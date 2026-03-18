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Tottenham e Chelsea se preparam para disputar Fisnik Asllani após uma temporada de destaque na Bundesliga
Os grandes clubes de Londres lideram a corrida pelas contratações
De acordo com o BILD, o Tottenham e o Chelsea estão atualmente avaliando a possibilidade de contratar o atacante do Hoffenheim neste verão, que se tornou um dos nomes mais comentados do futebol alemão. Ambos os clubes da Premier League buscam reforços para o ataque, e o perfil de Asllani como um atacante físico e de alta pressão se encaixa perfeitamente na primeira divisão inglesa. No entanto, não se trata estritamente de uma disputa londrina, já que o Bayern de Munique, gigante alemão, também está acompanhando a situação. Embora nenhuma oferta concreta tenha surgido ainda, a excelente fase do atacante fez com que seu valor aumentasse aos olhos do Hoffenheim.
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Números impressionantes na Bundesliga
As estatísticas por trás de sua temporada de destaque explicam exatamente por que os clubes de elite da Europa estão de olho nele. Com oito gols e cinco assistências em 25 partidas da Bundesliga, ele se consolidou como o segundo maior artilheiro do clube. Sua influência geral vai muito além de simplesmente balançar as redes, tendo registrado 57 chutes a gol e vencido 170 duelos nesta temporada. Sua habilidade única de liderar o ataque com pura agressividade, mantendo ao mesmo tempo uma eficiência técnica soberba, chamou a atenção de olheiros de todo o mundo.
Uma decisão importante que vem do coração
Fora dos gramados, ele já demonstrou ser perfeitamente capaz de tomar decisões importantes na vida. Nascido em Berlim, filho de pais kosovares, ele representou a Alemanha em várias categorias de base antes de optar por mudar de seleção antes do confronto da repescagem da Copa do Mundo contra a Eslováquia. “Pouco antes de ingressar na seleção sub-21, tomei uma decisão que me tocava profundamente”, explicou ele durante uma recente participação no podcast Phrasenmäher. “Meu instinto me dizia que o Kosovo era a escolha certa. Tenho muito carinho pela minha terra natal. Passo todos os verões lá.”
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Superando os obstáculos para chegar ao topo
A trajetória do atacante até o topo certamente não foi fácil, tendo ele enfrentado com coragem um período que ameaçou sua carreira durante a temporada 2021/22. Ao lidar com uma grave lesão no joelho e uma inflamação subsequente, o jovem atacante passou por momentos difíceis e teve sérias dúvidas sobre se seu corpo seria capaz de suportar as exigências físicas do esporte profissional. Agora, após uma temporada de estreia verdadeiramente espetacular, ele se destaca como um dos atacantes mais cobiçados do continente, firmemente na mira dos maiores clubes da Europa.
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