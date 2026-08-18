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"Totalmente diferente!" - Virgil van Dijk revela verdade sobre a defesa do Liverpool após estreias de Jeremy Jacquet e Ronald Araujo
Dupla defensiva impressiona na pré-temporada
Van Dijk elogiou as contratações de verão Jacquet e Araujo após as impressionantes estreias deles na pré-temporada contra o Como. O Liverpool garantiu uma sólida vitória por 2 a 0. Os dois reforços atuaram por 45 minutos no último amistoso da pré-temporada. Jacquet, em especial, chamou a atenção ao marcar o segundo gol do Liverpool em sua primeira aparição desde sofrer uma luxação no ombro em fevereiro. Araujo, que se juntou ao clube da Premier League por empréstimo de uma temporada junto ao Barcelona, substituiu o francês no segundo tempo. As atuações deram ao técnico Andoni Iraola um bem-vindo reforço defensivo antes da nova campanha.
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Construindo uma nova parceria sólida
Embora os sinais iniciais tenham sido extremamente positivos, Van Dijk admitiu que construir uma parceria confiável na zaga vai exigir tempo e paciência. O holandês ressaltou a importância de ganhar experiência de jogo juntos.
"Acho que o [Jacquet] foi bem, assim como Ronald", disse Van Dijk, em declaração reproduzida pela ESPN. "É um começo, um bom começo, então espero que ele siga em frente. [Você constrói relações] jogando partidas. Não vou dizer que é a única forma, mas os jogos são totalmente diferentes dos treinos.
"O inglês do Jeremy é, eu diria, um pouco melhor que o do Ronald, mas no fim das contas somos todos jogadores de futebol muito bons. Conseguimos ver e sentir alguns momentos de como defender determinadas situações. Mas está bem claro que você precisa criar uma conexão junto e isso leva um pouco de tempo. Na minha opinião, isso é absolutamente normal, mas espero que a gente consiga fazer isso acontecer o mais rápido possível.
"Como eu disse, acho que o [Jacquet] foi bem. Acho que ele saiu um pouco cansado, mas isso é absolutamente normal quando você joga seus primeiros 45 minutos depois de tanto tempo. Agora cabe a ele se recuperar. Estaremos de volta ao campo amanhã de manhã e depois vamos trabalhar visando o Newcastle. St James' Park sempre será um jogo duro."
Controle de intensidade e condicionamento para jogos
A vitória sobre o Como fez o Liverpool voltar a vencer após derrotas consecutivas na pré-temporada para Leeds United e Monaco. Iraola já havia reconhecido anteriormente que seu elenco estava com dificuldades para manter os níveis de condicionamento físico exigidos ao longo de uma partida inteira.
Van Dijk acredita que a compactação tática da equipe melhorou significativamente. Ele observou que a pressão intensa precisa ser administrada com cuidado, já que os jogadores naturalmente se desgastam ao longo dos 90 minutos.
"O que eu vejo é que nenhum time no futebol mundial consegue jogar em intensidade máxima por 90 minutos", explicou Van Dijk. "Obviamente, em certo momento, vai haver alguns momentos em que os jogadores, ou todos nós, chegamos a uma situação em que vamos estar um pouco cansados. Aí cabe a nós garantir que estejamos compactos e encontrar o momento certo para pressionar de novo. Acho que fizemos isso muito melhor do que no último jogo.
"Obviamente, todo mundo está ansioso para ir pressionar e manter a intensidade alta, mas é um jogo coletivo e precisamos de todos juntos para conseguir fazer isso. Isso acontece em fases ao longo do jogo.
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Liverpool terá teste contra o Newcastle
Após o amistoso bem-sucedido contra o Como de Cesc Fabregas, o Liverpool agora voltará toda a sua atenção para os compromissos competitivos. O Liverpool abre sua campanha na Premier League de 2026-27 com uma difícil visita ao Newcastle.
Jacquet usará os próximos dias para se recuperar de seus primeiros 45 minutos em campo em seis meses. Van Dijk e o restante do elenco voltarão ao campo de treinamento para finalizar os preparativos táticos.
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