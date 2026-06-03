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Torcedores morrem de rir com a pose hilária de Rayan Cherki na foto da seleção francesa antes da Copa do Mundo
Momento viral para a estrela do Manchester City
Enquanto a seleção se reunia em Clairefontaine para a tradicional cerimônia de despedida antes do torneio, esperava-se que o clima fosse de orgulho nacional. No entanto, os usuários das redes sociais rapidamente se distraíram com o meia de 22 anos, que foi flagrado na primeira fila da foto oficial fazendo um agachamento que parecia particularmente desconfortável.
A imagem, que foi compartilhada em várias plataformas oficiais, mostra Cherki tenso no canto inferior direito do quadro. Enquanto seus companheiros de equipe estavam em pé naturalmente, a postura rígida do astro do City gerou uma onda de comentários preocupados, mas bem-humorados, dos torcedores online. Esta não é a primeira vez que ele ganha as manchetes por suas travessuras fora de campo, tendo recentemente viralizado por tirar uma selfie atrevida com o príncipe William durante a cerimônia de entrega do troféu da FA Cup do Manchester City.
Fãs reagem à foto “estranha” do time
A internet não perdeu tempo em comentar o constrangimento, com a foto acumulando milhares de compartilhamentos e curtidas poucos minutos após ser publicada. Um fã no X perguntou: “O Cherki está bem?”, enquanto outro ficou perplexo com a postura, comentando: “O que o Cherki está fazendo? Que tipo de pose é essa? Hahaha.”
A hilaridade continuou à medida que surgiram teorias sobre por que o ponta estava em tal estado de desconforto físico. “Por favor, deixem o Cherki usar o banheiro”, brincou um torcedor, enquanto outro simplesmente suspirou: “Será que o Cherki consegue ter pelo menos um momento normal?”. Outros sugeriram que ele poderia estar tentando se abaixar para não bloquear quem estava atrás dele, mas isso pouco adiantou para conter a onda viral de memes.
Mbappé e Macron dividem o palco
Cherki não foi o único a dar o que falar nessa foto repleta de estrelas, que reunia a nata do futebol francês. A superestrela do Real Madrid, Kylian Mbappé, também chamou a atenção por seu lugar de destaque. O ex-jogador do PSG estava quase bem na frente do presidente Macron, o que levou alguns torcedores a brincar que o capitão da seleção sentia que sua presença tinha mais peso do que a do chefe de Estado.
- AFP
Deschamps enfrenta preocupações com lesões
Embora a foto da equipe tenha proporcionado um momento de descontração, o clima no elenco francês continua voltado para a séria tarefa que se aproxima. Didier Deschamps precisa enfrentar uma série de desafios, começando por questões importantes relacionadas à preparação física. O pilar defensivo do Arsenal, William Saliba, pode ser obrigado a se submeter a uma cirurgia nas costas após o torneio, embora a equipe médica tenha dado sinal verde para sua participação no torneio na América do Norte.
Além da sala médica, Deschamps também tem muito trabalho para gerenciar um grupo cheio de egos e imensamente talentoso. Ele tem a sorte de contar com uma abundância de opções no ataque, com Mbappé, o vencedor da Bola de Ouro Ousmane Dembélé, Marcus Thuram e o preciso Jean-Philippe Mateta, todos disputando minutos ao lado de talentos em ascensão como Michael Olise, Bradley Barcola e Désiré Doue.
Com tantos jogadores disputando a titularidade, este ataque francês parece destinado a ser o mais temido da competição. Enquanto se preparam para enfrentar o Senegal na estreia do Grupo I, a esperança é que Deschamps consiga equilibrar bem o elenco e que Cherki e seus companheiros consigam se firmar em campo com a mesma eficácia com que conquistaram a imaginação do público fora dele.