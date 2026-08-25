Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas especialmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que lhe fosse oferecida uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro teve uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma figura-chave no sistema defensivo e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda tivesse contrato, ele não renderia uma quantia muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar indo para um rival da Premier League. Nota: B
Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco significativo envolvido nesta movimentação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube esperará ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos que, segundo informações, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele recebia no Etihad. Agora, os vencedores do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em um bom dia, ele segue sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo muitas vezes o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês ainda pode atuar por muitos anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem enxergar isso como um grande golpe no mercado, já que, segundo informações, superou nomes como Chelsea e Arsenal para ficar com a contratação do defensor. Nota: B
Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e espera deixar de vez para trás seus problemas físicos na Itália. Além de ser uma oportunidade para vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, ele também seguirá brigando por grandes títulos tanto no cenário doméstico quanto na Europa por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Ele talvez ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones muito possivelmente prolongou sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais cadenciado da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de começar jogando no sistema com linha de três de Cristian Chivu ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso queira continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A
Krishan Davis