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Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Torino x Como AO VIVO: lances, gols e melhores momentos, escalações e ficha técnica

Torino x Como
Campeonato Italiano
Torino
Como

Abate enfrenta Fabregas na 9ª rodada da Serie A

Torino e Como entram em campo hoje, às 20h45, no Estádio Olímpico Grande Torino, em partida válida pela 9ª rodada da Serie A. Na tabela, o Torino de Ignazio Abate tem 13 pontos e ocupa a oitava posição, enquanto a equipe de Cesc Fabregas é a quinta colocada, com 17 pontos. Collu apita a partida, com Marini no VAR.


TORINO-COMO 1-0

GOLS: 24' Adams (T)

  • GOLS E MELHORES LANCES

    45' - Uma cabeçada fraca de Caqueret vai parar tranquilamente nos braços do goleiro do Torino

    42' - Um belo chute de esquerda de Da Cunha, de fora da área, passa por pouco à esquerda de Perri

    32' -Uma cabeçada de Ramon, de perto, obriga Perri a fazer a defesa

    26' - Douvikas quase empata com um toque de direita de perto

    24' - Adams marca com um voleio de esquerda após assistência de Fitz-Jim, que dá duas pedaladas e serve o companheiro com um toque de parte externa do pé

    20' - Um belo chute de Vlasic é defendido por Sanchez para escanteio

    17' - Contato suspeito de Braganca em Da Cunha na área do Torino. Da Cunha cai, mas tanto o árbitro quanto o VAR mandam seguir, em meio a protestos

    10' - Grande jogada individual de Belghali, que dribla os adversários e chuta de direita para a defesa de Sanchez

    5' - Gol de Douvikas é anulado por impedimento milimétrico

  • ESCALAÇÕES E SÚMULA

    Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Fitz-Jim, Braganca, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. Téc.: Abate


    Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Caqueret; Douvikas. Téc.: Fabregas


    ÁRBITRO: Collu

    ADVERTIDOS:

    EXPULSOS:

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