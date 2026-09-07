Torcedores do Valencia protestam contra Peter Lim e jogadores "mercenários" após goleada por 5 a 0 para o Barcelona

A fúria tomou conta dos torcedores do Valencia após uma humilhante derrota por 5 a 0 em casa para o Barcelona. Milhares de fãs se reuniram do lado de fora dos portões do estádio para registrar sua revolta com o declínio contínuo do clube e a exibição sem poder de reação em campo. A revolta também se espalhou para as arquibancadas, onde grupos de ultras atrasaram intencionalmente a entrada até o 19º minuto em um protesto planejado.



