O Tottenham descartou oficialmente a possibilidade de vender Romero ao rival local Arsenal neste verão europeu, de acordo com o The Athletic. O Arsenal explorou ativamente um acordo surpreendente pelo zagueiro argentino enquanto busca opções para a defesa. O Arsenal precisa de um novo zagueiro central depois que Saliba sofreu um grave problema nas costas. O jogador de 25 anos atuou com esse problema durante a campanha da França na Copa do Mundo e agora enfrenta um longo período afastado.

No entanto, o Spurs não está disposto, de forma alguma, a sancionar um acordo com seu vizinho do norte de Londres. As informações confirmam que o Tottenham não fará negócios com o Arsenal em nenhuma circunstância.