Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Tottenham acerta acordo recorde de £ 85 milhões para contratar Savinho, do Manchester City, enquanto Roberto De Zerbi planeja dupla investida no Etihad

Mercado da bola
Savinho
Tottenham
Manchester City
Premier League
O. Marmoush

O Tottenham Hotspur chegou a um acordo sensacional para contratar o ponta Savinho, do Manchester City, em um negócio que pode acabar valendo até £ 85 milhões. A estrela brasileira é a mais recente adição de peso em uma grande onda de investimentos do time de Roberto De Zerbi, chegando como parte de uma reformulação agressiva do elenco após as dificuldades recentes do clube, com o Spurs agora também de olho em uma investida sobre outro jogador do City, o atacante Omar Marmoush.

  • Pacote recorde acertado por ponta brasileiro

    O Tottenham está prestes a pagar um valor inicial de £75 milhões pelo jogador de 22 anos, com mais £10 milhões em bônus relacionados a desempenho, elevando o pacote total a impressionantes £85 milhões, de acordo com The Athletic. Isso representa um negócio histórico para o City, já que o acordo por Savinho seria uma venda recorde para o gigante do Etihad.

    O ponta de 22 anos está há muito tempo no radar no Tottenham Hotspur Stadium, com o interesse remontando ao verão passado. Na época, o Spurs discutiu um pacote na casa de €50 milhões (£43,3 milhões), mas o City relutou em vender e, em vez disso, amarrou o jogador a um novo contrato de longo prazo em outubro, com vínculo previsto até 2031.

    • Publicidade
  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    A jornada de Savinho ao norte de Londres

    A trajetória de Savinho destaca o modelo multiclubes do City Football Group. Depois de surgir na base do Atletico Mineiro, no Brasil, ele se juntou ao clube francês Troyes em 2022. Em seguida, teve passagens por empréstimo bem-sucedidas por PSV Eindhoven e Girona, antes de finalmente ser integrado ao time principal do City em 2024, em um acordo no valor de € 40 milhões.

    No total, o ponta fez 53 partidas pelo City, com dois gols e 12 assistências. Sua ausência no elenco de Enzo Maresca para a derrota na Community Shield para o Arsenal, em 16 de agosto, foi o sinal mais claro de que uma transferência era iminente. Com os termos pessoais já acertados no início do verão europeu, a expectativa agora é que o jogador passe por exames médicos antes de assinar um contrato de longo prazo que o vinculará ao Tottenham no futuro previsível.

  • De Zerbi planeja dupla investida sobre o Manchester City

    Savinho não é o único jogador do City na mira de De Zerbi, já que o técnico italiano busca reformular completamente suas opções de ataque. Os relatos indicam que o Tottenham também está avançando nas conversas para contratar o atacante Omar Marmoush do gigante de Manchester. O internacional egípcio estaria interessado na transferência, desejando um papel central no qual possa sair da sombra projetada por Erling Haaland no Etihad.

    A busca por Savinho e Marmoush sinaliza uma mudança radical na estratégia de contratações do Tottenham. Diz-se que De Zerbi quer um trio de ataque inteiramente novo, com Cody Gakpo também seguindo como um alvo firme.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    Tottenham continua com os gastos massivos neste verão

    A chegada de Savinho faz o gasto total do Tottenham nesta janela de verão ultrapassar a marca de £300 milhões. O clube já garantiu os serviços de Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke por valores significativos, além de também reforçar o elenco com os agentes livres Andy Robertson, Marcos Senesi e Martin Dubravka.

    Esse nível de investimento coloca enorme pressão sobre De Zerbi para entregar resultados imediatos. A diretoria do clube claramente identificou o ataque como a peça final do quebra-cabeça, e a investida dupla sobre o City é vista como uma demonstração de intenção.

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU