeler acreditando que a especulação sobre a transferência afetou inicialmente seu rendimento. Consequentemente, Baleba certamente não poderia ter alcançado £100 milhões ou mais neste verão, mas um pacote total de £70 milhões (US$ 95,5 milhões) ainda parece um bom negócio para o Brighton, especialmente se o jogador de 22 anos continuar atuando de forma inconsistente. O clube da costa sul inevitavelmente reinvestirá esse dinheiro em vários outros jovens talentos, que depois serão vendidos por um lucro significativo. Nota: B+

    Para o Manchester United: O United sentirá que sua paciência compensou. O clube havia se afastado das negociações com o Brighton no verão de 2025 depois que ficou claro que o time queria uma taxa na mesma faixa dos £115 milhões que o Chelsea havia pago por Moises Caicedo em 2023, mas sempre foi noticiado que voltaria por ele em algum momento no futuro. Esse momento é agora, com o Manchester United aproveitando a campanha um tanto irregular do meio-campista em 2025-26 para fechar o que considerará de fato um negócio abaixo do preço de mercado em um verão em que os valores foram grosseiramente inflacionados, já que ele teria custado significativamente mais 12 meses atrás. A esperança será a de que, aos 22 anos, as atuações irregulares de Baleba tenham sido simplesmente resultado de ele ainda estar um pouco cru, com seus melhores anos claramente ainda pela frente. Sua temporada também foi prejudicada pela Copa Africana de Nações, e ele melhorou muito na segunda metade da última temporada, com o United supostamente animado por seus dados subjacentes. Baleba traz a força física e a intensidade no meio-campo de que o United vinha sentindo falta neste verão após a saída de Casemiro. Michael Carrick e a torcida precisarão lhe dar algum tempo para se adaptar, especialmente depois de ele ter lesionado os ligamentos do tornozelo na pré-temporada, mas, se conseguir cumprir seu potencial, será a solução ideal de longo prazo para uma posição problemática em Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ele precisou ter paciência, mas Baleba está finalmente a caminho do Manchester United naquela que certamente é uma transferência dos sonhos para um jogador que chegou à Europa vindo de seu país natal, Camarões, há apenas quatro anos e meio. O Brighton claramente sabia que estava contratando um jovem de alto potencial quando decidiu desembolsar nada menos que £23 milhões para tirá-lo de lá em 2023, ainda como um relativo desconhecido de 19 anos, e, tirando o tropeço da temporada passada, ele seguiu a trajetória esperada. Baleba mereceu essa oportunidade e agora estará determinado a garantir que ela não passe por ele. Certamente parece que ele está pronto para ser uma figura importante desde o início em Old Trafford, onde um volante físico estava na lista de desejos havia algum tempo. Ele fará parte de um meio-campo renovado ao lado de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos e Bruno Fernandes, com a missão de interromper ataques e conduzir seu time para a frente com a bola. Ele precisará de tempo para se adaptar após sua lesão na pré-temporada, mas não há dúvida de que esta é uma contratação empolgante de longo prazo para o Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

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  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (do Liverpool para a Inter, € 35 milhões)

    Para o Liverpool: Um desfecho previsível, mas triste da mesma forma. A saída de Jones significa que não há mais um único garoto da casa no elenco do Liverpool, o que é bastante deprimente para os torcedores. Vale lembrar que não faz tanto tempo assim que Jurgen Klopp sonhava com um "time de Scousers". Ainda assim, dá para entender em certa medida por que o Liverpool permitiu a saída de Jones, já que ele tinha apenas um ano restante de contrato e claramente já não estava feliz em Anfield. Nem mesmo a demissão de Arne Slot pareceu melhorar seu humor durante o verão, como destacou sua disputa pela braçadeira de capitão com Dominik Szoboszlai. No entanto, embora o Liverpool tenha feito bem em se manter firme em relação ao valor de transferência que queria por Jones, agora é imperativo que ele seja substituído, porque, mesmo levando em conta a evolução contínua de Trey Nyoni, o Liverpool já estava preocupantemente carente em número de opções e qualidade no meio-campo central. E também não vamos esquecer que o versátil Jones foi, na verdade, uma das melhores opções de Slot na lateral direita na temporada passada! Nota: C

    Para a Inter: Uma contratação potencialmente astuta. Beppe Marotta é uma espécie de mestre do mercado de transferências, e o CEO da Inter provavelmente vai considerar que Jones representa um ótimo negócio. Vale lembrar que, embora pareça que o produto da base do Liverpool esteja por aí há uma eternidade, ele ainda tem apenas 25 anos, e não faz tanto tempo assim que ele vinha jogando bem o bastante para conquistar seu espaço na seleção da Inglaterra. Jones certamente parece se encaixar bem no meio-campo de Christian Chivu, já que resiste muito bem à pressão e também se entrega ao máximo pela equipe. Assim, embora Jones obviamente não tenha a mesma ameaça de gols de Scott McTominay, ele é possivelmente um jogador tecnicamente superior, o que significa que há toda a chance de ele se mostrar um sucesso tão grande em Milão quanto o escocês vem sendo em Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Uma muito necessária mudança de ares. As coisas haviam se tornado estagnadas para Jones em Anfield. Ele estava sem evoluir, sua carreira havia travado e sua frustração era óbvia. Houve rumores de um desentendimento com Slot e rapidamente ficou claro que ele também não teria o tempo de jogo que tanto desejava em sua posição preferida no meio-campo sob o comando de Andoni Iraola. Consequentemente, a transferência era imperativa, e uma ida para Milão pode ser exatamente o que Jones precisava. Certamente, a presença dos compatriotas John Stones e Djed Spence deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente em San Siro, e realmente não seria surpresa vê-lo brilhar na Serie A, que, apesar de todas as suas qualidades, está inegavelmente um ou dois níveis abaixo da Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (Aston Villa para o Arsenal, £ 55 milhões)

    Para o Villa: O Aston Villa não ficará necessariamente insatisfeito com um pacote total de £55 milhões (US$ 75 milhões) por um jogador que entrava nos dois últimos anos de contrato. Daqui para frente, haveria oportunidades limitadas de arrecadar uma quantia tão substancial caso o zagueiro Ezri Konsa permanecesse, e, aos 28 anos, isso provavelmente é o melhor que o clube conseguiria, apesar do status de internacional da Inglaterra e de o Villa ter pedido £60 milhões (US$ 82 milhões) em um momento das negociações. No entanto, após a saída de Lucas Digne para o PSG no início da janela, a saída de Konsa deixa o Villa com um sistema defensivo esvaziado às vésperas da nova temporada da Premier League, então será preciso agir rapidamente para encontrar um substituto. Trata-se também da perda de mais um jogador-chave, à medida que o elenco de Unai Emery continua sendo desmontado após as respectivas transferências de Morgan Rogers e Youri Tielemans para Chelsea e Manchester United, enquanto há grande incerteza em torno dos futuros de Ollie Watkins e Emiliano Martinez. Nota: C

    Para o Arsenal: Esta é uma decisão intrigante de Arsenal e Mikel Arteta. O Arsenal, segundo informações, estava determinado a reforçar o lado direito de sua linha defensiva após as lesões do zagueiro William Saliba e do lateral Jurrien Timber, mas o treinador certamente já tinha à disposição as ferramentas para suportar suas ausências e economizar um bom dinheiro do clube. Tanto Ben White quanto Cristhian Mosquera podem atuar nessas posições, enquanto o lateral-esquerdo titular Riccardo Calafiori é nominalmente um zagueiro, assim como Piero Hincapie, e Myles Lewis-Skelly é mais do que capaz de cobrir aquele lado caso outros fossem deslocados. O Arsenal talvez precisasse de uma reorganização, com jogadores ligeiramente fora de posição, mas é difícil imaginar que isso teria sido tão prejudicial para uma defesa tão bem treinada. Mosquera impressionou em suas aparições limitadas na última temporada, mas Konsa agora é um bloqueio direto para sua evolução, e o mesmo pode ser dito do jogador formado na base Marli Salmon. Este é claramente um exemplo de Arteta exercendo os poderes significativos que tem nos bastidores no Emirates, enquanto o clube atende ao seu desejo por uma reposição de qualidade, e Konsa é sem dúvida um defensor muito bom que oferece uma liderança bastante útil. O técnico espanhol precisa de opções, com o Arsenal disputando quatro frentes, mas isso parece uma solução cara para um problema que deveria ser de curto prazo. Nota: C+

    Para Konsa: Certamente não se pode condenar Konsa por trocar de clube rumo ao campeão da Premier League neste estágio da carreira, enquanto busca conquistas maiores após vencer a Liga Europa em 2025-26, mas ele enfrenta uma verdadeira disputa para se firmar no norte de Londres a longo prazo. Não há garantia de que ele será titular na lateral direita à frente de White inicialmente, e quase certamente cairá na hierarquia até o inverno, quando Saliba e Timber tiverem se recuperado de suas respectivas cirurgias e forem considerados aptos para retornar. Sabemos que Arteta quer poder contar com um elenco profundo composto por titulares garantidos e seus chamados “finishers”, e este último parece ser o papel que Konsa deve desempenhar no Emirates. No entanto, se ele encerrar sua passagem por lá como campeão da Premier League e talvez até da Europa, provavelmente não se importará nem um pouco. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (do Manchester City para o Al-Qadsiah, £52 milhões)

    Para o City: Um belo feito! O City de alguma forma conseguiu obter um lucro pequeno, mas significativo, com um jogador que teve uma temporada muito ruim depois de chegar ao Etihad vindo do Milan no verão passado por £46,5 milhões. Reijnders de fato causou uma impressão positiva no início da Premier League, marcando um gol e dando uma assistência em sua estreia contra o Wolves no último mês de agosto, mas o ex-técnico Pep Guardiola acabou perdendo quase completamente a confiança no internacional holandês, que passou a maior parte de seus últimos meses em Manchester no banco de reservas. A mudança posterior de treinador não fez nada para melhorar as chances de Reijnders de revitalizar sua carreira no City. Pelo contrário, acabou com qualquer esperança que ele tinha de dar a volta por cima, com o jogador de 28 anos sendo vendido ao maior lance para ajudar a financiar uma planejada investida pelo preferido de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Assim, embora certamente se possa argumentar que o holandês merecia mais tempo para provar seu valor, o City nunca recusaria uma oferta tão generosa por um reserva. Nota: B+

    Para o Al-Qadsiah: Mais uma declaração de intenções, e talvez a mais chamativa até aqui. O Al-Qadsiah tem uma reputação merecida como um dos clubes “iô-iô” do futebol saudita, mas contratar Reijnders é uma séria demonstração de ambição por parte de proprietários que acreditam firmemente que Brendan Rodgers é capaz de comandar uma disputa pelo título nesta temporada. O norte-irlandês certamente tem feito um ótimo trabalho desde que assumiu em dezembro passado, com o Al-Qadisah terminando em quarto lugar na Saudi Pro League de 2025-26 graças, em grande parte, a uma sequência recorde do clube de 17 jogos de invencibilidade. Se o ex-técnico do Liverpool consegue repetir esse tipo de desempenho doméstico enquanto também lida com uma campanha inédita na AFC Champions League Elite ainda é algo discutível. No entanto, a chegada de um jogador de nível internacional como Reijnders só reforçou a percepção de que a equipe apoiada pela Saudi Aramco, que em breve se mudará para uma arena novinha em folha com capacidade para 47 mil pessoas, é a força emergente da SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Uma decisão intrigante, especialmente nesta fase da carreira. Reijnders deixou o Milan rumo a Manchester porque queria disputar os maiores títulos do futebol de clubes. Então, por que agora decidiu passar o que deveriam ser os anos de auge de sua carreira profissional jogando na Arábia Saudita? Não é como se ele não tivesse outros pretendentes. Claro, Reijnders não é o primeiro jogador de alto perfil a ser tentado pela fortuna oferecida na SPL, e certamente não será o último. Mas é difícil não se perguntar se ele pode acabar se arrependendo da decisão do ponto de vista esportivo. Reijnders é um meio-campista tecnicamente talentoso e com faro de gol, ele claramente é bom demais para o Al-Qadsiah e há um risco bem real de que essa transferência acabe prejudicando suas esperanças de representar a Holanda na próxima Eurocopa. Aos 28 anos, seu tempo no mais alto nível talvez já tenha acabado. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (do Manchester City para o Barcelona, € 75 milhões)

    Para o Manchester City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o bastante para a torcida do City, mas perder seu melhor jogador provocará um medo real. Parece que o City está fadado a sofrer uma queda sem Rodri, que era o coração da equipe e uma liderança insubstituível. Atuando tanto como principal proteção defensiva quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse índice despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu com gols nos maiores jogos, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em várias partidas decisivas pelo título da Premier League. Apesar do preço de £116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e a possível chegada de Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha essa lacuna. É nada menos que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma tarefa enorme pela frente para ajustar o modelo tático do City e garantir que a equipe ainda possa brigar pelos maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que provoca ondas de choque no futebol europeu. O Barça já era amplamente favorito para conquistar o terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid ficará abalado ao ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto de Hansi Flick, que já está bem estabelecido, em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para dar estabilidade à escalação de Flick. Com Rodri protegendo esse setor, certamente será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça nas transições. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está repleto de seus companheiros da seleção da Espanha. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo relatos, enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar a jogar antes do fim do ano depois de lesionar os ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar em nível nacional e continental nos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após o título da Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City durante um período de transição empalidece em comparação com a chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e nenhum outro time se encaixa melhor nos princípios táticos aos quais ele se acostumou tanto sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir que Rodri retorne ao auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atletico Madrid nos últimos anos, e retornar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar em sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo em nível internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que cumpra o mesmo papel dominante e vitorioso em que prosperou pela Espanha e pelo City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua brilhante carreira. Nota: A

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham para o Atlético de Madrid, € 40 milhões)

    Para o Tottenham: O Tottenham aceitou um prejuízo de cerca de £ 8 milhões sobre seu investimento inicial ao vender Romero ao Atlético de Madrid, o que é um mau negócio, seja qual for o ângulo. Sim, o clube o manteve longe de seus rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está em pleno auge e foi um dos melhores da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham poderia, e deveria, ter esperado por uma taxa mais alta. No entanto, parece mesmo o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências e o departamento médico do clube na última temporada, além de ter recebido dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com a torcida se deteriorou por causa disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o compatriota de Romero na Argentina, Marcos Senesi, além de renovar o contrato de Micky van de Ven, então segue bem servido no sistema defensivo. Romero claramente queria sair, e as chances de o Tottenham fazer uma reconstrução de verdade sob o comando de Roberto De Zerbi são maiores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema do Atlético de Diego Simeone. Ele é um defensor agressivo, que joga adiantado e compartilha a mentalidade de Simeone de vencer a qualquer custo, o que significa que não deve ter nenhum problema para se adaptar ao unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero volta a solidificar a linha defensiva do Atlético. Ele provavelmente será o principal pilar da linha de três de Simeone e trabalhará para corrigir os problemas que fizeram o time sofrer gols demais na última temporada, além de trazer habilidades de liderança vitais. Não é apenas um casamento perfeito, mas também um movimento inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a diminuir a distância para o Barcelona na liderança da La Liga e, possivelmente, a chegar mais perto daquele tão sonhado título da Champions League. O fato de terem conseguido contratá-lo por bons £ 20 milhões abaixo de seu valor real de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes do fechamento da janela. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter também estavam interessados em Romero, mas ele só tinha olhos para o Atlético, e forçar a conclusão do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é moldado para suas qualidades, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma forma que nunca foram no norte de Londres. Críticos da Premier League viam Romero como um problema por causa de seu estilo físico inflexível, mas é exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a mudança ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja voltando a crescer com De Zerbi no comando. A La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League; é disputada em um ritmo mais tático, que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também tem à disposição quatro companheiros de seleção argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 milhões)

    Para o Ajax: Um golpe duro, mas um grande reforço para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem sequer tentou esconder o fato de que esperava manter Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz durante uma campanha 2025-26 sombria do clube de Amsterdã. Godts foi o único membro do elenco a atingir dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo após o início da nova temporada da Eredivisie é um grande revés. No entanto, como Cruyff praticamente admitiu, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por seu ativo mais valioso. Essa é a brutal realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais recente grande talento saído da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, também vale destacar, foi contratado aos 17 anos, vindo do Genk, em 2023, por apenas € 1 milhão. Nesse sentido, o Ajax vai simplesmente continuar fazendo o que faz, mas se atualmente tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Champions League no ano que vem é algo que agora está muito em aberto. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde o início era de que o PSG estava bastante aberto a fazer caixa com o atacante francês, que foi a peça deslocada no setor ofensivo na temporada passada, com Barcola se vendo repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, os atuais bicampeões europeus agiram com esperteza ao deixar nomes como o Liverpool em compasso de espera enquanto reforçavam o ataque com jogadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts, antes de vender Barcola ao maior ofertante. E o melhor é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente vai cobrir o custo combinado de Aklouche, Torres e Godts, que deve oferecer uma opção de qualidade para a ponta esquerda, cuja primeira escolha é Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Possivelmente o teste definitivo de sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu assegurar um lugar regular entre os titulares no time estrelado do PSG, que chance Godts tem de fazer isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Champions League, com apenas oito jogos, e nem sequer entrou na convocação da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. É claro que se pode argumentar que Godts só tem a ganhar treinando ao lado de jogadores como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante tempo de jogo na Ligue 1 e na Coupe de France, enquanto Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio de semana. No entanto, é inevitável se perguntar se esta é realmente a decisão certa para Godts neste estágio crucial e formativo de sua carreira, ainda que provavelmente não haja lugar melhor no planeta neste momento para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (Tottenham para a Inter, € 30 milhões)

    Para o Tottenham: De qualquer ângulo que se olhe, este é mais um negócio de transferências intrigante do Tottenham, que desembolsou uma quantia enorme de dinheiro neste verão e, pode-se argumentar, gastou além da conta, sem recuperar muito com vendas de jogadores. A cotação de Djed Spence está no ponto mais alto de sua carreira neste momento, depois de ele se tornar uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a atuações defensivas muito sólidas tanto na direita quanto na esquerda, ao participar dos oito jogos da Inglaterra na América do Norte. Entre seus feitos, houve um carrinho decisivo nos instantes finais da semifinal contra a Argentina que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a arrecadar um total de apenas £30 milhões (US$ 40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, sinceramente, o argumento de que Spence vale quase o dobro disso após suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando no auge e, claro, haver a famosa “taxa inglesa”. O Spurs, ao menos, está bem servido no setor de laterais após contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão sentir que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece uma verdadeira tacada de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver o homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim do contrato e de perder os alvos prioritários Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro indo para o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade dos nerazzurri por um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com três zagueiros de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função: um lateral de forte apoio que é tão competente para avançar ao ataque quanto para neutralizar os pontas adversários. O internacional inglês é a solução ideal para a clara lacuna no lado direito da Inter. Embora não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa um upgrade defensivo e ainda tem a versatilidade para também cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. Os campeões do Scudetto também ficarão encantados com o valor da negociação. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões (US$ 51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam frutos importantes ao garantir o jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou por completo a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está seguindo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes exibições na Copa do Mundo. Embora tenha conseguido se firmar no norte de Londres no fim das contas, o ex-jogador do Middlesbrough foi muito mal aproveitado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs: não disputou uma única partida em suas duas primeiras temporadas, foi emprestado a Rennes, Leeds e Genoa, e chegou a ser rotulado como uma “contratação do clube” por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano pelo comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora se transfere para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, após elevar enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, £ 18 milhões)

    Para o Rayo: Os finalistas da Conference League talvez não tenham conseguido exatamente o quanto gostariam por Pep Chavarria, mas esta ainda assim é a venda mais cara da história do modesto clube de Madri. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar os termos durante as negociações, chegando até a pedir, em determinado momento, o valor integral de sua multa rescisória de €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões), mas chegou a um compromisso significativo após rejeitar a oferta inicial de £15 milhões ($20 milhões) do Chelsea. Na verdade, o clube não estava em uma posição forte de negociação depois que Chavarria deixou claro que queria se mudar para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele também não é exatamente um jovem de enorme potencial por quem poderiam exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se reforçar e a dar sequência ao segundo oitavo lugar consecutivo em La Liga na temporada passada. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar pelo lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo experiente de ofício. No entanto, haverá dúvidas sobre se Chavarria terá o nível exigido, embora tenha sido uma indicação de Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da elite em que ele atuou em toda a carreira, e ele terá uma enorme responsabilidade, com Cucurella tendo se desenvolvido e se tornado, possivelmente, um dos melhores do mundo em sua posição. Hato mostrou bom futebol na parte final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria provavelmente exercerá o papel de reserva e talvez de mentor para o jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/$25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática quando comparado a alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões ($81 milhões), mesmo que isso acabe sendo uma solução de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, depois que Andoni Iraola, hoje técnico do Liverpool, o contratou para o Rayo em 2022. Ele foi evoluindo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, de postura adiantada e confortável com a bola nos pés, ajudando sua equipe a chegar à final da Conference League na temporada passada e jogando os 90 minutos completos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz a transferência dos sonhos para um dos pesos-pesados da Premier League, e há uma grande chance de que receba muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (do Barcelona para o Liverpool, por empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato, que coloca o clube em uma posição melhor nas semanas finais da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool vai arcar integralmente com o salário de Araujo e, considerando seu status como um dos jogadores mais bem pagos do Barça, isso vai abrir espaço para que o campeão da Liga registre mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou no fim da última temporada, mas fez apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele há algum tempo para comandar a linha defensiva. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/US$ 64 milhões) para o Liverpool pode permitir ao Barça embolsar uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada que o clube precisava aproveitar, embora agora possa ser necessário que Flick contrate outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia enxuto em vários setores do campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool vai pagar £180 mil por semana por Araujo para amenizar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e outro reforço, Jeremy Jacquet, ainda em processo de recuperação total após uma cirurgia no ombro, o Liverpool precisava trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e tem enfrentado dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League ou criar entrosamento de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool hesitou em pagar £60 milhões por Ezri Konsa, alvo anterior da janela de verão, mas um grande investimento no defensor de Aston Villa e Inglaterra teria sido um movimento menos arriscado. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas para responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar regularmente e reconstruir sua confiança. Araujo tem sorte de outro clube europeu de elite tê-lo procurado, dadas suas dificuldades de consistência, e estará ciente das possíveis consequências se fracassar. Certamente estará extremamente motivado para provar que seus críticos estavam errados, com o objetivo de voltar a desfrutar do futebol, depois de ter passado por um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser incentivado pela apaixonada torcida de Anfield certamente dará a Araujo um grande impulso de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que acrescentará presença aérea real à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Esse recomeço pode ser exatamente o que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (Chelsea para o Como, € 36 mi)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro integral por um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um dos seus sair, e Chalobah foi uma opção sólida durante um período desafiador para o clube, chegando até a responder quando mais precisaram, ao ser chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025 em meio a uma crise de lesões na defesa. Ainda assim, o Chelsea contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está novamente apto após sua ruptura de LCA, então a venda de jogadores era uma necessidade, já que o clube tinha 10 zagueiros sob contrato. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de fazer caixa com lucro integral. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de o clube estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. O time italiano já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano e, tecnicamente, Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, porém, quem sairá ganhando neste negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros foram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e na Europa se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode muito bem favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido maltratado pelo Chelsea durante vários anos. Há uma sensação de que a diretoria dos Blues tenta lucrar com ele há algum tempo; ele rejeitou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e um ano depois perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a cair na hierarquia, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado da equipe na última temporada, e o fato de render lucro integral obviamente influenciou a decisão de deixá-lo sair antes de jogadores como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura definitiva para o defensor, que agora pode esperar disputar a Champions League e viver uma nova cultura em uma das áreas mais desejadas da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria nenhuma surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora parece Springfield Gorge, de Os Simpsons, sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur assuma o lugar de Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou só uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League na última temporada, com nove gols, e seu total de cinco assistências também foi o melhor da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes puxou seus companheiros para cima. Matthias Jaissle terá uma tarefa monumental para estabilizar o setor assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto com experiência adequada para Guimaraes não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta, enquanto ele busca dar sequência ao tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode facilmente se encaixar ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa do capitão do Arsenal. Ele dará mais dinamismo ao ataque e mais agressividade à defesa, tendo vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da última temporada. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai se adaptar rapidamente, dada sua experiência e o fato de ser uma combinação perfeita para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma razão fundamental para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer adversário doméstico vai conseguir se impor agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode acontecer na Champions League se o time enfrentar o Paris Saint-Germain novamente, o que é muito animador para suas chances de finalmente conquistar esse tão sonhado troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos gigantes da Europa. Ele está em pleno auge, como provou sem deixar dúvidas na Copa do Mundo, dando quatro assistências para gols do Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência decisiva, ainda que antes de uma saída de pesadelo nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia superado o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe dará a plataforma para alcançar o patamar de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o tom com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos para ser um herói cult sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço pago por ele. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, depois de problemas semelhantes de adaptação do prodígio brasileiro Endrick. É claro que eles esperam que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick conseguiu no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga implacável do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, há o risco de ele voltar ao Madrid no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real pode continuar sem ter utilidade para Mastantuono mesmo se ele for bem na Fiorentina, depois de fechar negócios por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal gerido por seu clube, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reviver sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola em sua tentativa de se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parte significativa de seu salário de €3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará qualidade extra ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou na ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estavam errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente da Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não pertencentes à UE vindos de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a negócios semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono prosperar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com muito alarde, e por uma taxa de €63 milhões que parecia um golpe de mestre diante da promessa que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelo Real Madrid em 2025-26, mas apenas 17 delas foram como titular, e um magro retorno de três gols dificilmente justificou a expectativa em torno dele. Mastantuono também teve dificuldades com uma lesão persistente na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma mudança para a Serie A lhe dará espaço para fazer isso longe dos holofotes intensos do Bernabéu. Certamente é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de dar certo na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (Manchester City para o Leeds United, £ 45 milhões)

    Para o Man City: É preciso questionar muito a forma como o City e Pep Guardiola lidaram com James Trafford. Contratado de volta do Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, esperava-se finalmente que ele fosse o camisa 1 no Etihad na última temporada após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube entendeu que deveria contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, empurrando imediatamente o jovem inglês de volta na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar com frieza as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo, e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro considerável com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas goleiro de copas sob o comando de Guardiola na última temporada. É uma pena ver mais um jovem muito bem avaliado, formado na base e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma baita contratação para o Leeds, que vem se reforçando discretamente neste verão e pode ser uma surpresa na briga por vaga europeia se jogar as cartas certas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do zagueiro da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, muito bem avaliado, oferecendo uma solução de alto nível para o que tem sido uma posição problemática para o Leeds. Visto como o futuro camisa 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle e poderia ter escolhido entre equipes da Premier League. O fato de ele ter escolhido o Leeds é significativo, e ele certamente acredita que o clube pode subir na tabela e evitar uma luta contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira como nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds poderá muito bem cobrar de um dos gigantes da Europa o dobro dessa quantia nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Esta é uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 de um clube da Premier League no longo prazo, a menos que aconteça um rebaixamento surpreendente ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo começo, depois de ter falado abertamente na última temporada sobre a necessidade de jogar mais, e espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir fazer o Leeds subir na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel nesse processo, terá totais chances de receber uma oportunidade, depois de ter sido incluído na seleção de Tuchel para a Copa do Mundo apesar de seu status de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de ir para o Leeds em vez de clubes como o Newcastle ou integrantes do chamado “big six”, mas Trafford será o camisa 1 indiscutível em Elland Road e terá muito menos pressão sobre os ombros. Ele acreditará, discretamente, que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda melhores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 mi)

    Para o RB Leipzig: Obter um lucro de € 120 milhões com um jogador que foi contratado há apenas um ano é um negócio excepcional para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aprimoraram suas habilidades na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso do clube até agora. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar na Bundesliga na última temporada e desenvolveu uma relação quase telepática com o meia estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem os dribles eletrizantes, as finalizações precisas e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em breve, e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só reforçará sua reputação como um descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas essa parece ser a única forma de garantir seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno antes de 2027 enquanto segue em recuperação de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior, e Diomande é versátil o suficiente para atuar em ambos os flancos. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal pressiona para contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral que apoia Trent Alexander-Arnold e se encaixa idealmente no esquema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, tendo a velocidade e a agilidade para desmontar defesas, além da força e da intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas mostrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de transição. Superar nomes como PSG e Liverpool pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão ao estrelato sem precedentes. A maioria dos torcedores casuais não sabia da existência de Diomande nesta época do ano passado, quando ele concluiu uma transferência de € 20 milhões para o Leipzig vinda do Leganes, que foi rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de ter começado no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu enorme potencial. Ele rapidamente se provou uma descoberta excelente para o clube alemão, registrando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Depois veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande foi muito bem no maior palco de todos, à medida que a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. A essa altura, o jogador de 19 anos havia se tornado alvo de uma série de clubes de elite da Europa, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria atrás dele. Ainda está por se ver como Diomande lidará com a pressão do Bernabéu e com uma etiqueta de € 140 milhões, mas é realmente notável que ele sequer esteja nessa posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (do Liverpool para o Trabzonspor, de graça)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield no fim da temporada 2024-25, em alta, de uma forma condizente com a consistência sobre-humana que havia demonstrado com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação de dois anos do clube depois de liderar a campanha rumo ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quão acentuada seria sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a hierarquia do clube depois de ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram desempenho muito abaixo do esperado, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também pareceu melhor sem Salah em campo, porque sua contribuição ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua regra de longa data de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de £400.000 por semana de Salah, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. O fato de nem sequer conseguir uma taxa de transferência por Salah, que era um alvo de longa data da Saudi Pro League, também é um absurdo. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores tacadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um vínculo de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que venceu a Super Lig apenas uma vez neste século e segue firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Eles têm razão em esperar diminuir a diferença para seus arquirrivais após trazer um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente extensão do empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na última temporada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles podem brigar pela primeira posição e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa como se veja, sair de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é um constrangimento para Salah. Ele pagou o preço máximo por colocar a si mesmo acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, alienando até seus fãs mais leais no processo, e agora está destinado a encerrar sua brilhante carreira de forma melancólica. Ao que parece, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável considerando seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma enorme queda de nível. A mudança em nada reforça seu legado, e ele certamente deve estar se arrependendo em particular da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um empolgante recomeço sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de lutar para continuar relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação estranha para o Brentford, que dificilmente ficaria no caminho de Henderson, de 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar sua saída ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, uma peça importante no que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na temporada passada, fazendo 32 jogos na Premier League e sendo titular na maioria das vezes. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois do que vinha sendo uma janela discreta até aqui, o Brentford entrou no mercado com força; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, no entanto, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se mudando para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, amplamente ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que tem entre seus muitos admiradores o ex-técnico do Chelsea e agora comandante da Inglaterra Thomas Tuchel, Henderson trará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu muito a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja dúvidas sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bastante claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que proporcionará fora dele. Ainda assim, ele mostrou na temporada passada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea frequentemente vacilou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar mesmo após sofrer uma fratura incomum no braço depois do confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. O ex-capitão do Liverpool presumivelmente se tornará imediatamente um dos homens de confiança mais próximos de Alonso, e a responsabilidade que lhe será atribuída no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele ajude a inaugurar uma nova era também longe dele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um candidato constante aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar com prazer, e não seria surpresa vê-lo ter sucesso. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38, quando muito bem pode se aposentar de qualquer forma, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, £ 34 milhões)

    Para o Strasbourg: Segundo informações, o Chelsea pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, o que representa uma taxa significativa, dada a sua falta de experiência no mais alto nível. Trata-se do 13º negócio fechado entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas o terceiro em definitivo, e o Strasbourg ficará triste ao ver o argentino partir. Barco registrou seis participações em gols na Ligue 1 na última temporada, ajudando a equipe a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano seguido, e também teve papel fundamental na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador recuado quanto como um camisa 8 de área a área, o passe progressivo de Barco deu ao Strasbourg uma penetração real, e ele cobriu cada centímetro do gramado sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea faz com que perder seus maiores talentos seja inevitável, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial para as chances de o clube avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco foi uma decisão bastante óbvia para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade mundial depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre imediatamente como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, com Barco tendo inicialmente construído seu nome como lateral. Com enorme qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser explorado. Nota: B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que chegaria tão rápido após sua saída do Brighton, onde atuou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, sendo que este último o contratou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar a parte física do seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & companhia no desafiador palco da Copa do Mundo também será muito valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha que se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se tiver paciência e absorver o máximo de ensinamentos possível de Alonso e das estrelas mais experientes do Chelsea, Barco pode surgir como um integrante importante do ambicioso projeto BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho do golpe que isso representa para o Brighton, que está perdendo o jogador que foi, com folga, seu maior artilheiro na última temporada e o terceiro maior goleador de toda a sua história, empatado com outro atleta. Certamente o clube não vai negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, sobretudo com o jovem e muito bem avaliado atacante grego Stefanos Tzimas ainda fora após sofrer a temida ruptura do ligamento cruzado anterior em dezembro. Neste momento, o compatriota de Tzimas, Charalampos Kostoulas, e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de empréstimo da Roma. Ainda não está claro a quem o clube recorrerá no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, deixando para trás sua política de transferências voltada para a juventude após outra campanha profundamente decepcionante sob a gestão da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso de sobra, apesar de já estar na reta final da carreira. Ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de agora ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor temporada artilheira de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui, com 13 gols, e sua segunda melhor marca veio em 2024-25. Ele ainda soma nove gols e duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles pelo Sunderland, ainda em 2010, e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele terá papel secundário em relação a Joao Pedro, o que significa que os Blues ainda têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato com o clube. A contratação de Welbeck é claramente uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora, ele pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular regularmente, mas há uma grande possibilidade de ganhar muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve comandar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de jogar a Liga dos Campeões em 2027-28. Welbeck também vai se reencontrar com Pedro, com quem construiu uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues optem por mantê-lo no elenco. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (do Manchester City para a Inter, de graça)

    Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas especialmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que lhe fosse oferecida uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro teve uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma figura-chave no sistema defensivo e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda tivesse contrato, ele não renderia uma quantia muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar indo para um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco significativo envolvido nesta movimentação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube esperará ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos que, segundo informações, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele recebia no Etihad. Agora, os vencedores do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em um bom dia, ele segue sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo muitas vezes o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês ainda pode atuar por muitos anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem enxergar isso como um grande golpe no mercado, já que, segundo informações, superou nomes como Chelsea e Arsenal para ficar com a contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e espera deixar de vez para trás seus problemas físicos na Itália. Além de ser uma oportunidade para vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, ele também seguirá brigando por grandes títulos tanto no cenário doméstico quanto na Europa por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Ele talvez ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones muito possivelmente prolongou sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais cadenciado da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de começar jogando no sistema com linha de três de Cristian Chivu ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso queira continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 mi)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos desde que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, quando ele tinha 24 anos, então o clube ficará muito satisfeito por quase ter triplicado seu dinheiro em um intervalo tão curto, com seu modelo de negócios dando resultado mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma que eles esperavam, tornando-se peça-chave dos elencos campeões da Copa da Inglaterra e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com qualidade na saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, estava ciente do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode achar que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de o Palace gastar alto em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue com sua estratégia de adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente reformular seu setor de zaga, já que nenhuma das opções atualmente à disposição se destacou como solução de qualidade a longo prazo, com exceção de Levi Colwill, agora recuperado. Tirando o internacional inglês, a situação é um pouco caótica; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr deram sinais promissores sem corresponder às expectativas, e seus futuros são incertos por causa disso. Como consequência, foi noticiado que os Blues podem até buscar outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes especulados, o que provavelmente significaria a saída de vários membros do grupo atual. Os londrinos provavelmente vão considerar que, ainda que um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente bom no mercado atual por um zagueiro com rodagem na Premier League, presença constante na seleção da França e que está se aproximando do auge da carreira. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para servir de base. Agora, trata-se de cortar o excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele fez mais do que o suficiente para merecer a oportunidade de dar o salto para um chamado clube do ‘big six’ neste verão, após uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: segue na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de jogadores como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou um herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso faria com que ele rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £116 mi)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele desempenhou um papel tão importante primeiro na classificação da equipe para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o eixo do time. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, como diz o Forest, é uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Então, embora Anderson vá claramente fazer falta no City Ground, a emoção predominante ao nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nessa negociação. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri deles. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, todos os sinais apontam para o vencedor da Bola de Ouro deixando o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de um herdeiro à altura para o trono do jogador de 30 anos de qualquer forma. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes tivesse realmente convencido na função de camisa 6. Anderson, porém, parece ter o perfil ideal. Ele é um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que faz dele um encaixe perfeito para o meio-campo de Enzo Maresca. Simplesmente não dá para negar, porém, que este é o exemplo máximo da "taxa inglesa". Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem de apenas um par de boas temporadas no Forest e ainda nem jogou na Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa na casa dos nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, e não a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A decisão certa no momento certo. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma enorme pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem e promissor meio-campista inglês a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a enorme, enorme diferença entre as respectivas situações é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga no time titular. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de uma única temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que os Blues haviam permitido que Garnacho perdesse os treinos da pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação condicional de compra. Foi noticiado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro, neste momento, qual será o valor da taxa, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers junto ao time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma transferência que fará soar o alarme para os torcedores do Villa. O técnico Unai Emery aparentemente foi a força motriz por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será a de que o estrategista espanhol possa restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido pelo fato de Garnacho, já há algum tempo, parecer desprovido do vigor e da marra que fizeram dele um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de reproduzir os números de Rogers no ataque, e haverá questionamentos sérios caso ele não renda enquanto os Villans ainda estiverem obrigados a comprá-lo no fim da temporada, e por uma quantia que provavelmente será alta. O acordo também é uma forma bastante descarada de driblar as regras financeiras, já que foi claramente estruturado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da UEFA, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre as taxas seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira entrar na mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que anteriormente tiveram desempenho abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está enganado se acha que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do ‘big six’, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos depois que a vaga na Champions League foi garantida mais uma vez, algo positivo para a nova contratação. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito fácil de ser convertido em obrigação condicional de compra; ele simplesmente precisava fazer 10 partidas na Premier League. No entanto, foi escanteado por Emery e raramente era incluído em uma lista de relacionados. O técnico já fez isso antes, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador que foi contratado por apenas €6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à pedida dos campeões belgas pelo ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois que Tzolis assinou um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro fará muita diferença para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo com inteligência após retomar o título do Union Saint-Gilloise na última temporada. Nota: A

    Para o Arsenal: Os campeões da Premier League precisavam de reforços pelos lados do campo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche muitos requisitos como substituto. O internacional grego teve uma excelente temporada individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols (22 gols e 29 assistências) em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e a vaga no mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nessa transferência, mesmo que a taxa pareça um valor razoável no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e o Norwich estivesse condenado ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre sua capacidade de transferir para o futebol inglês a forma que mostrou na Bélgica. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado lições dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil de rotação em um primeiro momento. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem frustrada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que estabeleceu no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo informações, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente ficará muito satisfeito por ver a transferência se concretizar. Agora começa o trabalho duro, enquanto tenta se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 mi)

    Para o Dortmund: Provavelmente o melhor que poderia ter feito nas circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance de assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder um ativo bastante valioso de graça no ano que vem. Adeyemi obviamente vale mais do que os € 22 milhões que o Dortmund vai receber de início, mas não se deve esquecer que ele sofreu um bom número de lesões e teve problemas de consistência ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Demos muitas críticas ao Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso reconhecer os méritos quando eles existem: isso pode acabar se mostrando um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande estrela da Alemanha, mas ele ainda tem só 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu sua estreia internacional há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um futuro superstar quando chegou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Houve, sem dúvida, sinais na última temporada de que ele poderia finalmente realizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nas primeiras fases da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de um ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulado neste verão. Basicamente, esta parece ser a decisão certa no momento certo para Adeyemi, que não terá plataforma melhor para finalmente realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £117 mi)

    Para o Villa: Um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse ido para o Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League nesta temporada, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela frente. Ainda assim, os atuais campeões da Liga Europa foram completamente incapazes de impedir que seu bem mais valioso se transferisse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £ 8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, uma quantia absurda que ajudará bastante o Villa a encontrar um substituto e, ao mesmo tempo, reforçar o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão extremamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma evidência de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um grande golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Champions League, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante da "bomb squad" do Chelsea apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa grosseiramente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores na busca por um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou caro demais por um jogador de 23 anos com apenas duas boas temporadas de Premier League no currículo e só um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de ataque com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar muitos estragos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem olha de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde seria esperado que ocupasse o lugar do recém-saído Leandro Trossard no lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele mudou de ideia por causa de Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com nomes como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em uma equipe mais fraca tenham tido um papel ainda mais decisivo na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Em sua defesa, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de instabilidade, esta é uma mudança que pode dar muito certo para Rogers, principalmente porque agora ele poderá jogar a Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de base em Manchester, Palmer. De fato, talvez vejamos várias comemorações "frias" nos jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é uma fonte de frustração no Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e é impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. O time do espanhol sofreu demais enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, quando ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Levando em conta que ele ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, principalmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito agradável. Não havia qualquer indicação de que o United preparava uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o acordo estava perto de ser concluído. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil de idade que o United buscava neste verão e certamente já tem bastante rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão séria servindo o Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar acordos por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador comprovado da Premier League, que reforçou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se revelando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele achasse que já tivesse passado. Há muito tempo Tielemans é cotado para se juntar à elite da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso aconteceria para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e isso também estaria tudo bem. O Villa é um clube enorme por mérito próprio. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que torna essa uma transferência enorme para Tielemans, que sem dúvida vai aproveitar a chance de mostrar sua maravilhosa gama de passes e técnica tremenda em um dos maiores palcos do jogo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 mi)

    Para o Chelsea: O verão estranho do Chelsea continua, já que o clube concordou em vender um de seus jovens jogadores promissores a um rival direto na briga por um lugar no G4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para fazer parte do elenco principal, atuando com regularidade ao longo da temporada 2025-26 e muitas vezes impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, o jogador de 22 anos claramente não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em adicionais, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem de alto potencial vindo do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas o montante substancial oferecido significa que o acordo provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se transformar em um talento de classe mundial em Old Trafford, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que causa certa estranheza de todas as partes. Depois de perder seus alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos de forma precipitada enquanto tenta evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi reportado que os dirigentes do United estavam 'calmos' depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador do qual o Chelsea claramente estava disposto a abrir mão. O Manchester United precisa de peças no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências terminar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira após uma temporada em que alternou entre presenças e ausências no time do Chelsea, foi reportado que Santos está deixando os Blues em busca de 'futebol regular no time principal'. Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros reforços devendo chegar em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos nos bastidores e da troca constante no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United possa oferecer mais estabilidade no longo prazo. O clube pode, no entanto, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seu quase ex-clube não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma figura-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (do Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, os torcedores sonhavam com seu clube bancado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, apoiado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gasto bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times possíveis, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que este provavelmente nem será o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os donos sauditas do clube reduzindo seus investimentos no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente também será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85m por Mateus Fernandes, o Spurs decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas prova de que o mercado de transferências enlouqueceu. Afinal, se Elliot Anderson vale £116m, por que Tonali não teria um preço semelhante?! O internacional italiano provou sem qualquer dúvida ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo um risco, e um do qual o Spurs precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos frustrados com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança muito inesperada. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que o apoiou durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que aconteceu? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao suposto desejo de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está pronto para passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Spurs por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança dê certo para Tonali a longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 mi)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha de Dumfries em 2025-26. Ainda assim, em um bom dia, ele continua sendo um dos melhores laterais ofensivos em atividade, então € 20 milhões (£ 17 milhões/$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. É justo dizer, porém, que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em € 25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025, antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito inteligente do Real, que vem construindo a reputação de caçador de barganhas enquanto lida com as rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor que o Real pagou, e essa taxa está bem abaixo dos € 30 milhões que o Real supostamente havia separado para um novo lateral-direito para disputar posição com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu colega inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que sem dúvida é mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição, algo que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas por uma taxa tão baixa é difícil argumentar que ele não possa ser um bom quebra-galho por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis incluir essa cláusula de rescisão em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, contribuindo com 55 participações em gols em 207 jogos como ala-direito, enquanto ajudava a Inter a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, além de chegar a duas finais da Liga dos Campeões. Ele certamente fez por merecer o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu baixo preço significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele deixará Alexander-Arnold fora do time, tendo supostamente conversado com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma quantia enorme, que ajudará muito a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que seriam necessárias algumas vendas importantes, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais antes mesmo de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não é nenhuma surpresa. O que é chocante, porém, é que o West Ham conseguiu receber exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de barganha bastante ruim. Por isso, a tão criticada diretoria do clube merece um raro crédito. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube está falando sério neste verão. Após duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma declaração de intenções, isso aqui está em outro nível. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Ele pode atuar em várias funções e há muito tempo já parecia ser um atleta que renderia em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos pelo interesse em contratar Sandro Tonali também, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, estava disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, esta transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais um motivo para bater nos donos do clube. De fato, só para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não é nem de perto tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: Um movimento estranho à primeira vista. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer uma espécie de passo lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve ser bem mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um outro patamar. Deve haver, é claro, alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida pela estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não tivesse acontecido em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 mi)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre existiu a possibilidade de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de €5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar troféus de forma consistente na Holanda, apesar de ter de vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de sua seleção, antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre os Países Baixos na fase de 32 avos. No entanto, como o diretor esportivo Max Eberl afirmou quando a transferência foi confirmada, este era um acordo em que o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi um movimento reativo por causa de um jogador aleatório se destacando em uma Copa do Mundo; o Bayern já estava convencido havia muito tempo de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, intensidade e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma muito impressionante seleção de Marrocos. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos “sonhos” para “um dos maiores clubes do mundo”, ainda que abrir caminho em um time titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa se revelar algo próximo de um pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à sua frente, ele está nas nuvens neste momento e, compreensivelmente, acredita que pode se provar uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 mi)

    Para a Atalanta: Depois do acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela academia do clube, mas fez apenas algumas aparições pelo time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido no Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não permaneça em Bérgamo para causar impacto no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que Inter e Chelsea, entre outros, demonstraram interesse, sua cabeça mudou e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um interessante indicativo da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como treinador principal. O espanhol teria dado sinal verde para este negócio, e o clube agiu rapidamente para fechar um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira em 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. Havia uma expectativa generalizada de que ele se juntaria ao campeão do Scudetto, então, nesse sentido, trata-se sem dúvida de um grande golpe. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A em 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, depois de gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais; é um valor enorme em termos de Serie A, aparentemente deixando a oferta da Inter muito para trás, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada na elite no currículo. Portanto, isto representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base ele frequentou quando menino e que acredita-se que torcia, mas o fato de a proposta contratual dos Blues, segundo relatos, ser de perto de £100.000 por semana, mais do que o dobro do que os Nerazzurri haviam oferecido, pode ajudar a explicar. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente agarrou a oportunidade de se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A no início de suas carreiras. Ele muito bem pode ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que ele pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Belo negócio! Os campeões europeus vão rir à toa até o banco depois de encontrarem alguém disposto a pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na última temporada. Vale lembrar que Ramos deveria ser a resposta para o problema de centroavante do PSG, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um “falso nove”, algo que certamente não depõe muito a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda seguir como coadjuvante de um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e muito menos por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que de fato vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: Impressionante, simplesmente impressionante. Vamos deixar uma coisa clara de imediato: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, o valor da transferência não faz sentido, especialmente para um Milan que certamente não está nadando em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para tentar descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, além de também ter sido destacado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade há muito esperada para o eterno reserva se tornar protagonista. Nós pensamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante realmente promissor, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, atrasando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas uma boa opção para sair do banco, um substituto útil. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de ataque de um novo Milan, que segue sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço vai ser enorme, porque, embora esta já seja uma taxa alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A bola está com você, Goncalo, chegou a hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (do Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. Assim, o clube certamente ficará satisfeito por ter conseguido uma taxa tão significativa pelo defensor holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, o Brighton vai reinvestir essa quantia em um substituto de alto potencial, com o promissor Luka Vuskovic, do Tottenham, notavelmente em seu radar, em uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O clube também não sofre exatamente com falta de opções para a zaga, já que tem Lewis Dunk e Olivier Boscagli no elenco, além de Igor Julio, que deve retornar de seu período de empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, é difícil não sentir que o Spurs foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas reportagens sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato no litoral sul. Seria de se pensar que um negócio em valor reduzido por um jogador de seu calibre realisticamente custaria algo na faixa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, teriam interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de defesa Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Pelo menos, o Tottenham está contratando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, tem boa saída de bola e possui o tipo de combatividade e liderança de que o time vinha sentindo muita falta. O jogador da seleção da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, é uma mudança que faz muito sentido. Tendo aparentemente deixado claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no ponto intermediário de sua carreira e pode muito bem enxergar isso como um trampolim para voos ainda maiores depois de se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool concretizaram o interesse noticiado, então, se ele quiser ser titular garantido em um chamado clube do ‘Big Six’, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer nenhuma forma de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano temperamental anteriormente, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Na verdade, o único caminho é para cima para o Spurs após mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça do rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador contratado apenas no verão passado por só €5 milhões, mas o clube de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de mais-valia de 50% em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da sua cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/$45 milhões) vão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele teve 12 participações em gols e garantiu convocação para a seleção da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão fez com que o clube ficasse de mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de Liverpool e Newcastle no mercado de transferências! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se juntou ao Barcelona, mas, ao perceber uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu para atravessar o negócio apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a proposta do clube de Tyneside supostamente já ter sido aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, portanto, mas também ficará encantado por contratar um jovem ponta tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma barganha. Munoz pode atuar por qualquer um dos lados, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram uma enorme lacuna no ataque do Liverpool. Atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo técnico aparentemente forçando para que o negócio acontecesse. Ele terá, porém, de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha rumo a se tornar uma superestrela de verdade, embora o clube supostamente esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma ida para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou mais tarde no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz vai esperar se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico ideal para ajudá-lo na adaptação. Ele terá uma boa disputa para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo apontado como interessado em Yan Diomande, o muito bem avaliado mágico das pontas do RB Leipzig, mas ainda assim ele deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junho: Ibrahima Konate (do Liverpool para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando o assunto era o futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do defensor não tivesse sido deixado se aproximar do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse prendido a um novo acordo quando ele estava no auge durante a campanha do título de 2024-25, então teria conseguido exigir uma taxa razoável quando chegasse a hora de se separar, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais de Konate, de cair o queixo, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda assim foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao alvo de longa data Konate o tipo de salário astronômico que ele procura, o que, apesar do fato de não pagar uma taxa, representa um risco dado o quão mal o zagueiro atuou ao longo de toda a frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente havia decidido encerrar o interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está basicamente apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou de seu auge, Eder Militao continua atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira classe, porém, e essa contratação tem cara de uma movimentação que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto da torcida quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente, o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário astronômico que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como um possível titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir reencontrar cedo sua confiança e sua melhor forma, terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junho: Bernardo Silva (Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é simplesmente um dos melhores jogadores de futebol que já atuaram na Premier League, um meia-atacante maravilhosamente trabalhador e inovador, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas é o mínimo que ele merecia após nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Duas razões para comemorar. O Real Madrid não apenas conseguiu contratar, sem custos, um jogador de qualidade excepcional, como também superou o arquirrival Barcelona em sua contratação. Após meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou até mesmo a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o acordo foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League na temporada passada que continua capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o caminho do Barça na contratação do internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava havia tanto tempo. Em pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das potências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid vive um momento difícil, tendo sido destronado no topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu lugar de destaque é um desafio que ele sem dúvida vai abraçar, e aproveitar. A disputa por vagas no Real é intensa, e Silva já não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco metros estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Então, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se transferido para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim dos seus 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Este parece um negócio estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se transformou em uma peça defensiva importante para o clube desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em seu melhor nível, ele é possivelmente um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões) e, como ele teria sinalizado nos bastidores a intenção de seguir em frente e sido abertamente crítico à forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), após considerar que ele não era intocável. De fato, o clube talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso nas próximas janelas por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perde uma de suas figuras mais rodadas, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o aguardado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é lei, já que o Real Madrid inicia sua movimentação de contratações nesta janela antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou alto em um lateral-esquerdo ainda no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de gastar com Cucurella, que teria sido identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura bastante econômica nas últimas janelas, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cujo rendimento caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas quantos anos mais de alto nível os merengues realisticamente vão conseguir tirar dele? Ao menos, ele tem as características de um jogador “de Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também agora se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal no novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por esta transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Já havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de se desiludir com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, então, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real o procurou. Considerando que ele aparentemente foi um nome escolhido por Mourinho, também tem grande chance de se firmar como peça importante, com Carreras provavelmente alternando aparições no time do português. No entanto, diante da alta taxa, ele precisa entregar de imediato ou corre o risco de ter a torcida notoriamente impaciente do Bernabéu em cima dele, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente figura como uma das melhores contratações da história do clube, peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado junto ao Hull City por apenas £8 milhões em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade começava a pesar para o jogador de 32 anos, e foi por isso que o Liverpool se adiantou para substituí-lo ao trazer Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 para o Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, apenas faça o nível cair ainda mais na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez carecesse de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era exatamente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando de graça, ainda que tardiamente, é um pequeno bônus, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado a segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League às vésperas da Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou sendo titular em mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que está em boa forma ao seguir para a América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam demonstrado interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até considerar que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, dado que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o time ao longo do verão. Ainda assim, não estamos convencidos de que Robertson realmente vá jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que ele apresentou um pedido de transferência, já que a desestabilização causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. Assim, o Newcastle agiu rapidamente para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção que sugira que vale £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir bem o dinheiro, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora da porta em St. James' Park, prova que o Newcastle já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores já há algum tempo por causa de seus problemas bem documentados para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 milhões em Gordon. O internacional inglês certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode jogar praticamente em qualquer lugar do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, por isso é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não há como fugir do fato de que o Barça pagou caro demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, o que colocaria o preço sob uma luz mais favorável, enquanto também foi apontado que o Scouser marcou 10 vezes na Champions League desta temporada, mas seis desses gols foram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Então, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções com melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: Coisa de sonho. Apesar de algumas atuações muito inconsistentes na Premier League, particularmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha almejando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele se juntaria ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern compreensivelmente recuou diante do preço pedido, e aí está o grande desafio que Gordon agora enfrenta. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um jogador para compor elenco. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time estrelado, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou, apesar de ter somado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai passar de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle