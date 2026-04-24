Torcida do Chelsea pede contratação de Filipe Luís após demissão de Liam Rosenior

A saída de Liam Rosenior do Chelsea, confirmada nesta quarta-feira (22), recolocou em pauta um nome conhecido pela torcida dos Blues: Filipe Luís.

Segundo informações da imprensa europeia e brasileira, o ex-lateral, que atuou pelo clube londrino na temporada 2014/15, aparece como um dos nomes monitorados para assumir o comando técnico em Stamford Bridge.

Mais do que um movimento movido pela memória afetiva, o interesse tem raízes recentes.

Livre no mercado desde sua saída do Flamengo, Filipe já havia iniciado conversas com a BlueCo, conglomerado que controla o Chelsea e o Strasbourg, ainda durante negociações por sua permanência no clube carioca.

O episódio gerou desgaste interno. Ao tomar conhecimento dos contatos, o presidente Bap teria se sentido contrariado. Apesar de uma permanência momentânea, a relação se deteriorou, culminando na saída do treinador no início de 2026.

Enquanto isso, o nome de Filipe Luís ganhou força entre torcedores ingleses. Nas redes sociais, parte da torcida passou a defender sua contratação, impulsionando o debate sobre um possível retorno, agora como técnico.

O elenco atual dos Blues conta com brasileiros como João Pedro, Estêvão e Andrey Santos, cenário que poderia favorecer uma eventual adaptação do treinador. Sem clube desde a saída do Flamengo, Filipe segue disponível no mercado.