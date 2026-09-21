AFP
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Tottenham mira investida impressionante de £ 125 milhões por Morgan Gibbs-White, estrela da Inglaterra, enquanto Roberto De Zerbi busca um toque de criatividade
Tottenham planeja investida ambiciosa em janeiro
O Tottenham estaria se preparando para retomar a busca pelo meio-campista do Forest, Gibbs-White, antes da janela de transferências de janeiro, de acordo com o Football Insider. O Spurs já havia tentado contratar o jogador da seleção inglesa em 2025 ao acionar uma cláusula de rescisão de £ 60 milhões.
No entanto, a transferência proposta fracassou de forma espetacular depois que o Forest contestou a abordagem e ameaçou tomar medidas legais. Gibbs-White posteriormente comprometeu seu futuro com o City Ground ao assinar um novo contrato, mas o interesse de longa data do Tottenham nunca diminuiu.
Segundo a reportagem, o meia criativo segue sendo uma das principais prioridades de longo prazo do clube do norte de Londres. Agora, o time avalia uma nova investida em uma próxima janela para finalmente garantir seu alvo.
- Getty Images Sport
Uma avaliação impressionante de £ 125 milhões
Qualquer proposta bem-sucedida por Gibbs-White exigirá um compromisso financeiro enorme. O Football Insider afirma que a avaliação atual do meio-campista estaria na casa de £125 milhões.
Esse valor impressionante reflete diretamente sua tremenda fase e importância crucial para o Forest. Ele marcou 15 gols na Premier League na temporada passada e tem sido o artilheiro da divisão no ano-calendário de 2026, com 13 gols até agora.
Além disso, o Forest tem muito pouco incentivo financeiro para sancionar uma venda. O clube já aliviou qualquer pressão econômica imediata ao lucrar bastante com Elliot Anderson, que recentemente se transferiu para o Manchester City.
De Zerbi desesperado por criatividade
Do ponto de vista tático, Gibbs-White representa um alvo ideal para o Tottenham. Ele oferece experiência comprovada na Premier League, faro de gol e a versatilidade para atuar com eficiência como um camisa 10 tradicional ou como meio-campista mais avançado.
De Zerbi certamente poderia aproveitar essa criatividade, com o Tottenham tendo muita dificuldade para encontrar seu ritmo ofensivo nas primeiras etapas desta temporada. O clube do norte de Londres gastou mais de £400m durante o verão, mas sua campanha começou mal.
O Tottenham atualmente ocupa a lanterna da tabela da Premier League depois de não vencer nenhuma de suas cinco primeiras partidas. A equipe soma três derrotas e dois empates, tendo marcado apenas dois gols, ambos na derrota em casa por 3 a 2 para o Aston Villa.
- Getty
A pressão de uma taxa de nove dígitos
Embora o encaixe tático faça todo o sentido para o Tottenham, a taxa proposta continua sendo um obstáculo significativo. Gastar £125 milhões representa uma decisão drasticamente diferente da fracassada investida de £60 milhões em 2025.
Comprometer outra soma de nove dígitos no meio da temporada colocaria enorme pressão tanto sobre o jogador quanto sobre o departamento de recrutamento do clube para entregar resultados imediatos. Também não há garantia de que o Forest sequer vá se sentar à mesa de negociações.
Com Gibbs-White firmemente sob contrato e brilhando como um de seus ativos mais importantes, o Forest tem todas as cartas na mão. O Spurs terá de decidir se está disposto a abrir os cofres para finalmente contratar seu principal alvo nesta janela de janeiro.
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