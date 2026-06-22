Os organizadores do torneio e as autoridades locais agiram rapidamente para divulgar orientações de segurança, já que o “tempo adverso na região” coloca o jogo em risco. O Philadelphia Stadium, também conhecido como Lincoln Financial Field, confirmou que os portões não serão abertos no horário originalmente programado, e os torcedores que ainda não chegaram estão sendo orientados a não comparecerem, para sua própria segurança.

Um comunicado divulgado pelo estádio no dia X dizia: “Devido às condições climáticas adversas na região, a abertura dos portões será adiada. Se você não estiver na área, por favor, não se desloque até o Estádio da Filadélfia neste momento. Um novo horário de abertura dos portões será informado assim que as condições climáticas melhorarem. Se você estiver próximo ao Estádio da Filadélfia, por favor, procure um abrigo.”