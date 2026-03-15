“Torcendo para que dê tudo certo” – O Newcastle divulga atualização sobre a condição física de Sandro Tonali antes do confronto da Liga dos Campeões contra o Barcelona, ao mesmo tempo em que explica a ausência do italiano na vitória sobre o Chelsea

A doença que atingiu Tonali faz parte de uma tendência mais ampla no clube. Jacob Ramsey, Nick Woltemade e Anthony Gordon foram todos afetados recentemente. Ramsey foi substituído no intervalo contra o Everton, enquanto Woltemade ficou de fora da vitória sobre o Manchester United. Gordon também ficou restrito ao banco contra o Barcelona na primeira partida devido ao mesmo problema.

Com o placar agregado empatado em 1 a 1, Howe está desesperado para ter um meio-campo completo. Os Magpies viajam para a Espanha para a partida na noite de quarta-feira, sabendo que a energia de Tonali será vital para superar os gigantes catalães. O clube está acompanhando de perto o italiano para ver se ele poderá embarcar no avião para Barcelona após o descanso do fim de semana.