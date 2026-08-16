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"Tornou a partida mais bonita": jornais da Turquia analisam a estreia de Salah pelo Trabzonspor

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"... impressionou a todos em sua primeira partida"

A cobertura turca sobre a estreia de Mohamed Salah pelo Trabzonspor variou entre o elogio ao seu impacto imediato após entrar em campo e a constatação de que sua participação não foi suficiente para dar a vitória à equipe diante do Kasımpaşa.

Salah começou a partida no banco de reservas, antes de ser acionado pelo técnico Fatih Tekke aos 58 minutos no lugar de Mütehan Mimaroğlu, fazendo o capitão da seleção do Egito sua estreia oficial com a camisa do Trabzonspor.

A partida terminou com o empate por 1 a 1, depois de o Trabzonspor abrir o placar com um gol de Noah Sarr, antes de o Kasımpaşa alcançar o empate de pênalti.

  • A imprensa turca elogia o impacto de Salah

    O jornal Sabah descreveu a atuação de Salah em sua primeira partida como marcante, ressaltando que a estrela egípcia chamou a atenção desde sua entrada no segundo tempo, apesar de o Trabzonspor não ter conseguido manter a vantagem.

    Em seu comentário sobre a partida, escreveu: "Mohamed Salah causa alvoroço no Trabzonspor! Ele encantou a todos em sua primeira partida. Na primeira rodada do Campeonato Turco, o Trabzonspor jogou fora de casa contra o Kasimpasa e a atuação de Salah foi impressionante".

    E acrescentou: "Mohamed Salah recebeu grande atenção da torcida antes da partida. E enquanto o placar da partida ainda estava empatado, os torcedores do Trabzonspor cantaram em apoio a Mohamed Salah".

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    Por sua vez, o jornal Star apontou que a entrada de Salah devolveu o ímpeto ao ataque do Trabzonspor, mas seu impacto não foi suficiente para decidir a partida a favor de sua equipe.

    Já o Fanatik afirmou que Salah mostrou seu valor em mais de um lance; ele recebeu uma bola de um cruzamento de Mustafa Eskihellac na segunda trave, mas finalizou para fora, além de ter criado outra oportunidade pelo lado direito com um cruzamento que Paul Onuachu não conseguiu dominar da forma necessária.

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  • Análise técnica: Salah tornou a partida mais bonita

    Em sua análise da partida, o colunista do jornal Hürriyet, Mehmet Ayan, avaliou que a entrada de Salah tornou o jogo mais bonito e emocionante de assistir.

    Ele disse: "Após o empate do Kasımpaşa em cobrança de pênalti, o Trabzonspor deu seu passo 'histórico': Mohamed Salah, que entrou como substituto aos 58 minutos, acrescentou ainda mais emoção à partida. Mesmo quando não estava em posição de finalização ou com a posse de bola, representava um perigo real. Mas, quando a bola estava em seus pés, seu desempenho era impressionante."

    E prosseguiu: "Sua finalização de um ângulo enviesado aos 77 minutos criou uma chance perigosa. É claro que ele precisa de algum tempo para se adaptar aos companheiros, mas sua contribuição para tornar a partida agradável é indiscutível."

    Outra leitura técnica, publicada pela Fanatik, apontou que Salah ajudou o Trabzonspor a aumentar a velocidade nos ataques organizados e nas transições.

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    E explicou: "A chance perdida por Salah junto à trave mais distante foi semelhante à jogada do gol. Salah entrou como ponta-direita e depois se deslocou para o meio como armador, uma escolha adotada devido a fragilidades defensivas. Ainda assim, podemos afirmar que, com a entrada de Salah, o Trabzonspor aumentou sua velocidade no jogo aberto e nos contra-ataques."

    E acrescentou: "Apesar de o resultado ser considerado, à primeira vista, uma derrota para o renovado Trabzonspor, ele representa um indicador extremamente promissor para o futuro."

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