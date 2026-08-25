AFP
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'Tornar o futebol verdadeiramente global!' - presidente da Fifa, Gianni Infantino, detalha ambicioso plano de crescimento durante visita à União Caribenha de Futebol
Infantino visita a República Dominicana
O presidente da FIFA, Infantino, viajou para a República Dominicana para se reunir com associações-membro da CFU. A visita aconteceu à margem da CFU U-14 Challenge Series, um torneio de base apoiado pelo programa FIFA Forward. Durante a viagem, Infantino manteve um diálogo construtivo com representantes da CFU, incluindo o presidente Lyndon Cooper e o presidente da Concacaf, Victor Montagliani.
Ele também se reuniu com autoridades locais do governo e do esporte, destacando que o evento de base evidenciou perfeitamente os benefícios de investir no futebol em escala global. O chefe da FIFA expressou sua satisfação por interagir com figuras da região. Ele observou que o encontro proporcionou uma plataforma importante para ouvir opiniões e compartilhar ideias sobre o futuro do esporte.
Reduzindo a diferença no futebol mundial
Um dos principais temas da visita foi a missão contínua da Fifa de equilibrar as condições de disputa entre diferentes continentes. Infantino apontou para uma década de mudanças positivas, mas destacou a importância de um desenvolvimento contínuo.
"Recebi uma recepção muito, muito calorosa aqui na República Dominicana, um país lindo, lindo... por ocasião de uma reunião da União Caribenha de Futebol, para discutir projetos, ideias", disse Infantino.
"Então, ainda mais, é um motivo para ter orgulho de estar aqui. E feliz também, porque é importante se envolver, ter um diálogo, expressar pontos de vista e opiniões. Muita coisa aconteceu nas últimas semanas e é importante que vocês ouçam, escutem e também possam expressar quais são os seus sentimentos. Então, acho que, no geral, é algo positivo, muito, muito feliz com todo o apoio que recebo aqui.
"Queremos fazer o futebol crescer em cada um dos nossos 211 países no mundo. Precisamos diminuir essa diferença entre os países muito, muito grandes e todos os outros... precisamos dar uma chance a todos os outros".
Financiando a próxima geração
Fundada em 1978, a CFU reúne 31 membros e recebe apoio financeiro significativo da entidade máxima do futebol mundial. No atual ciclo do FIFA Forward, cada organização regional recebe até US$ 5 milhões para financiar iniciativas cruciais. Infantino elogiou esse sistema, descrevendo-o como um dos melhores investimentos que a FIFA já fez. Ele lembrou que muitas associações regionais antes não tinham os recursos necessários para organizar atividades de futebol para crianças.
"Tivemos de encontrar recursos, e tivemos de encontrar cada vez mais recursos, porque o que eles fazem ao organizar esses eventos para as crianças, este ano é o sub-14 aqui na CFU, no Caribe, sub-14 masculino, no próximo ano, sub-14 feminino", acrescentou.
"Por que não deveríamos fazer, todos os anos, masculino e feminino, por exemplo? Bem, isso custa dinheiro, claro. O nosso trabalho é ajudar a encontrar esse dinheiro para que mais meninas e mais meninos possam desfrutar do futebol.
"Vamos organizar agora neste ano, pela primeira vez na FIFA, uma Copa do Mundo sub-15 para a qual todos os 211 países da FIFA estão convidados. Um festival da juventude, com mais de 4.000 crianças jogando futebol juntas. É por isso que precisamos desses recursos, patrocinadores, emissoras para reinvestir 100% do que geramos de volta no jogo, porque queremos tornar o futebol verdadeiramente global em todos os cantos do mundo."
- Getty Images
Um novo festival global da juventude
Olhando para o futuro, Infantino revelou planos para uma nova e ampla competição de base que estará aberta a todas as 211 associações-membro da Fifa. A medida está alinhada com o objetivo da organização de tornar o esporte verdadeiramente global.
A primeira Copa do Mundo Sub-15 está prevista para ser organizada neste ano, reunindo mais de 4.000 crianças para jogar futebol. Infantino descreveu com entusiasmo o próximo torneio internacional como um "festival da juventude".
Para transformar projetos tão ambiciosos em realidade, o presidente da Fifa destacou a necessidade contínua de recursos, patrocinadores e emissoras. Ele prometeu que 100 por cento dos fundos gerados seriam reinvestidos diretamente no esporte para garantir um crescimento contínuo.
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