Torcida de gigante europeu não está satisfeita com ex-Botafogo e jogador volta a ser desejado por clubes do Brasil

A passagem de Thiago Almada pelo Atlético de Madrid tem sido marcada por altos níveis de cobrança e, recentemente, por forte insatisfação. Na última quarta-feira (22), durante a partida contra o Elche, válida pela 33ª rodada da La Liga, o meia protagonizou um lance decisivo que mudou o rumo do jogo.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, com o placar empatado em 1 a 1, Almada tentou um giro característico em seu estilo de jogo, mas perdeu a bola ainda no campo defensivo. Na tentativa de corrigir o erro, puxou o adversário dentro da área. Como era o último homem, acabou expulso, além de provocar o pênalti que resultou no gol do Elche. A equipe madrilenha acabou derrotada por 3 a 2.