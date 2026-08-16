Em sua análise da partida, o colunista do jornal Hürriyet, Mehmet Ayan, avaliou que a entrada de Salah tornou o jogo mais bonito e emocionante de assistir.
Ele disse: "Após o empate do Kasımpaşa em cobrança de pênalti, o Trabzonspor deu seu passo 'histórico': Mohamed Salah, que entrou como substituto aos 58 minutos, acrescentou ainda mais emoção à partida. Mesmo quando não estava em posição de finalização ou com a posse de bola, representava um perigo real. Mas, quando a bola estava em seus pés, seu desempenho era impressionante."
E prosseguiu: "Sua finalização de um ângulo enviesado aos 77 minutos criou uma chance perigosa. É claro que ele precisa de algum tempo para se adaptar aos companheiros, mas sua contribuição para tornar a partida agradável é indiscutível."
Outra leitura técnica, publicada pela Fanatik, apontou que Salah ajudou o Trabzonspor a aumentar a velocidade nos ataques organizados e nas transições.
E explicou: "A chance perdida por Salah junto à trave mais distante foi semelhante à jogada do gol. Salah entrou como ponta-direita e depois se deslocou para o meio como armador, uma escolha adotada devido a fragilidades defensivas. Ainda assim, podemos afirmar que, com a entrada de Salah, o Trabzonspor aumentou sua velocidade no jogo aberto e nos contra-ataques."
E acrescentou: "Apesar de o resultado ser considerado, à primeira vista, uma derrota para o renovado Trabzonspor, ele representa um indicador extremamente promissor para o futuro."
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