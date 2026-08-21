Segundo a imprensa inglesa, o Tottenham Hotspur chegou a um acordo com o Manchester City para a contratação de Savinho, ponta brasileiro nascido em 2004. Uma operação importante, no valor total de 85 milhões de libras (cerca de 99 milhões de euros).





Em detalhes, o Spurs de Roberto De Zerbi pagará 75 milhões de libras como parte fixa, aos quais poderão se somar outros 10 milhões em bônus ligados ao desempenho e ao cumprimento de determinados objetivos. A informação é da Sky Sports, segundo a qual o acordo entre os dois clubes foi fechado com base nesses valores.







