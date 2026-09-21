O Tottenham estaria se preparando para retomar a busca pelo meio-campista do Forest, Gibbs-White, antes da janela de transferências de janeiro, de acordo com o Football Insider. O Spurs já havia tentado contratar o jogador da seleção inglesa em 2025 ao acionar uma cláusula de rescisão de £ 60 milhões.

No entanto, a transferência proposta fracassou de forma espetacular depois que o Forest contestou a abordagem e ameaçou tomar medidas legais. Gibbs-White posteriormente comprometeu seu futuro com o City Ground ao assinar um novo contrato, mas o interesse de longa data do Tottenham nunca diminuiu.

Segundo a reportagem, o meia criativo segue sendo uma das principais prioridades de longo prazo do clube do norte de Londres. Agora, o time avalia uma nova investida em uma próxima janela para finalmente garantir seu alvo.