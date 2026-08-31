O Tottenham abriu oficialmente conversas com o Chelsea sobre uma investida de última hora por Adarabioyo, à medida que o prazo final da noite de terça-feira se aproxima. O zagueiro de 28 anos, que chegou a Stamford Bridge sem custos de transferência no ano passado, viu sua influência diminuir sob o comando de Xabi Alonso e ficou fora, de forma notável, das listas relacionadas para os dois primeiros jogos do Chelsea na Premier League.

A urgência da diretoria do Tottenham surge depois de o especialista em transferências Fabrizio Romano confirmar que o Spurs está trabalhando em um acordo pelo defensor. Enquanto o Chelsea supostamente explorava várias alternativas para negociar o jogador, incluindo oferecê-lo ao Manchester United na semana passada, a equipe de Michael Carrick decidiu não avançar pela contratação.

Isso deixou o caminho totalmente aberto para Roberto De Zerbi agir e reforçar um elenco que teve um início difícil na nova temporada, apesar do gasto recorde no verão.