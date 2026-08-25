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Tottenham conclui a contratação de Savinho, do Manchester City, por £ 85 milhões
Tottenham garante transferência milionária
O Tottenham concluiu a contratação de impacto de Savinho junto ao rival da Premier League, o City. Segundo informações, essa grande transferência pode chegar a £ 85 milhões (US$ 116 milhões). O Spurs vinha perseguindo agressivamente o talentoso brasileiro por mais de um ano antes de finalmente conseguir fechar com o jogador. O clube registrou pela primeira vez seu interesse formal no atacante no verão passado, e sua persistência silenciosa nos bastidores acabou dando resultado.
Savinho abraça a visão de De Zerbi
A oportunidade única de trabalhar com De Zerbi se mostrou um fator decisivo na decisão de Savinho de se mudar para o sul. O ponta dinâmico claramente está ansioso para desenvolver ainda mais seu jogo sob o comando do técnico tão bem avaliado.
"Demorou um pouco, mas estou muito feliz por estar aqui", admitiu. "É uma oportunidade maravilhosa em um clube brilhante, com um dos melhores treinadores do mundo.
"Assim que falei com o treinador, soube que precisava vir. Ele me disse que quer me ajudar a alcançar o mais alto nível, e eu acredito que podemos fazer isso juntos, como equipe."
Expectativa cresce no norte de Londres
O diretor esportivo do Tottenham, Johan Lange, expressou sua enorme satisfação por finalmente contratar um alvo prioritário de longo prazo. Lange acredita firmemente que o novo reforço se encaixará perfeitamente na identidade futebolística do clube, que evolui rapidamente.
"Savio é alguém que está no nosso radar há algum tempo e estou muito feliz por ele agora ser jogador do Tottenham Hotspur", disse Lange. "Ele já mostrou sua qualidade no mais alto nível, e acreditamos que sua capacidade, estilo e mentalidade serão uma grande combinação para o elenco que estamos montando aqui."
De Zerbi demonstrou o mesmo entusiasmo com a chegada do ponta driblador e direto para suas opções ofensivas. O treinador observou: "Savio é um jogador que traz energia, imaginação e qualidade pelos lados do campo. Ele tem a coragem de partir para cima dos defensores e a capacidade de mudar um jogo com sua criatividade."
Ponta fica com a camisa 17
Com sua transferência agora oficializada, Savinho está totalmente pronto para começar a treinar com seus novos companheiros de equipe. O Tottenham confirmou que o brasileiro usará a camisa 17 nesta temporada.
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