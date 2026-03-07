Tottenham criticado pelos próprios torcedores por vender camiseta “Spursy” por £ 30 na loja oficial do clube em meio à batalha contra o rebaixamento

Os torcedores não pouparam críticas à iniciativa de marketing, considerando-a um sinal de falta de liderança no Tottenham Hotspur Stadium. Em entrevista ao Daily Mail, um torcedor frustrado chamado James não mediu palavras: “Parece que os proprietários e a hierarquia não respeitam o clube. Imagine o Arsenal fazendo uma camisa com a palavra ‘bottlers’ (fracassados) estampada. O jogo acabou.”

O sentimento foi ecoado por outro torcedor que falou ao The Sun, descrevendo a decisão como um ato de “autossabotagem”. O torcedor acrescentou: “Estou furioso. É o tipo de coisa que você veria na loja do Arsenal.” Outro torcedor insatisfeito observou os danos à imagem do clube, afirmando: “Isso zomba dos torcedores, do clube e do time, e isso não está certo.”

O item foi removido do site do clube.