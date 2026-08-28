O Tottenham Hotspur surgiu como o mais recente peso-pesado da Premier League a registrar seu interesse em Ndiaye, do Everton. O clube do norte de Londres tem sido incrivelmente ativo na atual janela de transferências e já autorizou um gasto que ultrapassa £300 milhões para reformular o elenco sob o comando de De Zerbi.

Apesar das recentes chegadas de Omar Marmoush e Savio, do Manchester City, o técnico italiano segue determinado a garantir mais um ponta de alta qualidade para completar seu setor ofensivo antes do prazo final. Embora o Spurs estivesse fortemente ligado a Cody Gakpo, o foco mudou para o internacional senegalês, que se tornou um dos talentos mais empolgantes em Goodison Park, segundo o Foot Mercato.

O interesse do Spurs prepara uma fascinante disputa a três com Manchester City e Arsenal, que acompanham de perto a situação do jogador de 26 anos.