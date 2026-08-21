A trajetória de Savinho destaca o modelo multiclubes do City Football Group. Depois de surgir na base do Atletico Mineiro, no Brasil, ele se juntou ao clube francês Troyes em 2022. Em seguida, teve passagens por empréstimo bem-sucedidas por PSV Eindhoven e Girona, antes de finalmente ser integrado ao time principal do City em 2024, em um acordo no valor de € 40 milhões.

No total, o ponta fez 53 partidas pelo City, com dois gols e 12 assistências. Sua ausência no elenco de Enzo Maresca para a derrota na Community Shield para o Arsenal, em 16 de agosto, foi o sinal mais claro de que uma transferência era iminente. Com os termos pessoais já acertados no início do verão europeu, a expectativa agora é que o jogador passe por exames médicos antes de assinar um contrato de longo prazo que o vinculará ao Tottenham no futuro previsível.