Van Hecke se tornou a mais recente estrela da Premier League a ser vítima da pausa internacional, com o holandês deixando a seleção da Holanda devido a uma lesão. O jogador de 26 anos, que se mudou para o norte de Londres vindo do Brighton durante a janela de transferências de verão, sofreu uma lesão no pé durante a vitória da Holanda por 2 a 1 sobre a Sérvia, no domingo. Relatos do veículo holandês De Telegraaf indicam que o defensor não viajará para a partida de quinta-feira à noite contra a Grécia, enquanto segue lidando com o problema.

A publicação holandesa informa que Van Hecke está "sofrendo demais com uma lesão no pé" sofrida contra a Sérvia no fim de semana. Apesar do desejo de representar seu país, a situação chegou ao limite durante uma sessão de treino recente. A reportagem acrescenta ainda que Van Hecke realmente tentou treinar na manhã de quarta-feira, mas "teve de sair rapidamente".



