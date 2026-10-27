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Ao VivoIngressos
Nico Paz Como 2025-2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Torino x Como ao vivo: cobertura em tempo real, gols e melhores lances, escalações e ficha técnica

Torino x Como
Campeonato Italiano
Torino
Como

Abate enfrenta Fabregas na 9ª rodada da Serie A

Torino e Como entram em campo nesta noite, às 20h45, no Estádio Olímpico Grande Torino, em partida válida pela 9ª rodada da Serie A. Na tabela, o Torino de Ignazio Abate tem 13 pontos e ocupa a oitava posição, enquanto a equipe de Cesc Fabregas é a quinta colocada, com 17 pontos. Collu apita o jogo, com Marini no VAR.

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  • ESCALAÇÕES E SÚMULA

    TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Téc. Abate.


    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Kambwala, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Kean. Téc. Fàbregas.


    ÁRBITRO: Collu

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TOR

TOR

Campeonato Italiano

27 de out. de 2026

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