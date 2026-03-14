Tottenham em queda livre e Kulusevski desaparecido: por que o ex-jogador da Juventus não joga mais e para onde ele pode ir

Recentemente, nas redes sociais, Kulusevski postou uma mensagem enigmática, mas que revela seu desejo de voltar em breve. Para isso, ele se inspirou na Bíblia e em um versículo do profeta Isaías: “Aqueles que esperam no Senhor recuperam forças, ganham asas como águias, correm sem se cansar, caminham sem se esgotar”, uma espécie de lembrete em que ele demonstra, sim, ainda estar frustrado com a lesão e o longo período fora dos gramados, mas também a certeza de que voltará em breve para mostrar seu talento. Acompanhando a postagem, também está a música do saudoso artista conterrâneo, Avicii, “For a Better Day”, ou seja, “Por um dia melhor”. Justamente em seus canais, o sueco continua postando fotos e vídeos que o retratam enquanto treina, melhora e tenta voltar o mais rápido possível para estar à disposição de sua equipe.