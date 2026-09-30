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Tottenham fica apreensivo com lesão de Jan Paul van Hecke após zagueiro da Holanda sofrer problema físico antes de duelo com o Manchester United
Van Hecke é cortado da concentração da Holanda
Van Hecke se tornou a mais recente estrela da Premier League a ser vítima da pausa internacional, com o holandês deixando a seleção da Holanda devido a uma lesão. O jogador de 26 anos, que se mudou para o norte de Londres vindo do Brighton durante a janela de transferências de verão, sofreu uma lesão no pé durante a vitória da Holanda por 2 a 1 sobre a Sérvia, no domingo. Relatos do veículo holandês De Telegraaf indicam que o defensor não viajará para a partida de quinta-feira à noite contra a Grécia, enquanto segue lidando com o problema.
A publicação holandesa informa que Van Hecke está "sofrendo demais com uma lesão no pé" sofrida contra a Sérvia no fim de semana. Apesar do desejo de representar seu país, a situação chegou ao limite durante uma sessão de treino recente. A reportagem acrescenta ainda que Van Hecke realmente tentou treinar na manhã de quarta-feira, mas "teve de sair rapidamente".
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Preocupações físicas antes da viagem ao Manchester United
O momento da lesão é particularmente problemático para o Tottenham, que está programado para enfrentar o Manchester United em 10 de outubro. Van Hecke tem sido presença constante na escalação inicial de Roberto De Zerbi desde sua chegada, jogando cada minuto da campanha da Premier League até aqui. Embora seu desempenho individual tenha sido alvo de questionamentos, ele segue como peça fundamental do esquema tático no Tottenham Hotspur Stadium.
Van Hecke fez seis partidas em todas as competições pelo Tottenham até agora nesta temporada, contribuindo diretamente com um gol na derrota por 3 a 2 para o Aston Villa. O defensor holandês tem sido presença quase constante no elenco, ficando fora de apenas uma partida, quando foi poupado na derrota por 3 a 1 para o Liverpool na Carabao Cup.
A campanha da Holanda na Liga das Nações até agora
A Holanda ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo 2, com quatro pontos, após um empate por 1 a 1 com a Alemanha e uma vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia. Depois de enfrentar a Grécia na quinta-feira, a seleção holandesa encerrará a atual pausa internacional recebendo a Sérvia em 4 de outubro.
Van Hecke não é o único desfalque da Holanda, com a seleção sendo duramente atingida por lesões durante esta janela internacional. Cody Gakpo foi obrigado a deixar o campo com uma lesão durante o confronto com a Sérvia, somando-se ao golpe anterior sofrido por Brian Brobbey contra a Alemanha.
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Início de pesadelo do Tottenham e sequência assustadora pela frente
A lesão de Van Hecke chega em um momento perigoso para o Tottenham, que se encontra afundado na lanterna da tabela da Premier League, com apenas dois pontos nos cinco primeiros jogos. As coisas podem ficar ainda mais difíceis para o Tottenham, já que uma sequência assustadora de partidas está por vir; depois da visita ao Manchester United, a equipe recebe o Coventry City em 19 de outubro antes de viajar para enfrentar o Chelsea em 24 de outubro.
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