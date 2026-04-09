Torcedores furiosos do Liverpool vaiam Arne Slot após decisão polêmica durante o confronto contra o Chelsea

O clima em Anfield ficou tenso pouco depois da marca de uma hora de jogo, quando Slot substituiu Ngumoha por Alexander Isak durante o confronto entre Liverpool e Chelsea. Com o placar empatado em 1 a 1, a decisão foi imediatamente recebida com vaias estrondosas por parte da torcida da casa. Ngumoha vinha sendo a opção ofensiva mais perigosa do Liverpool e sua substituição surpreendeu muitos no estádio.

Ryan Gravenberch havia dado a vantagem aos Reds antes de Enzo Fernández empatar para o Chelsea. Quando o painel de substituições confirmou a saída de Ngumoha, a reação das arquibancadas se tornou o assunto mais comentado da tarde. Os torcedores discordaram claramente da decisão de tirar o jovem dinâmico de campo enquanto o jogo permanecia equilibrado.







