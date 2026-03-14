Na desastrosa temporada do Tottenham, que corre o risco de rebaixamento, há um convidado indesejado, um jogador que nunca foi visto em campo: Dejan Kulusevski. O ex-jogador da Juventus, de fato, nunca entrou em campo na temporada 2025/2026 devido a uma grave lesão no joelho e à consequente cirurgia. Aos 25 anos, o sueco está passando pelo pior momento de sua carreira, não joga há 10 meses e não pode ajudar os Spurs a evitar o rebaixamento para a Championship. Mas começa a ver a luz no fim do túnel.
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Tottenham em queda livre e Kulusevski desaparecido: por que o ex-jogador da Juventus não joga mais e para onde ele pode ir
Recentemente, nas redes sociais, Kulusevski postou uma mensagem enigmática, mas que revela seu desejo de voltar em breve. Para isso, ele se inspirou na Bíblia e em um versículo do profeta Isaías: “Aquelesque esperam no Senhor recuperam forças, ganham asas como águias, correm sem se cansar, caminham sem se esgotar”, uma espécie de lembrete em que ele demonstra, sim, ainda estar frustrado com a lesão e o longo período fora dos gramados, mas também a certeza de que voltará em breve para mostrar seu talento. Acompanhando a postagem, também está a música do saudoso artista conterrâneo, Avicii, “For a Better Day”, ou seja, “Por um dia melhor”. Justamente em seus canais, o sueco continua postando fotos e vídeos que o retratam enquanto treina, melhora e tenta voltar o mais rápido possível para estar à disposição de sua equipe.
Como já foi dito, o ex-jogador da Atalanta, Parma e Juventus não joga há quase um ano, desde 11 de maio de 2025, quando, contra o Crystal Palace, sofreu uma lesão na rótula direita. Seguiram-se a cirurgia e uma reabilitação complicada que não lhe permitiu voltar aos gramados e que ainda não deixa claro quando ele poderá fazê-lo. O próprio Igor Tudor, técnico do Spurs, não quis se comprometer: “Ele está passando por um momento difícil, teve grandes problemas, mas está otimista. E os médicos também estão. Então, vamos ver na próxima semana como será. Esperamos que ele possa jogar nesta reta final do campeonato, mas, neste momento, não sabemos”, disse o croata.
O futuro do sueco é, portanto, uma incógnita. Será preciso entender, antes de tudo, como estará a sua condição física e, depois, em que divisão os londrinos vão disputar. Apesar do longo período afastado dos gramados, Kulusevski ainda conta com muitos admiradores por toda a Europa e também na Itália, onde vários clubes estão acompanhando seu desempenho. Na provável revolução da atual equipe de Tudor, sua saída também pode se concretizar daqui a alguns meses. Contratado pelo Tottenham por 30 milhões em 2020, Kulusevski vestiu a camisa dos Spurs146 vezes, marcando 25 gols e dando 30 assistências. Ele também conquistou uma Liga Europa, mesmo tendo que assistir à final e receber a medalha de muletas.