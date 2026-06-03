Torcedores morrem de rir com a pose hilária de Rayan Cherki na foto da seleção francesa antes da Copa do Mundo

Embora a foto da equipe tenha proporcionado um momento de descontração, o clima no elenco francês continua voltado para a séria tarefa que se aproxima. Didier Deschamps precisa enfrentar uma série de desafios, começando por questões importantes relacionadas à preparação física. O pilar defensivo do Arsenal, William Saliba, pode ser obrigado a se submeter a uma cirurgia nas costas após o torneio, embora a equipe médica tenha dado sinal verde para sua participação no torneio na América do Norte.

Além da sala médica, Deschamps também tem muito trabalho para gerenciar um grupo cheio de egos e imensamente talentoso. Ele tem a sorte de contar com uma abundância de opções no ataque, com Mbappé, o vencedor da Bola de Ouro Ousmane Dembélé, Marcus Thuram e o preciso Jean-Philippe Mateta, todos disputando minutos ao lado de talentos em ascensão como Michael Olise, Bradley Barcola e Désiré Doue.

Com tantos jogadores disputando a titularidade, este ataque francês parece destinado a ser o mais temido da competição. Enquanto se preparam para enfrentar o Senegal na estreia do Grupo I, a esperança é que Deschamps consiga equilibrar bem o elenco e que Cherki e seus companheiros consigam se firmar em campo com a mesma eficácia com que conquistaram a imaginação do público fora dele.