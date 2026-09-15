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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Tottenham, para De Zerbi, é uma crise sem fim: derrotado por 3 a 1 pelo Liverpool, eliminado da Copa da Liga e contestado pela torcida

Tottenham
R. De Zerbi
Carabao Cup
Liverpool x Tottenham
Liverpool

Mais um tropeço do Tottenham, que volta a marcar, mas é eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Liverpool.

O jogo em Anfield deveria ser um teste decisivo para o Tottenham e para Roberto De Zerbi. Os Spurs do treinador italiano entraram em uma espiral negativa de 0 gols marcados e apenas dois pontos somados nas quatro primeiras partidas da Premier League e estavam se agarrando à Copa da Liga (onde veio o único resultado amplamente positivo da temporada, no 5 a 1 contra o Brentford) para tentar se reerguer e aliviar o clima em torno da equipe.


A missão não era nem simples nem óbvia, já que do outro lado não estava qualquer time, mas sim o Liverpool, que jogava em casa, e igualmente precisava de um novo impulso positivo na nova aventura de Andoni Iraola após os três empates em 4 partidas na Premier. No fim, como sempre, foi o campo que deu seu veredito e o 3 a 1 final não fez nada além de certificar a crise que a equipe londrina está atravessando.


  • Velhos problemas

    Com uma longa lista de desfalques por lesão, entre eles também Sandro Tonali, De Zerbi escolhe uma formação próxima da dos titulares que tem à disposição, enquanto Iraola opta por um rodízio pensado, apostando também em vários jovens. A partida é divertida e equilibrada, com chances para os dois lados e o azar dos Spurs por não conseguirem concretizá-las.

    Do outro lado, porém, o Liverpool não erra, primeiro com Mac Allister no primeiro tempo e depois com Gakpo, homem pedido com insistência no mercado pelo treinador italiano no verão, na etapa final, com assistência do argentino. A saída em falso de Mamardashvili permite a Gallagher recolocar o jogo em aberto em bola parada, mas a pressão final e as entradas de Solanke e Maddison não levam ao gol de empate do Brighton, e sim ao de Szoboszlai, para fazer 3 a 1 e fechar a partida nos acréscimos.

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  • Contestação

    A crise do Tottenham, portanto, não tem fim e, além da decepção do treinador italiano e da equipe, explodiu o protesto entre os torcedores dos Spurs. E o alvo é justamente Roberto De Zerbi, considerado um técnico "sem experiência".

    Uma troca no comando técnico não está no horizonte neste momento, mas a próxima partida contra o Aston Villa, que no campeonato conseguiu fazer até pior e também precisa de pontos fundamentais para reagir, pode ser o jogo decisivo desta trajetória conturbada.

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