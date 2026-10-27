Torino x Como AO VIVO: lances, gols e melhores momentos, escalações e ficha técnica

45' - Uma cabeçada fraca de Caqueret vai parar tranquilamente nos braços do goleiro do Torino

42' - Um belo chute de esquerda de Da Cunha, de fora da área, passa por pouco à esquerda de Perri

32' -Uma cabeçada de Ramon, de perto, obriga Perri a fazer a defesa

26' - Douvikas quase empata com um toque de direita de perto

24' - Adams marca com um voleio de esquerda após assistência de Fitz-Jim, que dá duas pedaladas e serve o companheiro com um toque de parte externa do pé

20' - Um belo chute de Vlasic é defendido por Sanchez para escanteio

17' - Contato suspeito de Braganca em Da Cunha na área do Torino. Da Cunha cai, mas tanto o árbitro quanto o VAR mandam seguir, em meio a protestos

10' - Grande jogada individual de Belghali, que dribla os adversários e chuta de direita para a defesa de Sanchez

5' - Gol de Douvikas é anulado por impedimento milimétrico