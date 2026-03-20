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"Totalmente desrespeitoso" – O técnico do Newcastle, Eddie Howe, indignado com os rumores sobre a transferência de Bruno Guimarães para o Manchester United
Howe descarta rumores sobre transferência
Em declarações à imprensa antes do decisivo clássico de domingo contra o Sunderland, Howe não hesitou em afastar as distrações após notícias de que o Manchester United estaria em negociações avançadas para contratar o jogador de 28 anos como substituto de Casemiro, que está de saída. A Reuters havia noticiado que a eliminação do Newcastle da Liga dos Campeões contra o Barcelona abriu caminho para a transferência — e que o interesse renovado do Real Madrid poderia complicar ainda mais a situação —, o que deixou Howe visivelmente pouco impressionado. “Não vou ser indelicado, pois este não é o fórum para isso, mas, para mim, é apenas uma história sem sentido”, afirmou ele, reforçando sua posição contra as especulações em torno de seu meio-campista estrela.
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Total dedicação do capitão
No centro da frustração de Howe está o questionamento da lealdade de Guimarães ao projeto do St. James’ Park. Desde que chegou do Lyon em janeiro de 2022 por 40 milhões de libras, com um contrato de quatro anos e meio, o brasileiro tornou-se uma peça fundamental do meio-campo, tendo levado o clube ao título da Carabao Cup na temporada 2024-2025. Como líder essencial em campo, Howe acredita que sugerir que o jogador esteja buscando uma saída é um insulto à relação profissional entre eles.
“Dizer que nosso capitão está em negociações com outro clube é, acima de tudo, uma falta de respeito total com o Bruno; ele está totalmente comprometido aqui”, explicou Howe. “O Bruno é nosso capitão, está totalmente comprometido; ele está lesionado no momento, e seu único foco é recuperar a forma física.”
Lidando com a distração causada por notícias indesejadas
Embora as especulações sobre transferências façam parte do dia a dia de um clube de ponta, Howe admitiu que as manchetes atuais estão longe de ser a preparação ideal. O Newcastle já vem lidando com uma lista crescente de lesões e com as consequências da pesada derrota para o Barcelona na Liga dos Campeões, o que torna a estabilidade mais importante do que nunca. Guimaraes, que está afastado dos gramados desde fevereiro devido a uma lesão no tendão da coxa, só voltou esta semana do seu programa de reabilitação no Brasil. Para Howe, manter o foco é fundamental enquanto o clube lida com essas distrações externas, além das crescentes preocupações médicas.
“Isso é um problema para nós? Não acho necessariamente que seja um problema para nós”, admitiu Howe. “Mas são notícias indesejadas, suponho que essa seja a melhor maneira de colocar a questão. Você não quer que os jogadores se distraiam. Não sei o quanto eles vão absorver isso. Para mim, não é o momento de pensar nisso. No verão, dá para entender um pouco mais essas histórias.”
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Atualizações sobre lesões antes do clássico
Enquanto Guimarães continua sua recuperação, ele não estará pronto para o próximo confronto contra o Sunderland. No entanto, há esperança em relação a Sandro Tonali, que saiu mancando durante a derrota no meio da semana no Spotify Camp Nou.
“Vamos esperar para ver”, disse Howe sobre o problema na virilha do italiano. “Espero que não seja tão grave quanto se temia inicialmente quando o vi saindo mancando do campo. Vamos ver como ele está hoje e tomar uma decisão mais perto do jogo.”
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