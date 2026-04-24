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Flamengo v Lanus - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Torcida do Chelsea pede contratação de Filipe Luís após demissão de Liam Rosenior

Luis
Chelsea
Premier League

Ex-Flamengo ganha força no mercado europeu e surge como opção real nos Blues após demissão

A saída de Liam Rosenior do Chelsea, confirmada nesta quarta-feira (22), recolocou em pauta um nome conhecido pela torcida dos Blues: Filipe Luís.

Segundo informações da imprensa europeia e brasileira, o ex-lateral, que atuou pelo clube londrino na temporada 2014/15, aparece como um dos nomes monitorados para assumir o comando técnico em Stamford Bridge.

Mais do que um movimento movido pela memória afetiva, o interesse tem raízes recentes.

Livre no mercado desde sua saída do Flamengo, Filipe já havia iniciado conversas com a BlueCo, conglomerado que controla o Chelsea e o Strasbourg, ainda durante negociações por sua permanência no clube carioca.

O episódio gerou desgaste interno. Ao tomar conhecimento dos contatos, o presidente Bap teria se sentido contrariado. Apesar de uma permanência momentânea, a relação se deteriorou, culminando na saída do treinador no início de 2026.

Enquanto isso, o nome de Filipe Luís ganhou força entre torcedores ingleses. Nas redes sociais, parte da torcida passou a defender sua contratação, impulsionando o debate sobre um possível retorno, agora como técnico.

O elenco atual dos Blues conta com brasileiros como João Pedro, Estêvão e Andrey Santos, cenário que poderia favorecer uma eventual adaptação do treinador. Sem clube desde a saída do Flamengo, Filipe segue disponível no mercado.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Relatos de torcedores dos Blues

    A demissão recente acendeu um sinal de alerta dentro da BlueCo.

    A aposta anterior em um treinador jovem e com pouca rodagem no futebol europeu não trouxe o retorno esperado, o que faz o clube buscar agora um perfil mais sólido, seja por identidade com o clube ou por um modelo de jogo mais consolidado.

    Dentro desse contexto, a opinião da torcida ganhou peso. Parte dos torcedores passou a discutir o nome de Filipe Luís como alternativa viável nas redes sociais, destacando sua trajetória recente e perfil tático.

    Entre os comentários, há quem defenda o brasileiro como uma aposta mais coerente do que outros nomes especulados, enquanto outros ressaltam seu trabalho no Flamengo e sua leitura de jogo como pontos positivos.

    Tradução sobre o treinador brasileiro: "Fãs nos comentários não fazem sentido nenhum. Vocês choram por um vencedor comprovado, mas depois dizem Fabregas. Vocês não sabem que o Luis ganhou mais como treinador do que ele? É o mesmo cara que superou o Maresca na Copa do Mundo de Clubes. Tragam ele pra cá."

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  • Southampton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Obstáculo na Europa

    Apesar da boa recepção e da identificação com o clube, Filipe Luís enfrenta um entrave importante: a burocracia.

    Para comandar oficialmente um clube na Inglaterra ou em competições da Uefa, como a Champions League, é obrigatória a Licença Pro da entidade europeia.

    Atualmente, o brasileiro possui licenças A e B da CBF Academy, mas ainda não atende aos critérios exigidos. Além da certificação, a Uefa requer ao menos três anos de experiência como treinador principal em clubes de elite ou seleções, algo que Filipe ainda não completou.

    Enquanto a diretoria avalia o cenário, o auxiliar permanente Calum McFarlane assume o comando de forma interina. A prioridade imediata é a semifinal da Copa da Inglaterra contra o Leeds United, resultado que pode influenciar diretamente o tempo de decisão sobre o novo treinador.

  • FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUSAFP

    Caminho para o acerto

    Para viabilizar a contratação, a BlueCo pode recorrer a uma alternativa já utilizada no futebol europeu.

    Um modelo semelhante ao adotado por Cesc Fàbregas no Como permitiria que Filipe atuasse nos bastidores, enquanto outro profissional registrado assumiria formalmente o cargo.

    A estratégia, porém, envolve riscos consideráveis. Diferente de clubes de menor pressão, o Chelsea exige resultados imediatos, e qualquer decisão fora do padrão precisaria ser bem justificada à torcida e à imprensa.

    Mesmo assim, o precedente mantém o nome do brasileiro vivo na disputa.

    Ainda que Filipe Luís seja um dos cotados, a diretoria também analisa opções mais consolidadas e sem entraves burocráticos. Nomes como Andoni Iraola, Marco Silva e Edin Terzic aparecem entre os favoritos.

    A diferença é clara: enquanto esses treinadores dependem basicamente de um acordo financeiro, Filipe exigiria um projeto estruturado e um plano específico de desenvolvimento dentro do clube.

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