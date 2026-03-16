Torcedores frustrados do Tottenham cancelam, com relutância, o protesto planejado contra a diretoria, ao prometerem “apoiar o time” para o confronto decisivo contra o Nottingham Forest

O pano de fundo dessa trégua é um dos períodos mais sombrios da história recente do clube. Além das dificuldades no campeonato nacional, o Spurs está à beira da eliminação da Liga dos Campeões após uma dura derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na partida de ida das oitavas de final. A frustração dos torcedores tem origem nas falhas percebidas por parte dos proprietários do clube, que permitiram que um elenco de jogadores bem pagos caísse para a zona de rebaixamento. Ao cancelar o protesto, a CFT espera mobilizar a torcida, com o objetivo de ajudar o time a superar essa fase, ao mesmo tempo em que promete que o momento de ação direta contra a diretoria retornará assim que a ameaça imediata for neutralizada.