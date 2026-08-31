AFP
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Tottenham abre conversas para contratar o zagueiro do Chelsea Tosin Adarabioyo após ligação surpreendente com o Manchester United, enquanto os Spurs buscam um acordo de última hora
Tottenham entra na disputa por Adarabioyo
O Tottenham abriu oficialmente conversas com o Chelsea sobre uma investida de última hora por Adarabioyo, à medida que o prazo final da noite de terça-feira se aproxima. O zagueiro de 28 anos, que chegou a Stamford Bridge sem custos de transferência no ano passado, viu sua influência diminuir sob o comando de Xabi Alonso e ficou fora, de forma notável, das listas relacionadas para os dois primeiros jogos do Chelsea na Premier League.
A urgência da diretoria do Tottenham surge depois de o especialista em transferências Fabrizio Romano confirmar que o Spurs está trabalhando em um acordo pelo defensor. Enquanto o Chelsea supostamente explorava várias alternativas para negociar o jogador, incluindo oferecê-lo ao Manchester United na semana passada, a equipe de Michael Carrick decidiu não avançar pela contratação.
Isso deixou o caminho totalmente aberto para Roberto De Zerbi agir e reforçar um elenco que teve um início difícil na nova temporada, apesar do gasto recorde no verão.
- (C)Getty Images
De Zerbi fala sobre saídas na defesa
A investida por Adarabioyo é fortemente ditada pelo atual cenário no vestiário do Tottenham, especificamente em relação ao futuro de Kevin Danso. O defensor austríaco teria deixado claras as suas intenções de deixar o norte de Londres, o que forçou a equipe de recrutamento do clube a agir.
O técnico De Zerbi tem sido vocal sobre a situação, reconhecendo que várias figuras importantes expressaram o desejo de se transferir antes de a janela fechar na noite de terça-feira. Falando sobre as saídas,De Zerbi confirmou que Danso pediu para sair há apenas alguns dias, ao lado dos companheiros Richarlison e Pape Sarr. O treinador italiano explicou a situação em relação à escolha de seu elenco: "Richarlison, eu não sei. Ele disse muitas vezes que quer sair. Danso veio até mim há dois dias e disse que quer sair. Pape Sarr, a mesma coisa."
A mudança na guarda defensiva do Chelsea
A disposição do Chelsea em deixar Adarabioyo sair decorre de uma reformulação significativa em seu próprio setor defensivo. Os Blues concluíram recentemente um acordo de £52 milhões pelo zagueiro francês Maxence Lacroix, vindo do Crystal Palace, uma movimentação que empurrou Adarabioyo ainda mais para baixo na hierarquia em Stamford Bridge.
Apesar de ter feito 70 partidas pelo clube desde sua chegada, vindo do Fulham, marcando sete gols no processo, o clube está pronto para autorizar sua saída. Isso representa uma rápida mudança de cenário para o defensor, que foi presença constante na equipe durante sua campanha de estreia.
- Getty Images Sport
Adarabioyo já foi alvo de Manchester United e Chelsea
Curiosamente, Adarabioyo havia sido alvo de uma disputa de transferências envolvendo o Manchester United antes de finalmente escolher o Chelsea.
Ao refletir sobre sua decisão original de se mudar para Stamford Bridge, o defensor afirmou anteriormente: "Assim que soube do interesse do Chelsea, foquei totalmente nisso. Quando chegou a hora, ouvir sobre o projeto que está em andamento aqui é incrível. É um projeto incrível, um clube incrível, então, para mim, foi uma decisão óbvia." No entanto, com o projeto mudando sob a liderança de Alonso, o jogador agora se vê fora dos planos no oeste de Londres.
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