O analista de futebol sul-americano Tim Vickery divulgou a notícia inicialmente, detalhando o contexto nacional que motivou a controversa viagem do capitão a Buenos Aires. Ao explicar por que o jogo tem um significado pessoal tão profundo para o zagueiro, Vickery disse à talkSPORT: “Ele estará na final do Campeonato Argentino entre Belgrano e River Plate.

O Belgrano é o clube de Romero. É o clube onde ele começou, e ele é torcedor. O Belgrano nunca ganhou o Campeonato Argentino. Eles vão enfrentar o River Plate, que ganhou mais do que qualquer outro time, então isso é histórico. Quinze anos atrás, esses dois se enfrentaram na repescagem que rebaixou o River Plate. Se o rebaixamento do Tottenham é algo inimaginável, o rebaixamento do River Plate é ainda mais inimaginável.”