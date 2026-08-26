Tottenham fecha acordo para contratar o atacante do Manchester City Omar Marmoush por empréstimo, com obrigação de compra de £ 60 milhões

Uma saída do Etihad Stadium já estava no radar para Marmoush após a falta de sequência regular, depois de ele ter chegado a Manchester em janeiro de 2025. Sua chegada iminente acontece após o sucesso do Tottenham na contratação do ponta brasileiro Savinho em uma transação de £ 85 milhões, reacendendo uma longa perseguição que vinha do ano anterior.

Marmoush balançou as redes oito vezes em 36 partidas por todas as competições na campanha passada, embora sua participação na liga tenha ficado restrita a oito jogos como titular e 13 saídas do banco.