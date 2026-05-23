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Cristian Romero Tottenham 2025-26Getty
Adhe Makayasa

Traduzido por

Torcedores famosos do Tottenham chamam Cristian Romero de “idiota irremediável” por ter decidido NÃO comparecer ao confronto crucial contra o Everton na Premier League, válido pelo rebaixamento

C. Romero
Tottenham
Tottenham x Everton
Everton
Premier League

Adam Richman, torcedor famoso do Tottenham, lançou um ataque furioso na internet contra Cristian Romero após surgirem notícias de que o capitão não participará do confronto decisivo contra o rebaixamento do clube. O renomado apresentador de televisão criticou duramente a controversa decisão do jogador da seleção argentina, que está fora de ação, de viajar pelo mundo em vez de apoiar pessoalmente seus companheiros de equipe em dificuldades.

  • Capitão lesionado fica de fora da partida decisiva pela permanência

    O zagueiro campeão da Copa do Mundo não joga pelo clube do norte de Londres desde que sofreu uma grave lesão no joelho contra o Sunderland, em abril. Apesar de ser o capitão, Romero teria decidido não comparecer à última partida no Tottenham Hotspur Stadium. Em vez disso, o zagueiro de 28 anos optou por viajar 11.000 km de volta à sua terra natal para assistir ao time de sua infância disputar uma decisão histórica pelo título nacional. A falta de solidariedade entre a diretoria e o elenco durante uma campanha desastrosa provocou grande indignação entre a torcida.

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  • 2026 Gotham BallGetty Images Entertainment

    Romero foi chamado de "idiota"

    A revelação chocante sobre o itinerário de viagem do capitão provocou uma reação pública rápida e contundente da estrela do programa “Man v Food”. Recorrendo diretamente às redes sociais para expressar sua enorme raiva contra o zagueiro ausente, Richman declarou: “Espero que todos tenham um ótimo fim de semana. Exceto você, Cristian Romero – seu idiota irremediável.”

  • A lealdade à cidade natal prevaleceu sobre a crise em Londres

    O analista de futebol sul-americano Tim Vickery divulgou a notícia inicialmente, detalhando o contexto nacional que motivou a controversa viagem do capitão a Buenos Aires. Ao explicar por que o jogo tem um significado pessoal tão profundo para o zagueiro, Vickery disse à talkSPORT: “Ele estará na final do Campeonato Argentino entre Belgrano e River Plate.

    O Belgrano é o clube de Romero. É o clube onde ele começou, e ele é torcedor. O Belgrano nunca ganhou o Campeonato Argentino. Eles vão enfrentar o River Plate, que ganhou mais do que qualquer outro time, então isso é histórico. Quinze anos atrás, esses dois se enfrentaram na repescagem que rebaixou o River Plate. Se o rebaixamento do Tottenham é algo inimaginável, o rebaixamento do River Plate é ainda mais inimaginável.”

  • Everton v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    A batalha pela sobrevivência se aproxima

    O Tottenham precisa evitar a derrota contra um Everton obstinado na tarde de domingo para garantir a permanência na primeira divisão e proteger uma receita de 250 milhões de libras. Para agravar ainda mais a ansiedade, o time da casa chega a este clássico da capital sem ter conquistado nenhuma vitória nas últimas 10 partidas em casa pelo campeonato. Caso o Spurs não consiga suportar a intensa pressão e o West Ham derrote o Leeds, o time do norte de Londres sofrerá um rebaixamento catastrófico para a Championship.

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