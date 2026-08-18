Embora os sinais iniciais tenham sido extremamente positivos, Van Dijk admitiu que construir uma parceria confiável na zaga vai exigir tempo e paciência. O holandês ressaltou a importância de ganhar experiência de jogo juntos.

"Acho que o [Jacquet] foi bem, assim como Ronald", disse Van Dijk, em declaração reproduzida pela ESPN. "É um começo, um bom começo, então espero que ele siga em frente. [Você constrói relações] jogando partidas. Não vou dizer que é a única forma, mas os jogos são totalmente diferentes dos treinos.

"O inglês do Jeremy é, eu diria, um pouco melhor que o do Ronald, mas no fim das contas somos todos jogadores de futebol muito bons. Conseguimos ver e sentir alguns momentos de como defender determinadas situações. Mas está bem claro que você precisa criar uma conexão junto e isso leva um pouco de tempo. Na minha opinião, isso é absolutamente normal, mas espero que a gente consiga fazer isso acontecer o mais rápido possível.

"Como eu disse, acho que o [Jacquet] foi bem. Acho que ele saiu um pouco cansado, mas isso é absolutamente normal quando você joga seus primeiros 45 minutos depois de tanto tempo. Agora cabe a ele se recuperar. Estaremos de volta ao campo amanhã de manhã e depois vamos trabalhar visando o Newcastle. St James' Park sempre será um jogo duro."