A oportunidade única de trabalhar com De Zerbi se mostrou um fator decisivo na decisão de Savinho de se mudar para o sul. O ponta dinâmico claramente está ansioso para desenvolver ainda mais seu jogo sob o comando do técnico tão bem avaliado.

"Demorou um pouco, mas estou muito feliz por estar aqui", admitiu. "É uma oportunidade maravilhosa em um clube brilhante, com um dos melhores treinadores do mundo.

"Assim que falei com o treinador, soube que precisava vir. Ele me disse que quer me ajudar a alcançar o mais alto nível, e eu acredito que podemos fazer isso juntos, como equipe."







