"Totalmente desrespeitoso" – O técnico do Newcastle, Eddie Howe, indignado com os rumores sobre a transferência de Bruno Guimarães para o Manchester United

Embora as especulações sobre transferências façam parte do dia a dia de um clube de ponta, Howe admitiu que as manchetes atuais estão longe de ser a preparação ideal. O Newcastle já vem lidando com uma lista crescente de lesões e com as consequências da pesada derrota para o Barcelona na Liga dos Campeões, o que torna a estabilidade mais importante do que nunca. Guimaraes, que está afastado dos gramados desde fevereiro devido a uma lesão no tendão da coxa, só voltou esta semana do seu programa de reabilitação no Brasil. Para Howe, manter o foco é fundamental enquanto o clube lida com essas distrações externas, além das crescentes preocupações médicas.

“Isso é um problema para nós? Não acho necessariamente que seja um problema para nós”, admitiu Howe. “Mas são notícias indesejadas, suponho que essa seja a melhor maneira de colocar a questão. Você não quer que os jogadores se distraiam. Não sei o quanto eles vão absorver isso. Para mim, não é o momento de pensar nisso. No verão, dá para entender um pouco mais essas histórias.”