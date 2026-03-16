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Torcedores frustrados do Tottenham cancelam, com relutância, o protesto planejado contra a diretoria, ao prometerem “apoiar o time” para o confronto decisivo contra o Nottingham Forest
A união é prioridade diante do risco de rebaixamento
O clima no Estádio Tottenham Hotspur chegou ao limite após uma sequência desastrosa de resultados que deixou o clube na 16ª posição. O Spurs está há oito partidas sem vencer e se encontra apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, atualmente ocupada pelo West Ham United. Embora um protesto em grande escala contra a diretoria estivesse programado para coincidir com a visita do Nottingham Forest no domingo, o grupo Change For Tottenham (CFT) optou por adiar a ação. A decisão decorre do reconhecimento de que o clube enfrenta uma ameaça significativa à sua permanência na Premier League, levando os torcedores a priorizar a sobrevivência em detrimento das queixas institucionais.
Apoiar a equipe, não o regime
Em um discurso sincero dirigido à torcida, o CFT esclareceu que sua decisão não representava um apoio à atual diretoria, mas sim um compromisso com o clube. O grupo observou que, embora a diretoria “não mereça isso”, a situação precária na tabela exige uma frente unida. “Acima de tudo, somos torcedores do Tottenham Hotspur Football Club”, dizia o comunicado. O grupo enfatizou que o sucesso de seu movimento depende do número de participantes e teme que protestar em um momento tão crucial possa comprometer a situação. Eles concluíram com um mantra claro: “Apoiamos o time e não o regime.”
Uma temporada em queda livre
O pano de fundo dessa trégua é um dos períodos mais sombrios da história recente do clube. Além das dificuldades no campeonato nacional, o Spurs está à beira da eliminação da Liga dos Campeões após uma dura derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na partida de ida das oitavas de final. A frustração dos torcedores tem origem nas falhas percebidas por parte dos proprietários do clube, que permitiram que um elenco de jogadores bem pagos caísse para a zona de rebaixamento. Ao cancelar o protesto, a CFT espera mobilizar a torcida, com o objetivo de ajudar o time a superar essa fase, ao mesmo tempo em que promete que o momento de ação direta contra a diretoria retornará assim que a ameaça imediata for neutralizada.
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Uma luta de vida ou morte
O horizonte imediato não oferece trégua para um time do Spurs sem confiança, que enfrenta a difícil tarefa de receber o Atlético de Madrid. O elenco precisa conseguir uma reviravolta milagrosa no Tottenham Hotspur Stadium para salvar sua campanha europeia antes do confronto decisivo contra o Forest, que vale seis pontos. Com a pausa para os jogos internacionais se aproximando, a diretoria está sob intensa pressão; qualquer falha em garantir um resultado nessas partidas em casa quase certamente reacenderá os apelos por mudanças radicais, já que a trégua atual com os torcedores depende exclusivamente de resultados imediatos em campo.
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