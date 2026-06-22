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Torcedores são alertados para não comparecerem ao confronto entre França e Iraque, já que as condições climáticas ameaçam atrasar o início da partida
Avisos de segurança emitidos aos torcedores
Os organizadores do torneio e as autoridades locais agiram rapidamente para divulgar orientações de segurança, já que o “tempo adverso na região” coloca o jogo em risco. O Philadelphia Stadium, também conhecido como Lincoln Financial Field, confirmou que os portões não serão abertos no horário originalmente programado, e os torcedores que ainda não chegaram estão sendo orientados a não comparecerem, para sua própria segurança.
Um comunicado divulgado pelo estádio no dia X dizia: “Devido às condições climáticas adversas na região, a abertura dos portões será adiada. Se você não estiver na área, por favor, não se desloque até o Estádio da Filadélfia neste momento. Um novo horário de abertura dos portões será informado assim que as condições climáticas melhorarem. Se você estiver próximo ao Estádio da Filadélfia, por favor, procure um abrigo.”
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Protocolos para raios e atrasos
A partida pode se tornar o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026 a sofrer um atraso no início. Existem protocolos de segurança rigorosos para tais eventos; se forem detectados raios a uma distância de oito milhas do estádio, todas as atividades devem ser suspensas por pelo menos 30 minutos, com torcedores e funcionários sendo conduzidos para áreas seguras ou abrigos internos.
Já chovia forte no local três horas antes do início previsto para as 17h, horário local. Embora ainda não haja confirmação oficial de um adiamento do início, o atraso na abertura dos portões sugere que é altamente provável que haja um efeito em cadeia no aquecimento dos jogadores e no início da partida.
A aposta é alta para os competidores do Grupo I
A interrupção causada pelo mau tempo ocorre em um momento crítico para ambas as seleções do Grupo I. A França chegou ao torneio em excelente fase, tendo vencido quatro de suas últimas cinco partidas, incluindo vitórias convincentes em amistosos contra a Colômbia e o Brasil.
A equipe de Didier Deschamps começou sua campanha com uma vitória por 3 a 1 sobre o Senegal e busca garantir antecipadamente uma vaga nas oitavas de final.
Para o Iraque, as condições adicionam mais uma dificuldade a uma situação em que a vitória é imprescindível. Após a derrota por 4 a 1 para a Noruega na estreia, a equipe de Graham Arnold precisa de um resultado positivo para manter vivas suas esperanças de avançar para a fase eliminatória. Os Leões da Mesopotâmia mostraram lampejos de qualidade na estreia, principalmente por meio do atacante Aymen Hussein, mas erros individuais na defesa custaram caro em Boston.
- AFP
Possíveis combinações de grupos
Uma vitória dos Bleus levaria a equipe a somar seis pontos, garantindo a classificação para a próxima fase. No entanto, caso o tempo permita a realização da partida e o Iraque consiga um resultado surpreendente, o Grupo I ficaria totalmente em aberto, forçando os bicampeões mundiais a uma partida decisiva de alto risco contra a Noruega.
Se a partida for adiada por um período significativo ou transferida para outro local, isso poderia atrapalhar o ciclo de recuperação de ambas as seleções antes de suas últimas partidas da fase de grupos. Recomenda-se aos torcedores que acompanhem os canais oficiais do torneio para obter mais atualizações à medida que o sistema de tempestades atravessa a Pensilvânia, sendo que a segurança dos espectadores e atletas continua sendo a prioridade absoluta da FIFA.