Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082483645.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Traduzido por

Torcedores do Valencia protestam contra Peter Lim e jogadores "mercenários" após goleada por 5 a 0 para o Barcelona

Valencia
Valencia x Barcelona
Barcelona
La Liga

Torcedores furiosos do Valencia se reuniram do lado de fora do Mestalla no domingo para protestar contra o dono do clube, Peter Lim, e chamar o elenco de "mercenários" após a humilhante derrota por 5 a 0 para o Barcelona. A pesada goleada em casa condenou o Valencia à sua terceira derrota consecutiva em La Liga, deixando o gigante espanhol isolado na lanterna da tabela.

  • Torcedores protestam do lado de fora do Mestalla

    A fúria tomou conta dos torcedores do Valencia após uma humilhante derrota por 5 a 0 em casa para o Barcelona. Milhares de fãs se reuniram do lado de fora dos portões do estádio para registrar sua revolta com o declínio contínuo do clube e a exibição sem poder de reação em campo. A revolta também se espalhou para as arquibancadas, onde grupos de ultras atrasaram intencionalmente a entrada até o 19º minuto em um protesto planejado.


    • Publicidade
  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Cânticos exigem saídas na diretoria

    Uma hostilidade intensa foi direcionada à diretoria e ao elenco, que os torcedores acusaram de não terem o comprometimento básico. Os manifestantes expressaram sua fúria ao chamar o elenco de "mercenários", enquanto exigiam repetidamente que o presidente do clube, Kiat Lim, e o acionista majoritário, Peter Lim, "voltem para casa". Vaias e assobios constantes também ecoaram por Mestalla, tendo como alvo o técnico Carlos Corberan e seus jogadores até o apito final.

  • Primeira visita provoca agitação

    A dura derrota foi um espetáculo desconfortável para o recém-nomeado presidente em sua primeira aparição em dia de jogo no Mestalla. De acordo com a publicação espanhola Mundo Deportivo, Kiat Lim, que assumiu a presidência em 2025, acompanhou o desenrolar do caos diretamente do camarote da diretoria. Apenas um gol marcado em quatro partidas da liga ressalta o agravamento da crise no clube, deixando-o na lanterna da tabela de La Liga.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1082492026.jpgDeFodi Images

    Desafiador desafio fora de casa se aproxima

    Corberan enfrenta uma missão complicada para restabelecer a ordem antes de uma difícil viagem a Sevilha na noite de sexta-feira. Enquanto isso, o Barcelona de Hansi Flick volta suas atenções para a Europa ao receber o time holandês Feyenoord em sua estreia na Liga dos Campeões na noite de quarta-feira.

Liga dos Campeões
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Valencia crest
Valencia
VAL