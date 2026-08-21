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Tottenham acerta acordo recorde de £ 85 milhões para contratar Savinho, do Manchester City, enquanto Roberto De Zerbi planeja dupla investida no Etihad
Pacote recorde acertado por ponta brasileiro
O Tottenham está prestes a pagar um valor inicial de £75 milhões pelo jogador de 22 anos, com mais £10 milhões em bônus relacionados a desempenho, elevando o pacote total a impressionantes £85 milhões, de acordo com The Athletic. Isso representa um negócio histórico para o City, já que o acordo por Savinho seria uma venda recorde para o gigante do Etihad.
O ponta de 22 anos está há muito tempo no radar no Tottenham Hotspur Stadium, com o interesse remontando ao verão passado. Na época, o Spurs discutiu um pacote na casa de €50 milhões (£43,3 milhões), mas o City relutou em vender e, em vez disso, amarrou o jogador a um novo contrato de longo prazo em outubro, com vínculo previsto até 2031.
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A jornada de Savinho ao norte de Londres
A trajetória de Savinho destaca o modelo multiclubes do City Football Group. Depois de surgir na base do Atletico Mineiro, no Brasil, ele se juntou ao clube francês Troyes em 2022. Em seguida, teve passagens por empréstimo bem-sucedidas por PSV Eindhoven e Girona, antes de finalmente ser integrado ao time principal do City em 2024, em um acordo no valor de € 40 milhões.
No total, o ponta fez 53 partidas pelo City, com dois gols e 12 assistências. Sua ausência no elenco de Enzo Maresca para a derrota na Community Shield para o Arsenal, em 16 de agosto, foi o sinal mais claro de que uma transferência era iminente. Com os termos pessoais já acertados no início do verão europeu, a expectativa agora é que o jogador passe por exames médicos antes de assinar um contrato de longo prazo que o vinculará ao Tottenham no futuro previsível.
De Zerbi planeja dupla investida sobre o Manchester City
Savinho não é o único jogador do City na mira de De Zerbi, já que o técnico italiano busca reformular completamente suas opções de ataque. Os relatos indicam que o Tottenham também está avançando nas conversas para contratar o atacante Omar Marmoush do gigante de Manchester. O internacional egípcio estaria interessado na transferência, desejando um papel central no qual possa sair da sombra projetada por Erling Haaland no Etihad.
A busca por Savinho e Marmoush sinaliza uma mudança radical na estratégia de contratações do Tottenham. Diz-se que De Zerbi quer um trio de ataque inteiramente novo, com Cody Gakpo também seguindo como um alvo firme.
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Tottenham continua com os gastos massivos neste verão
A chegada de Savinho faz o gasto total do Tottenham nesta janela de verão ultrapassar a marca de £300 milhões. O clube já garantiu os serviços de Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke por valores significativos, além de também reforçar o elenco com os agentes livres Andy Robertson, Marcos Senesi e Martin Dubravka.
Esse nível de investimento coloca enorme pressão sobre De Zerbi para entregar resultados imediatos. A diretoria do clube claramente identificou o ataque como a peça final do quebra-cabeça, e a investida dupla sobre o City é vista como uma demonstração de intenção.
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