ZUMA Press Wire
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Torcedores do Valencia protestam contra Peter Lim e jogadores "mercenários" após goleada por 5 a 0 para o Barcelona
Torcedores protestam do lado de fora do Mestalla
A fúria tomou conta dos torcedores do Valencia após uma humilhante derrota por 5 a 0 em casa para o Barcelona. Milhares de fãs se reuniram do lado de fora dos portões do estádio para registrar sua revolta com o declínio contínuo do clube e a exibição sem poder de reação em campo. A revolta também se espalhou para as arquibancadas, onde grupos de ultras atrasaram intencionalmente a entrada até o 19º minuto em um protesto planejado.
- Getty Images Sport
Cânticos exigem saídas na diretoria
Uma hostilidade intensa foi direcionada à diretoria e ao elenco, que os torcedores acusaram de não terem o comprometimento básico. Os manifestantes expressaram sua fúria ao chamar o elenco de "mercenários", enquanto exigiam repetidamente que o presidente do clube, Kiat Lim, e o acionista majoritário, Peter Lim, "voltem para casa". Vaias e assobios constantes também ecoaram por Mestalla, tendo como alvo o técnico Carlos Corberan e seus jogadores até o apito final.
Primeira visita provoca agitação
A dura derrota foi um espetáculo desconfortável para o recém-nomeado presidente em sua primeira aparição em dia de jogo no Mestalla. De acordo com a publicação espanhola Mundo Deportivo, Kiat Lim, que assumiu a presidência em 2025, acompanhou o desenrolar do caos diretamente do camarote da diretoria. Apenas um gol marcado em quatro partidas da liga ressalta o agravamento da crise no clube, deixando-o na lanterna da tabela de La Liga.
- DeFodi Images
Desafiador desafio fora de casa se aproxima
Corberan enfrenta uma missão complicada para restabelecer a ordem antes de uma difícil viagem a Sevilha na noite de sexta-feira. Enquanto isso, o Barcelona de Hansi Flick volta suas atenções para a Europa ao receber o time holandês Feyenoord em sua estreia na Liga dos Campeões na noite de quarta-feira.
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