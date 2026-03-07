Getty/Tottenham Hotspur store
Tottenham criticado pelos próprios torcedores por vender camiseta “Spursy” por £ 30 na loja oficial do clube em meio à batalha contra o rebaixamento
A batalha contra o rebaixamento se torna acirrada
O termo “Spursy” tem sido usado há muito tempo pelos torcedores rivais para zombar da tendência percebida do Tottenham de entrar em colapso sob pressão ou fracassar de forma espetacular. Historicamente, tem sido uma arma usada para criticar o clube após decepções de grande visibilidade, como a derrota na final da Liga dos Campeões. Embora o clube tenha inicialmente lançado a linha na tentativa de recuperar a narrativa após a vitória na Liga Europa, sua venda contínua tem sido criticada como insensível, dada a situação atual do clube na tabela da Premier League, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.
Torcedores descarregam sua fúria contra a hierarquia
Os torcedores não pouparam críticas à iniciativa de marketing, considerando-a um sinal de falta de liderança no Tottenham Hotspur Stadium. Em entrevista ao Daily Mail, um torcedor frustrado chamado James não mediu palavras: “Parece que os proprietários e a hierarquia não respeitam o clube. Imagine o Arsenal fazendo uma camisa com a palavra ‘bottlers’ (fracassados) estampada. O jogo acabou.”
O sentimento foi ecoado por outro torcedor que falou ao The Sun, descrevendo a decisão como um ato de “autossabotagem”. O torcedor acrescentou: “Estou furioso. É o tipo de coisa que você veria na loja do Arsenal.” Outro torcedor insatisfeito observou os danos à imagem do clube, afirmando: “Isso zomba dos torcedores, do clube e do time, e isso não está certo.”
O item foi removido do site do clube.
Zombaria internacional contra o clube
Esta não é a primeira vez que a reputação do clube é usada como referência para um fracasso em grande escala. Em fevereiro, o deputado sueco Mikael Damberg usou o termo em um discurso no parlamento para criticar a gestão econômica de seu governo. “Naturalmente, penso no Tottenham Hotspur, também conhecido como Spurs, um dos clubes mais ilustres e ricos da Inglaterra, com um estádio enorme, uma torcida dedicada e numerosa — tudo o que se pode considerar um time de ponta”, disse ele à Câmara sueca. “Apesar disso, o Tottenham se encontra em crise. Eles estão lutando na parte inferior da tabela, apenas alguns pontos acima da zona de rebaixamento. Não porque lhes faltem recursos ou benefícios, mas porque desperdiçaram oportunidades.
O clube recebeu o apelido de 'Spursy', [que é] quando você tem oportunidades, mas não obtém resultados. Senhora Presidente, é exatamente assim que o Ministro das Finanças está lidando com a economia sueca. A Suécia tem o poder, a capacidade e os recursos. Temos as empresas, a força de trabalho e a capacidade de inovação. Existem condições para a economia sueca prosperar”, disse Damberg à Câmara.
O que vem a seguir para o Tottenham?
O Tottenham tem nove jogos para salvar sua temporada, viajando primeiro para Anfield para enfrentar o Liverpool na liga, antes de um confronto crucial contra o Nottingham Forest em 22 de março. Mas antes dessas duas partidas, a equipe de Igor Tudor enfrenta o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões na terça-feira.
