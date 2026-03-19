Torcedores se preparam para organizar um PROTESTO contra o Chelsea, enquanto os dirigentes do clube exigem respostas da Premier League sobre a punição por pagamentos secretos

Enquanto as salas de reunião fervilham de tensão, a reação mais visível é esperada no Estádio Hill Dickinson. Na segunda-feira, soube-se que a Premier League não iria retirar pontos ao Chelsea, apesar de uma série de infrações graves envolvendo negociações relacionadas a alguns dos maiores jogadores do clube. Em vez de uma dedução de pontos, o Chelsea recebeu uma proibição de transferências de um ano, suspensa por dois anos, e foi multado com um valor considerado por muitos como irrisório.

Consequentemente, os torcedores do Everton, que tiveram 10 pontos deduzidos (posteriormente reduzidos para seis) e mergulharam na zona de rebaixamento em 2024 por violações nas regras de gastos, estão planejando um grande protesto durante a partida de sábado — que, por coincidência, será contra o Chelsea. O especialista em finanças do futebol Kieran Maguire observou a disparidade, afirmando: “Se eu fosse torcedor do Everton ou do Forest, não ficaria feliz com esse resultado.”