Torcedores furiosos do PSG entram com ação judicial para lutar contra a chocante proibição de viagem a Marselha

Os torcedores mais fanáticos do PSG estão reagindo à proibição de viagem antes da crucial visita de domingo ao Marseille, pela Ligue 1. O Collectif Ultras Paris iniciou um processo judicial na tentativa de derrubar a determinação do governo que os impede de comparecer ao maior jogo do futebol francês.

As autoridades locais impuseram a proibição total de torcedores visitantes, citando o alto risco de confrontos violentos entre as duas facções rivais. Torcedores visitantes frequentemente são barrados de partidas de alto risco na França. Por causa desse precedente, segue sendo muito improvável que a contestação judicial dos torcedores do PSG tenha sucesso.