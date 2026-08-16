O jornal Sabah descreveu a atuação de Salah em sua primeira partida como marcante, ressaltando que a estrela egípcia chamou a atenção desde sua entrada no segundo tempo, apesar de o Trabzonspor não ter conseguido manter a vantagem.

Em seu comentário sobre a partida, escreveu: "Mohamed Salah causa alvoroço no Trabzonspor! Ele encantou a todos em sua primeira partida. Na primeira rodada do Campeonato Turco, o Trabzonspor jogou fora de casa contra o Kasimpasa e a atuação de Salah foi impressionante".

E acrescentou: "Mohamed Salah recebeu grande atenção da torcida antes da partida. E enquanto o placar da partida ainda estava empatado, os torcedores do Trabzonspor cantaram em apoio a Mohamed Salah".

Por sua vez, o jornal Star apontou que a entrada de Salah devolveu o ímpeto ao ataque do Trabzonspor, mas seu impacto não foi suficiente para decidir a partida a favor de sua equipe.

Já o Fanatik afirmou que Salah mostrou seu valor em mais de um lance; ele recebeu uma bola de um cruzamento de Mustafa Eskihellac na segunda trave, mas finalizou para fora, além de ter criado outra oportunidade pelo lado direito com um cruzamento que Paul Onuachu não conseguiu dominar da forma necessária.

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