Tottenham, contratação recorde: Mateus Fernandes vai para o time de De Zerbi por 98 milhões de euros

O Tottenham chegou a um acordo recorde para o clube na contratação de Mateus Fernandes: conforme informa Fabrizio Romano, os Spurs de Roberto De Zerbi fecharam o acordo pelo valor de 85 milhões de libras (98 milhões de euros). O West Ham aceitou o valor que sempre exigiu, garantido a 100%, conforme informa David Ornstein. O Manchester United, que também estava de olho em Mateus Fernandes, agora se concentrará em outros alvos para o meio-campo.



