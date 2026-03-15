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“Torcendo para que dê tudo certo” – O Newcastle divulga atualização sobre a condição física de Sandro Tonali antes do confronto da Liga dos Campeões contra o Barcelona, ao mesmo tempo em que explica a ausência do italiano na vitória sobre o Chelsea
Howe está otimista quanto à recuperação de Tonali
Quando questionado se Tonali estaria disponível para a viagem ao Spotify Camp Nou, Howe disse: “Sim, esperamos que sim. Ele não se sentiu bem após o treino de sexta-feira. Logo ficou claro que ele não poderia viajar. Então, torçamos para que siga um padrão semelhante ao das outras doenças que tivemos e que a recuperação seja bem rápida. Há algo circulando no elenco há duas ou três semanas. Vamos torcer para que seja a mesma coisa.”
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Registro de casos de doença no St James' Park
A doença que atingiu Tonali faz parte de uma tendência mais ampla no clube. Jacob Ramsey, Nick Woltemade e Anthony Gordon foram todos afetados recentemente. Ramsey foi substituído no intervalo contra o Everton, enquanto Woltemade ficou de fora da vitória sobre o Manchester United. Gordon também ficou restrito ao banco contra o Barcelona na primeira partida devido ao mesmo problema.
Com o placar agregado empatado em 1 a 1, Howe está desesperado para ter um meio-campo completo. Os Magpies viajam para a Espanha para a partida na noite de quarta-feira, sabendo que a energia de Tonali será vital para superar os gigantes catalães. O clube está acompanhando de perto o italiano para ver se ele poderá embarcar no avião para Barcelona após o descanso do fim de semana.
Aumentam as preocupações com lesões no Magpies
Além de Tonali, a equipe médica do Newcastle está trabalhando sem parar. Joe Willock é a mais recente preocupação após sofrer uma lesão muscular contra o Chelsea, e Lewis Miley continua sendo dúvida, apesar de estar perto de retornar de um problema na coxa. Howe foi forçado a lidar com um período difícil, com vários jogadores importantes atualmente ocupando a sala de tratamento, incluindo Bruno Guimarães. O brasileiro deve viajar para a Espanha com o elenco, mas não jogará devido a uma lesão no tendão, enquanto Fabian Schar e Emil Krafth continuam fora.
- AFP
Uma mensagem de alerta vinda de Barcelona
Antes do confronto do Barcelona contra o Newcastle na próxima quarta-feira, no Spotify Camp Nou, os jogadores de Hansi Flick enviaram um forte aviso aos rivais na disputa por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Sevilla por 5 a 2 na La Liga.
A partida foi marcada por uma atuação de destaque de Raphinha, que marcou um hat-trick espetacular para liderar a exibição dominante do Barcelona. Enquanto isso, o jovem astro Lamine Yamal, que marcou o dramático gol de empate contra o Newcastle na partida de ida, ficou de fora. O jovem começou no banco, mas entrou em campo no segundo tempo.
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