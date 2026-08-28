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Tottenham intensifica interesse no astro do Everton Illiman Ndiaye, avaliado em £ 80 milhões, enquanto Arsenal e Manchester City também disputam o ponta
Tottenham entra na disputa por Ndiaye
O Tottenham Hotspur surgiu como o mais recente peso-pesado da Premier League a registrar seu interesse em Ndiaye, do Everton. O clube do norte de Londres tem sido incrivelmente ativo na atual janela de transferências e já autorizou um gasto que ultrapassa £300 milhões para reformular o elenco sob o comando de De Zerbi.
Apesar das recentes chegadas de Omar Marmoush e Savio, do Manchester City, o técnico italiano segue determinado a garantir mais um ponta de alta qualidade para completar seu setor ofensivo antes do prazo final. Embora o Spurs estivesse fortemente ligado a Cody Gakpo, o foco mudou para o internacional senegalês, que se tornou um dos talentos mais empolgantes em Goodison Park, segundo o Foot Mercato.
O interesse do Spurs prepara uma fascinante disputa a três com Manchester City e Arsenal, que acompanham de perto a situação do jogador de 26 anos.
- (C)Getty Images
De Zerbi mira peça final para o ataque
Ao falar sobre os planos de transferências de sua equipe na sexta-feira, De Zerbi disse: "Eu não esperava uma janela de transferências como a que tivemos. Acho que podemos fazer mais uma contratação em uma posição específica. Ontem fomos jantar com os proprietários, Johan [Lange, diretor esportivo] e Vinai [Venkatesham, diretor-executivo], e falamos sobre isso. Todos nós estamos na mesma sintonia e há uma conexão muito boa."
Essa admissão pública confirma que o Tottenham não encerrou suas movimentações no mercado, apesar de seus gastos recordes até aqui.
Ndiaye recusa mudança para a Arábia Saudita
O futuro de Ndiaye tem sido alvo de intensa especulação ao longo dos meses de verão. O internacional senegalês parecia destinado a uma lucrativa transferência para a Saudi Pro League mais cedo na janela, com relatos sugerindo que uma mudança para o Al-Hilal estava quase finalizada antes de uma dramática reviravolta por parte do jogador.
Seu desejo de permanecer na Premier League despertou o interesse da elite da liga, com o Manchester City vendo nele um possível substituto para membros do elenco que deixaram o clube.
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Everton exige uma avaliação altíssima
Apesar da crescente lista de interessados, o Everton está em uma posição forte nas negociações e não tem intenção de deixar seu principal ativo sair por uma pechincha. O clube teria fixado uma impressionante avaliação de £ 80 milhões para a estrela senegalesa, um valor destinado a afastar todos, exceto os pretendentes mais sérios.
Com Ndiaye atualmente sob contrato em Merseyside até o verão de 2029, o clube não está sob pressão imediata para vender, embora o jogador tenha rejeitado recentemente a oferta de um novo contrato.
Perguntado sobre o interesse em Ndiaye, o técnico do Everton, David Moyes, disse na sexta-feira: "Certamente não estamos com pressa para vender nossos melhores jogadores, isso é certo. Até onde eu sei, não temos nada com que nos preocupar, não tivemos contato de nenhum clube. Alguém me disse que tivemos contato com o Al-Hilal durante o verão, não tivemos nada deles."
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