Torino e Como entram em campo nesta noite, às 20h45, no Estádio Olímpico Grande Torino, em partida válida pela 9ª rodada da Serie A. Na tabela, o Torino de Ignazio Abate tem 13 pontos e ocupa a oitava posição, enquanto a equipe de Cesc Fabregas é a quinta colocada, com 17 pontos. Collu apita o jogo, com Marini no VAR.
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Torino x Como ao vivo: cobertura em tempo real, gols e melhores lances, escalações e ficha técnica
GOLS E MELHORES MOMENTOS
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ESCALAÇÕES E SÚMULA
TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Téc. Abate.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Kambwala, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Kean. Téc. Fàbregas.
ÁRBITRO: Collu
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