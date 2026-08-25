Um dos principais temas da visita foi a missão contínua da Fifa de equilibrar as condições de disputa entre diferentes continentes. Infantino apontou para uma década de mudanças positivas, mas destacou a importância de um desenvolvimento contínuo.

"Recebi uma recepção muito, muito calorosa aqui na República Dominicana, um país lindo, lindo... por ocasião de uma reunião da União Caribenha de Futebol, para discutir projetos, ideias", disse Infantino.

"Então, ainda mais, é um motivo para ter orgulho de estar aqui. E feliz também, porque é importante se envolver, ter um diálogo, expressar pontos de vista e opiniões. Muita coisa aconteceu nas últimas semanas e é importante que vocês ouçam, escutem e também possam expressar quais são os seus sentimentos. Então, acho que, no geral, é algo positivo, muito, muito feliz com todo o apoio que recebo aqui.

"Queremos fazer o futebol crescer em cada um dos nossos 211 países no mundo. Precisamos diminuir essa diferença entre os países muito, muito grandes e todos os outros... precisamos dar uma chance a todos os outros".



