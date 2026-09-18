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Torcedores furiosos do PSG entram com ação judicial para lutar contra a chocante proibição de viagem a Marselha
Torcedores enfrentam bloqueio do Le Classique
Os torcedores mais fanáticos do PSG estão reagindo à proibição de viagem antes da crucial visita de domingo ao Marseille, pela Ligue 1. O Collectif Ultras Paris iniciou um processo judicial na tentativa de derrubar a determinação do governo que os impede de comparecer ao maior jogo do futebol francês.
As autoridades locais impuseram a proibição total de torcedores visitantes, citando o alto risco de confrontos violentos entre as duas facções rivais. Torcedores visitantes frequentemente são barrados de partidas de alto risco na França. Por causa desse precedente, segue sendo muito improvável que a contestação judicial dos torcedores do PSG tenha sucesso.
- AFP
Exigindo o fim das suspensões
O frustrado grupo de torcedores do PSG confirmou que está levando sua luta ao mais alto tribunal administrativo da França. Eles argumentam que sucessivas autoridades falharam em se comunicar adequadamente com os torcedores ao longo da última década.
"Estamos pedindo ao nosso advogado que apresente um procedimento de urgência ao Conselho de Estado para contestar a próxima proibição ministerial", confirmou o Collectif Ultras Paris em comunicado.
"Desde 2015, seis prefeitos se sucederam, sem que jamais tenha sido estabelecido qualquer diálogo real conosco. Onze anos de proibições repetidas não podem substituir o diálogo."
Uma história de profunda hostilidade
De acordo com a ESPN, o Ministério do Interior da França justificou a mais recente restrição de viagem ao apontar uma longa história de profunda hostilidade entre as duas torcidas. O órgão destacou incidentes violentos específicos que ocorreram em Paris em fevereiro de 2018. Durante aquele confronto, o mais recente com a presença de torcedores de ambas as equipes, oito agentes das forças de segurança ficaram feridos.
A intensa rivalidade entre os dois clubes, conhecida universalmente como Le Classique, explodiu em popularidade durante os anos 1990, quando jogadores estrelados chegaram aos dois elencos.
- AFP
Pontos cruciais em jogo
Apesar do drama em andamento fora de campo e da provável ausência de torcedores visitantes, o confronto de domingo segue sendo vital para os dois lados. As duas equipes tiveram um início ruim na temporada da Ligue 1. O PSG está atualmente em sétimo lugar depois de vencer apenas uma de suas primeiras quatro partidas, enquanto o Marseille ocupa a 13ª colocação.
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