A crise profunda do Tottenham está longe de dar sinais de trégua e, até no confronto direto entre as duas "grandes" que começaram pior a temporada na Premier League, contra o Aston Villa, acabou derrotado por 3 a 2 em casa, no Tottenham Stadium.

Se, por um lado, Unai Emery dá uma resposta importante ao seu time (que, de qualquer forma, vinha se saindo bem ao menos fora do Campeonato Inglês), mais uma vez não consegue o mesmo Roberto De Zerbi, que tem dificuldade para encontrar soluções para uma situação que está se tornando dramática, já que, em caso de vitórias de Coventry e Fulham, ficaria na lanterna da tabela.



