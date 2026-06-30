O Tottenham chegou a um acordo recorde para o clube na contratação de Mateus Fernandes: conforme informa Fabrizio Romano, os Spurs de Roberto De Zerbi fecharam o acordo pelo valor de 85 milhões de libras (98 milhões de euros). O West Ham aceitou o valor que sempre exigiu, garantido a 100%, conforme informa David Ornstein. O Manchester United, que também estava de olho em Mateus Fernandes, agora se concentrará em outros alvos para o meio-campo.
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Tottenham, contratação recorde: Mateus Fernandes vai para o time de De Zerbi por 98 milhões de euros
Mateus Fernandes, meio-campista nascido em 2004 e formado no Sporting de Lisboa, está na Inglaterra há duas temporadas: na temporada 2024-25 pelo Southampton (42 partidas e 3 gols) e na temporada 2025-26 pelo West Ham (38 partidas e 4 gols).