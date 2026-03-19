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Torcedores se preparam para organizar um PROTESTO contra o Chelsea, enquanto os dirigentes do clube exigem respostas da Premier League sobre a punição por pagamentos secretos
Reclamação dos clubes rivais sobre transações financeiras ilícitas
Essa controvérsia tem origem no fato de os atuais proprietários americanos do clube terem comunicado voluntariamente à Premier League, logo após a aquisição, a descoberta de um relatório que revelava que, entre 2011 e 2018, o Chelsea teria efetuado pelo menos 36 pagamentos secretos por meio de entidades offshore associadas ao ex-proprietário Roman Abramovich. Essas transações envolveram estrelas de renome, como Eden Hazard, Willian e Cesc Fàbregas. Os rivais estão particularmente indignados porque a Premier League havia afirmado anteriormente que uma penalidade financeira para um clube rico não é um impedimento suficiente.
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Os torcedores do Everton lideram a reação
Enquanto as salas de reunião fervilham de tensão, a reação mais visível é esperada no Estádio Hill Dickinson. Na segunda-feira, soube-se que a Premier League não iria retirar pontos ao Chelsea, apesar de uma série de infrações graves envolvendo negociações relacionadas a alguns dos maiores jogadores do clube. Em vez de uma dedução de pontos, o Chelsea recebeu uma proibição de transferências de um ano, suspensa por dois anos, e foi multado com um valor considerado por muitos como irrisório.
Consequentemente, os torcedores do Everton, que tiveram 10 pontos deduzidos (posteriormente reduzidos para seis) e mergulharam na zona de rebaixamento em 2024 por violações nas regras de gastos, estão planejando um grande protesto durante a partida de sábado — que, por coincidência, será contra o Chelsea. O especialista em finanças do futebol Kieran Maguire observou a disparidade, afirmando: “Se eu fosse torcedor do Everton ou do Forest, não ficaria feliz com esse resultado.”
A contratação de Hazard e a vantagem esportiva
Os detalhes dos pagamentos secretos sugerem que o Chelsea conseguiu contratar talentos que os rivais deixaram escapar; o Manchester United teria desistido de Hazard após recusar uma comissão de 35 milhões de libras para o agente. Durante o período em questão, os Blues viveram uma era repleta de troféus, conquistando dois títulos da Premier League, duas FA Cups, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e a Copa da Liga. Apesar desse domínio, a decisão da liga evitou mencionar “vantagem esportiva”, elogiando, em vez disso, a cooperação do clube — uma medida que não satisfez os críticos que acreditam que a integridade da competição foi comprometida por essas manobras financeiras não divulgadas.
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A multa "irrisória" e as futuras cúpulas
A multa de 10,75 milhões de libras não representará nenhum custo para os atuais proprietários, uma vez que os recursos foram retidos do preço de compra para cobrir passivos. Isso levou muitos a considerar a punição como uma reprimenda meramente simbólica. Embora os executivos se reúnam amanhã para uma cúpula, fontes internas sugerem que o assunto poderá ser mantido fora do debate público para evitar novas divisões, apesar da crescente pressão sobre Richard Masters para que justifique a decisão.
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