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Greenwood De ZerbiGetty Images/GOAL
Mohamed Saeed

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Torcedores do Tottenham pedem que o clube NÃO contrate o ex-técnico do Marselha, Roberto De Zerbi, devido à sua defesa de Mason Greenwood

Tottenham
R. De Zerbi
M. Greenwood
Premier League

Grupos de torcedores do Tottenham Hotspur se uniram para manifestar sua veemente oposição à possível contratação de Roberto De Zerbi como próximo técnico do clube. A reação negativa decorre principalmente do apoio público que o técnico italiano demonstrou anteriormente ao atacante Mason Greenwood durante o período em que trabalharam juntos no Marselha.

  • Grupos de torcedores se unem em oposição

    As especulações sobre a possível contratação de De Zerbi pelo clube do norte de Londres têm encontrado forte resistência por parte de importantes organizações de torcedores do Tottenham. Tanto a Proud Lilywhites, a associação oficial de torcedores LGBTQI+ do clube, quanto o grupo Women of The Lane recorreram às redes sociais para divulgar uma mensagem clara: “Não ao De Zerbi”.

    Os grupos argumentam que a contratação do ex-técnico do Brighton e do Marselha representaria um conflito direto com os valores culturais que o Tottenham vem trabalhando para estabelecer.

    Eles acreditam que seu histórico e suas declarações públicas sobre controvérsias fora de campo o tornam um candidato inadequado para liderar o time da Premier League em uma nova era de responsabilidade e inclusão.

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    Preocupações éticas em relação a Greenwood

    O principal motivo por trás dessa campanha é a defesa veemente de Greenwood feita por De Zerbi durante a temporada 2024-25. Apesar da forte controvérsia em torno do atacante, De Zerbi continuou a defendê-lo abertamente — uma postura que não foi esquecida pelos torcedores do Spurs, que priorizam a integridade ética do clube em detrimento dos resultados em campo.

    O Proud Lilywhites abordou as notícias com uma declaração detalhada, explicando: “Vimos as notícias ligando Roberto De Zerbi ao cargo no Tottenham e, honestamente, isso não nos parece certo.

    Como Proud Lilywhites, nos preocupamos profundamente com este clube, não apenas com o que acontece em campo, mas com o que o Tottenham representa fora dele. Não se trata apenas de resultados ou estilo de futebol. Trata-se de valores, identidade e do tipo de pessoas que escolhemos para nos representar.”

  • Protegendo a identidade do clube

    Os torcedores exigem cada vez mais que os clubes de futebol reflitam os valores progressistas de suas comunidades. Para muitos torcedores do Tottenham, o técnico é mais do que apenas um estrategista; ele é o rosto da instituição e deve ser avaliado por um alto padrão de conduta moral em suas aparições públicas e declarações.

    As organizações de torcedores enfatizaram que os clubes de futebol devem estabelecer padrões que façam com que todos se sintam bem-vindos, sugerindo que a chegada de De Zerbi prejudicaria essa missão.

    O grupo Women of The Lane reforçou o protesto ao compartilhar suas próprias imagens específicas com a mensagem “Não ao De Zerbi” nas redes sociais, gerando uma discussão mais ampla entre a torcida sobre os critérios para a próxima contratação de um técnico.

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    Pressão sobre a diretoria do Tottenham

    Enquanto a diretoria do Tottenham avalia suas opções para o banco técnico, essa resistência organizada representa um obstáculo significativo. Ignorar os apelos dos Proud Lilywhites e das Women of The Lane poderia levar a um racha na relação entre o clube e suas torcidas mais ativas nas redes sociais, antes mesmo de a bola rolar sob o novo comando.

    A situação permanece incerta enquanto o Spurs busca finalizar seus planos de longo prazo. No entanto, a mensagem dos torcedores é alta e clara.

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