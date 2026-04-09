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Torcedores furiosos do Liverpool vaiam Arne Slot após decisão polêmica durante o confronto contra o Chelsea
Anfield reage com indignação à substituição de Ngumoha
O clima em Anfield ficou tenso pouco depois da marca de uma hora de jogo, quando Slot substituiu Ngumoha por Alexander Isak durante o confronto entre Liverpool e Chelsea. Com o placar empatado em 1 a 1, a decisão foi imediatamente recebida com vaias estrondosas por parte da torcida da casa. Ngumoha vinha sendo a opção ofensiva mais perigosa do Liverpool e sua substituição surpreendeu muitos no estádio.
Ryan Gravenberch havia dado a vantagem aos Reds antes de Enzo Fernández empatar para o Chelsea. Quando o painel de substituições confirmou a saída de Ngumoha, a reação das arquibancadas se tornou o assunto mais comentado da tarde. Os torcedores discordaram claramente da decisão de tirar o jovem dinâmico de campo enquanto o jogo permanecia equilibrado.
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McCoist surpreso com a reação em Anfield
O ex-atacante da Escócia Ally McCoist destacou a reação incomum da torcida de Anfield ao analisar a partida na TNT Sports. Ele disse: “Não é sempre que se ouve uma reação dessas em Anfield, mas eu consigo entender. Na verdade, achei que seria apenas uma substituição direta por Cody Gakpo, mas sei que ele pode atuar na lateral esquerda e também avançar pelo lado esquerdo.”
Ngumoha impressiona contra seu ex-clube
A atuação de Ngumoha foi um dos principais motivos da frustração entre os torcedores. O jogador da seleção juvenil da Inglaterra teve uma atuação impressionante pela ala esquerda contra seu ex-clube. Ele completou 80% dos seus dribles e deu o passe decisivo para o primeiro gol de Gravenberch. Sua criatividade e jogadas diretas causaram problemas repetidas vezes à defesa do Chelsea. O jovem também contribuiu defensivamente, terminando a partida com cinco recuperações de bola, um desvio e uma interceptação. Após sua substituição, Cody Gakpo passou para a ala esquerda, enquanto Isak assumiu uma função de ataque central, mas a mudança pouco contribuiu para acalmar a torcida.
- AFP
Aumenta o escrutínio sobre o Slot
A reação da torcida representa um momento marcante na gestão de Slot no Liverpool. Embora Slot pareça determinado a administrar com cuidado os minutos de Ngumoha, muitos torcedores estão ansiosos para ver o jovem em campo por mais tempo em partidas importantes.
Enquanto isso, o empate coloca a posição do Liverpool em risco. Os Reds estão agora apenas um ponto à frente do Aston Villa, que enfrenta o Burnley no domingo. Ocupando a quarta colocação, os Reds ainda estão em boa posição para se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada.