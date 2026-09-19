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cm grafica de zerbi tottenham 2027
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Tottenham, desastre de De Zerbi: derrota por 3 a 2 também para o Aston Villa e 5º jogo seguido sem vitórias

R. De Zerbi
Tottenham
Aston Villa
Premier League
Tottenham x Aston Villa

O Tottenham segue em seu mau momento. E De Zerbi não consegue sair da crise.

A crise profunda do Tottenham está longe de dar sinais de trégua e, até no confronto direto entre as duas "grandes" que começaram pior a temporada na Premier League, contra o Aston Villa, acabou derrotado por 3 a 2 em casa, no Tottenham Stadium.

Se, por um lado, Unai Emery dá uma resposta importante ao seu time (que, de qualquer forma, vinha se saindo bem ao menos fora do Campeonato Inglês), mais uma vez não consegue o mesmo Roberto De Zerbi, que tem dificuldade para encontrar soluções para uma situação que está se tornando dramática, já que, em caso de vitórias de Coventry e Fulham, ficaria na lanterna da tabela.


  • Outra derrota depois daquela na Copa

    O Tottenham chegava para esta partida com enorme pressão após a derrota por 3 a 1 e a consequente eliminação na Carabao Cup pelas mãos do Liverpool.

    Já no campeonato, a tendência parecia ter sido invertida em relação às duas derrotas iniciais, com os dois empates por 0 a 0 obtidos contra Everton e Nottingham, mas o 0 no quesito gols marcados manteve alto o nível de pressão sobre a equipe.


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  • 5º jogo sem vitória

    E o 3 a 2 final, sem completar a reação após estar perdendo por 3 a 0 (Gallagher e van Hecke marcaram os dois gols), até destravou o Tottenham na zona de gol, mas levou a equipe ao quinto jogo consecutivo sem vitórias neste início de temporada.

    A única vitória conquistada por Tonali e companhia remonta a 26 de agosto, com a janela de transferências ainda aberta, na estreia na Copa da Liga, quando De Zerbi goleou por 5 a 1 o Charlton. Uma partida já esquecida, já que ficou entre duas derrotas pesadas, como as contra Brentford e Newcastle, que abriram a crise.

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