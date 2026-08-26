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Tottenham fecha acordo para contratar o atacante do Manchester City Omar Marmoush por empréstimo, com obrigação de compra de £ 60 milhões
Tottenham fecha acordo por Marmoush
O Tottenham chegou a um acordo total com o City para contratar Marmoush por empréstimo inicial, informa o The Athletic. O acordo inclui uma cláusula de compra obrigatória composta por um valor fixo de £ 50 milhões, além de £ 10 milhões em possíveis bônus, metade dos quais é facilmente atingível. O atacante egípcio de 27 anos vai se comprometer com uma permanência de quatro anos no norte de Londres, com opção de extensão por 12 meses, e nenhum percentual de revenda será devido ao Eintracht Frankfurt.
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Saída do Etihad ganha força
Uma saída do Etihad Stadium já estava no radar para Marmoush após a falta de sequência regular, depois de ele ter chegado a Manchester em janeiro de 2025. Sua chegada iminente acontece após o sucesso do Tottenham na contratação do ponta brasileiro Savinho em uma transação de £ 85 milhões, reacendendo uma longa perseguição que vinha do ano anterior.
Marmoush balançou as redes oito vezes em 36 partidas por todas as competições na campanha passada, embora sua participação na liga tenha ficado restrita a oito jogos como titular e 13 saídas do banco.
Sequência de gastos recordes continua
O City inicialmente se comprometeu a pagar até €75 milhões (£63 milhões) para tirar o atacante do Frankfurt depois que ele marcou 20 gols em 26 jogos nos primeiros meses de 2024-25. Apesar de um início animador, com sete gols em 16 partidas, ele aos poucos deixou de ser opção regular, com sua última aparição competitiva acontecendo ao sair do banco no lugar de Erling Haaland durante a derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Community Shield, em 16 de agosto.
A transferência faz os gastos do Spurs nesta janela de verão ultrapassarem com folga £300 milhões, somando-se aos acordos por Savinho, Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke, além das chegadas sem custos de Andy Robertson, Marcos Senesi e Martin Dubravka.
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Exames médicos à espera em Londres
Marmoush concluirá seus exames médicos na capital antes de finalizar os termos do acordo antes do prazo final da transferência. A comissão técnica de Roberto De Zerbi conta com a rápida adaptação do atacante versátil para oferecer uma flexibilidade tática crucial em um calendário apertado. Revitalizar o setor ofensivo continua sendo uma questão de urgência, enquanto o Tottenham mira uma recuperação imediata após duas temporadas consecutivas terminando em 17º lugar na Premier League.
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