Getty
Traduzido por
Tottenham dá resposta firme ao interesse do Arsenal em transferência surpreendente por Cristian Romero
Tottenham barra investida do Arsenal por Romero
O Tottenham descartou oficialmente a possibilidade de vender Romero ao rival local Arsenal neste verão europeu, de acordo com o The Athletic. O Arsenal explorou ativamente um acordo surpreendente pelo zagueiro argentino enquanto busca opções para a defesa. O Arsenal precisa de um novo zagueiro central depois que Saliba sofreu um grave problema nas costas. O jogador de 25 anos atuou com esse problema durante a campanha da França na Copa do Mundo e agora enfrenta um longo período afastado.
No entanto, o Spurs não está disposto, de forma alguma, a sancionar um acordo com seu vizinho do norte de Londres. As informações confirmam que o Tottenham não fará negócios com o Arsenal em nenhuma circunstância.
- Getty Images
Arsenal avalia opções em meio a revés com Saliba
A lesão de longo prazo de Saliba forçou o Arsenal, campeão da Premier League, a ir ao mercado na reta final da janela de transferências. Embora o internacional francês não precise de cirurgia, o clube confirmou que ele ficará fora de ação por um período significativo. O Arsenal já havia apresentado uma proposta formal pelo zagueiro do Aston Villa Ezri Konsa. A oferta foi rapidamente rejeitada pelo Villa, que pede £ 60 milhões pelo internacional inglês.
Com o Arsenal sendo rejeitado pelo Tottenham, o Atlético de Madrid agora retomou seu antigo interesse em Romero. Neste momento, o gigante espanhol é visto como um destino muito mais provável para o zagueiro de 28 anos.
Acordo da Inter segue de pé em meio a reforços para a defesa
O Tottenham segue aberto a vender Romero para o exterior antes do fechamento da janela de transferências. Os Spurs já acertaram um acordo de € 40 milhões (£ 34 milhões) com a Inter pelo defensor. No entanto, Romero ainda não finalizou os termos pessoais com o clube da Serie A. Essa demora permitiu que outros interessados europeus, incluindo o Atleti, seguissem firmes na disputa por sua contratação.
Os Spurs já se prepararam para a eventual saída de Romero ao reforçar fortemente sua linha defensiva. O clube do norte de Londres concluiu um acordo de £ 52 milhões por Jan Paul van Hecke, do Brighton, e contratou Marcos Senesi sem custos após o fim de seu vínculo com o Bournemouth.
- Getty
De Zerbi planeja retorno de zagueiro
Apesar da intensa especulação sobre transferências em torno de seu capitão, o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, insiste que ainda está se preparando para a próxima temporada com Romero em seu elenco. Falando nesta semana, De Zerbi confirmou que manteve contato direto com o defensor.
"Troquei mensagens com Cuti ontem para fazer um plano de quando ele voltar a Londres, mas não sobre o mercado de transferências", afirmou De Zerbi. "Esse não é o meu trabalho. Sei que há muitas soluções no mercado de transferências", acrescentou De Zerbi.
Romero se reapresentará em Londres em breve, com seu destino final devendo ser definido antes do fechamento da janela.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.