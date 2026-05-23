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Torcedores famosos do Tottenham chamam Cristian Romero de “idiota irremediável” por ter decidido NÃO comparecer ao confronto crucial contra o Everton na Premier League, válido pelo rebaixamento
Capitão lesionado fica de fora da partida decisiva pela permanência
O zagueiro campeão da Copa do Mundo não joga pelo clube do norte de Londres desde que sofreu uma grave lesão no joelho contra o Sunderland, em abril. Apesar de ser o capitão, Romero teria decidido não comparecer à última partida no Tottenham Hotspur Stadium. Em vez disso, o zagueiro de 28 anos optou por viajar 11.000 km de volta à sua terra natal para assistir ao time de sua infância disputar uma decisão histórica pelo título nacional. A falta de solidariedade entre a diretoria e o elenco durante uma campanha desastrosa provocou grande indignação entre a torcida.
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Romero foi chamado de "idiota"
A revelação chocante sobre o itinerário de viagem do capitão provocou uma reação pública rápida e contundente da estrela do programa “Man v Food”. Recorrendo diretamente às redes sociais para expressar sua enorme raiva contra o zagueiro ausente, Richman declarou: “Espero que todos tenham um ótimo fim de semana. Exceto você, Cristian Romero – seu idiota irremediável.”
A lealdade à cidade natal prevaleceu sobre a crise em Londres
O analista de futebol sul-americano Tim Vickery divulgou a notícia inicialmente, detalhando o contexto nacional que motivou a controversa viagem do capitão a Buenos Aires. Ao explicar por que o jogo tem um significado pessoal tão profundo para o zagueiro, Vickery disse à talkSPORT: “Ele estará na final do Campeonato Argentino entre Belgrano e River Plate.
O Belgrano é o clube de Romero. É o clube onde ele começou, e ele é torcedor. O Belgrano nunca ganhou o Campeonato Argentino. Eles vão enfrentar o River Plate, que ganhou mais do que qualquer outro time, então isso é histórico. Quinze anos atrás, esses dois se enfrentaram na repescagem que rebaixou o River Plate. Se o rebaixamento do Tottenham é algo inimaginável, o rebaixamento do River Plate é ainda mais inimaginável.”
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A batalha pela sobrevivência se aproxima
O Tottenham precisa evitar a derrota contra um Everton obstinado na tarde de domingo para garantir a permanência na primeira divisão e proteger uma receita de 250 milhões de libras. Para agravar ainda mais a ansiedade, o time da casa chega a este clássico da capital sem ter conquistado nenhuma vitória nas últimas 10 partidas em casa pelo campeonato. Caso o Spurs não consiga suportar a intensa pressão e o West Ham derrote o Leeds, o time do norte de Londres sofrerá um rebaixamento catastrófico para a Championship.