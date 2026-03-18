Tottenham e Chelsea se preparam para disputar Fisnik Asllani após uma temporada de destaque na Bundesliga

De acordo com o BILD, o Tottenham e o Chelsea estão atualmente avaliando a possibilidade de contratar o atacante do Hoffenheim neste verão, que se tornou um dos nomes mais comentados do futebol alemão. Ambos os clubes da Premier League buscam reforços para o ataque, e o perfil de Asllani como um atacante físico e de alta pressão se encaixa perfeitamente na primeira divisão inglesa. No entanto, não se trata estritamente de uma disputa londrina, já que o Bayern de Munique, gigante alemão, também está acompanhando a situação. Embora nenhuma oferta concreta tenha surgido ainda, a excelente fase do atacante fez com que seu valor aumentasse aos olhos do Hoffenheim.