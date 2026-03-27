Getty Images/GOAL
Traduzido por
Torcedores do Tottenham pedem que o clube NÃO contrate o ex-técnico do Marselha, Roberto De Zerbi, devido à sua defesa de Mason Greenwood
Grupos de torcedores se unem em oposição
As especulações sobre a possível contratação de De Zerbi pelo clube do norte de Londres têm encontrado forte resistência por parte de importantes organizações de torcedores do Tottenham. Tanto a Proud Lilywhites, a associação oficial de torcedores LGBTQI+ do clube, quanto o grupo Women of The Lane recorreram às redes sociais para divulgar uma mensagem clara: “Não ao De Zerbi”.
Os grupos argumentam que a contratação do ex-técnico do Brighton e do Marselha representaria um conflito direto com os valores culturais que o Tottenham vem trabalhando para estabelecer.
Eles acreditam que seu histórico e suas declarações públicas sobre controvérsias fora de campo o tornam um candidato inadequado para liderar o time da Premier League em uma nova era de responsabilidade e inclusão.
- AFP
Preocupações éticas em relação a Greenwood
O principal motivo por trás dessa campanha é a defesa veemente de Greenwood feita por De Zerbi durante a temporada 2024-25. Apesar da forte controvérsia em torno do atacante, De Zerbi continuou a defendê-lo abertamente — uma postura que não foi esquecida pelos torcedores do Spurs, que priorizam a integridade ética do clube em detrimento dos resultados em campo.
O Proud Lilywhites abordou as notícias com uma declaração detalhada, explicando: “Vimos as notícias ligando Roberto De Zerbi ao cargo no Tottenham e, honestamente, isso não nos parece certo.
Como Proud Lilywhites, nos preocupamos profundamente com este clube, não apenas com o que acontece em campo, mas com o que o Tottenham representa fora dele. Não se trata apenas de resultados ou estilo de futebol. Trata-se de valores, identidade e do tipo de pessoas que escolhemos para nos representar.”
Protegendo a identidade do clube
Os torcedores exigem cada vez mais que os clubes de futebol reflitam os valores progressistas de suas comunidades. Para muitos torcedores do Tottenham, o técnico é mais do que apenas um estrategista; ele é o rosto da instituição e deve ser avaliado por um alto padrão de conduta moral em suas aparições públicas e declarações.
As organizações de torcedores enfatizaram que os clubes de futebol devem estabelecer padrões que façam com que todos se sintam bem-vindos, sugerindo que a chegada de De Zerbi prejudicaria essa missão.
O grupo Women of The Lane reforçou o protesto ao compartilhar suas próprias imagens específicas com a mensagem “Não ao De Zerbi” nas redes sociais, gerando uma discussão mais ampla entre a torcida sobre os critérios para a próxima contratação de um técnico.
- AFP
Pressão sobre a diretoria do Tottenham
Enquanto a diretoria do Tottenham avalia suas opções para o banco técnico, essa resistência organizada representa um obstáculo significativo. Ignorar os apelos dos Proud Lilywhites e das Women of The Lane poderia levar a um racha na relação entre o clube e suas torcidas mais ativas nas redes sociais, antes mesmo de a bola rolar sob o novo comando.
A situação permanece incerta enquanto o Spurs busca finalizar seus planos de longo prazo. No entanto, a mensagem dos torcedores é alta e clara.