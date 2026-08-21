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Gianluca Minchiotti

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Tottenham acerta a chegada de Savinho, do Manchester City. Negócio de 100 milhões para o Spurs de De Zerbi

Tottenham
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Manchester City
Savinho

O ponta brasileiro está pronto para trocar o Manchester City pelo Tottenham, há acordo entre os dois clubes

Segundo a imprensa inglesa, o Tottenham Hotspur chegou a um acordo com o Manchester City para a contratação de Savinho, ponta brasileiro nascido em 2004. Uma operação importante, no valor total de 85 milhões de libras (cerca de 99 milhões de euros).


Em detalhes, o Spurs de Roberto De Zerbi pagará 75 milhões de libras como parte fixa, aos quais poderão se somar outros 10 milhões em bônus ligados ao desempenho e ao cumprimento de determinados objetivos. A informação é da Sky Sports, segundo a qual o acordo entre os dois clubes foi fechado com base nesses valores.



  • A carreira

    Contratado pelo Manchester City em 2024, Savinho soma até aqui 83 jogos e 7 gols com a camisa dos Citizens. Antes da experiência na Inglaterra, o brasileiro vestiu as camisas de Atlético Mineiro, PSV Eindhoven e Girona, afirmando-se sobretudo durante o empréstimo ao clube catalão. Savinho também soma 13 jogos e um gol pela Seleção Brasileira.




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