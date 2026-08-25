Para o Manchester City: Um candidato genuinamente forte ao posto de taxa de transferência mais ridícula já paga em toda a história do futebol! O City vai rir à toa por ter, de alguma forma, conseguido uma venda recorde do clube com um jogador que enganou mais do que entregou ao longo de suas duas temporadas no Etihad Stadium, apesar de ter chegado cercado de grande expectativa, em uma passagem que rendeu um total de apenas dois gols na Premier League. O Manchester City vai ficar eufórico porque o Tottenham, mais uma vez, se mostrou disposto a ir de forma tão desconcertantemente alta para conseguir o jogador que queria, apenas um ano depois de ter tentado contratar Savinho por cerca de metade do pacote total de £85 milhões (US$ 116 milhões) que desembolsou. É verdade que, aos 22 anos, Savinho ainda tem potencial para se tornar um talento de classe mundial no Tottenham Hotspur Stadium, e Enzo Maresca pode acabar ficando um pouco curto pelas pontas, mas ainda há muito tempo nesta janela para reinvestir essa entrada gigantesca, e o clube ainda conta com nomes como o muito bem avaliado Jeremy Monga e Jack Grealish, novamente em forma. Para um jogador do atual nível apenas mediano do brasileiro, esta foi simplesmente uma oferta boa demais, muito boa mesmo, para ser recusada, aconteça o que acontecer no futuro. Nota: A+

Para o Tottenham: Se as contratações de Sandro Tonali e Mateus Fernandes por um valor combinado de £185 milhões (US$ 252 milhões) já causaram surpresa, este acordo vai fazer isso bater no teto. O Tottenham mostrou disposição para gastar pesado durante todo o verão, e talvez até desse para justificar seu investimento nessa dupla de novos meio-campistas como uma parte necessária da reformulação do elenco de Roberto De Zerbi, após duas temporadas seguidas em que o clube flertou com o rebaixamento. No entanto, gastar £85 milhões em Savinho, de todos os nomes possíveis, sugere que eles podem ter perdido completamente o rumo nos bastidores. Um valor desse tamanho exige impacto consistente em alto nível, e em nenhum momento de sua passagem pelo City o ponta brasileiro demonstrou ser capaz de entregar isso. Perguntas sérias precisam ser feitas sobre como o Spurs saiu de uma oferta de £43 milhões pelo ponta há um ano para literalmente o dobro disso apenas 12 meses e uma temporada sem brilho depois, com quatro gols, três assistências e apenas sete jogos como titular na Premier League. Há toda a chance de Savinho dar certo e ser um grande sucesso no norte de Londres, mas isso não muda o fato de que, em primeiro lugar, trata-se de um gasto grotescamente excessivo. Nota: F

Para Savinho: É preciso ter certa empatia por Savinho, porque agora ele vai ter de corresponder a essa taxa de transferência monstruosa no Tottenham Hotspur Stadium ou correr o risco de ser rotulado como um fracasso, um desfecho que alguns considerarão inevitável. Se o Spurs tivesse pago o que ele realmente vale, provavelmente algo em torno de £45 milhões (US$ 61 milhões), então a pressão seria menor, mas agora será esperado que o jogador de 22 anos cause impacto imediatamente e rapidamente se torne uma figura central no ataque de De Zerbi. Como já mencionamos, Savinho certamente tem capacidade para dar certo se for tratado como peça-chave e jogar semana após semana, algo que nunca aconteceria sob o comando do renomado inventor Pep Guardiola em Manchester. Do ponto de vista do jogador, este é um recomeço muito necessário em outro chamado integrante do 'Big Six', a chance de trabalhar com outro técnico de excelente reputação e uma desejável mudança de ares com sua ida para Londres. No entanto, existe a sensação inabalável de que ele sempre carregará o peso da taxa astronômica. É uma transferência que já pode definir, para o bem ou para o mal, sua carreira no mais alto nível. Nota: B-

Krishan Davis