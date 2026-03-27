Torcedores do Tottenham pedem que o clube NÃO contrate o ex-técnico do Marselha, Roberto De Zerbi, devido à sua defesa de Mason Greenwood

As especulações sobre a possível contratação de De Zerbi pelo clube do norte de Londres têm encontrado forte resistência por parte de importantes organizações de torcedores do Tottenham. Tanto a Proud Lilywhites, a associação oficial de torcedores LGBTQI+ do clube, quanto o grupo Women of The Lane recorreram às redes sociais para divulgar uma mensagem clara: “Não ao De Zerbi”.

Os grupos argumentam que a contratação do ex-técnico do Brighton e do Marselha representaria um conflito direto com os valores culturais que o Tottenham vem trabalhando para estabelecer.

Eles acreditam que seu histórico e suas declarações públicas sobre controvérsias fora de campo o tornam um candidato inadequado para liderar o time da Premier League em uma nova era de responsabilidade e inclusão.