O jogo em Anfield deveria ser um teste decisivo para o Tottenham e para Roberto De Zerbi. Os Spurs do treinador italiano entraram em uma espiral negativa de 0 gols marcados e apenas dois pontos somados nas quatro primeiras partidas da Premier League e estavam se agarrando à Copa da Liga (onde veio o único resultado amplamente positivo da temporada, no 5 a 1 contra o Brentford) para tentar se reerguer e aliviar o clima em torno da equipe.





A missão não era nem simples nem óbvia, já que do outro lado não estava qualquer time, mas sim o Liverpool, que jogava em casa, e igualmente precisava de um novo impulso positivo na nova aventura de Andoni Iraola após os três empates em 4 partidas na Premier. No fim, como sempre, foi o campo que deu seu veredito e o 3 a 1 final não fez nada além de certificar a crise que a equipe londrina está atravessando.



