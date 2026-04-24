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Atletico de Madrid v RCD Mallorca - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Gabriel Marin

Torcida de gigante europeu não está satisfeita com ex-Botafogo e jogador volta a ser desejado por clubes do Brasil

T. Almada
Atlético de Madrid
Palmeiras

Após erro decisivo e expulsão na La Liga, argentino vive fase turbulenta na Espanha e pode retornar ao futebol brasileiro

A passagem de Thiago Almada pelo Atlético de Madrid tem sido marcada por altos níveis de cobrança e, recentemente, por forte insatisfação. Na última quarta-feira (22), durante a partida contra o Elche, válida pela 33ª rodada da La Liga, o meia protagonizou um lance decisivo que mudou o rumo do jogo.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, com o placar empatado em 1 a 1, Almada tentou um giro característico em seu estilo de jogo, mas perdeu a bola ainda no campo defensivo. Na tentativa de corrigir o erro, puxou o adversário dentro da área. Como era o último homem, acabou expulso, além de provocar o pênalti que resultou no gol do Elche. A equipe madrilenha acabou derrotada por 3 a 2.

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  • Elche CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Críticas pesadas nas redes sociais

    A atuação do argentino gerou uma avalanche de críticas por parte da torcida colchonera nas redes sociais. Comentários ironizando o lance e questionando o nível do jogador rapidamente viralizaram.

    Entre as reações, torcedores classificaram o cartão vermelho como "um dos mais engraçados da temporada" e criticaram duramente a tomada de decisão do meia. Alguns foram ainda mais incisivos, afirmando que Almada "não é jogador para a primeira divisão" e questionando o investimento de 25 milhões de euros feito pelo clube.

    Outro ponto levantado pelos torcedores é o impacto direto do erro no resultado. Segundo os comentários, a expulsão teria "virado o jogo" a favor do adversário, aumentando a pressão sobre o desempenho recente da equipe, que venceu apenas uma das últimas oito partidas.

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  • PSV Eindhoven v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Queda de rendimento e perda de espaço

    Após se destacar no futebol brasileiro pelo Botafogo e também ter bom desempenho no Lyon, da França, Almada chegou ao Atlético cercado de expectativas. No entanto, a realidade na Espanha tem sido bem diferente.

    O meia tem enfrentado dificuldades para se firmar, ficando fora de algumas partidas importantes, incluindo jogos da Champions League. Suas oportunidades têm sido mais frequentes no Campeonato Espanhol, muitas vezes em partidas em que Diego Simeone escala uma equipe alternativa, ou quando sai do banco de reservas.

    Durante a temporada, o meia argentino soma 35 jogos, quatro gols e duas assistências. Devido ao fraco desempenho, o jogador corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo.

  • Palmeiras v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Palmeiras monitora situação de perto

    Diante do cenário turbulento, o nome de Almada voltou a ganhar força no mercado brasileiro. O Palmeiras segue atento à situação do jogador e avalia a possibilidade de avançar em uma negociação na próxima janela de transferências.

    Nos bastidores, o clube paulista adota cautela e não pretende repetir grandes investimentos recentes sem antes realizar vendas significativas. Ainda assim, existe interesse em entender as condições de um possível acordo, especialmente se o Atlético facilitar a saída do atleta, o que deve acontecer na janela de transferências de julho.

    O Verdão pode ganhar fôlego financeiro com negociações envolvendo jovens promessas da base, como Benedetti, Heittor, Riquelme Fillipi, Eduardo Conceição e Erick Belé, o que abriria espaço para investir em reforços.

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    Futuro indefinido

    Com desempenho abaixo do esperado e crescente pressão da torcida, Thiago Almada vive um momento decisivo em sua carreira europeia. Enquanto isso, clubes brasileiros observam atentos, enxergando uma possível oportunidade de mercado para repatriar um talento que já brilhou no país.

    A próxima janela promete ser determinante para definir se o meia seguirá tentando se firmar na Europa, mesmo que em outro time, ou iniciará um novo capítulo no futebol brasileiro.

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