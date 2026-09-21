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Torcedores do Marseille atacam o proprietário americano Frank McCourt com provocações de "projeto de Ligue 2" durante derrota para o PSG
Crise se aprofunda no Velódrome
Torcedores revoltados do Marseille deixaram seus sentimentos perfeitamente claros no domingo, exibindo faixas hostis direcionadas ao proprietário americano do clube, McCourt. Os protestos aconteceram antes e durante o amargo confronto da Ligue 1 contra o PSG, no Stade Velodrome.
O clima rapidamente piorou ainda mais quando os donos da casa sofreram uma derrota por 2 a 1 diante de seus arquirrivais. O resultado marcou um marco desastroso para o clube do sul da França. O Marseille agora soma cinco derrotas consecutivas em todas as competições. Notavelmente, esta é a primeira vez que o clube perde quatro de suas cinco partidas de abertura em uma campanha da primeira divisão.
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Torcedores zombam do Projeto Champions
A principal fonte da raiva dos torcedores vem das promessas não cumpridas durante a gestão de McCourt. Quando o ex-dono do Los Angeles Dodgers comprou o clube em 2016, ele tinha como objetivo recolocar o Marseille no topo do futebol francês e entre a elite europeia.
Ao chegar, McCourt lançou seu ambicioso "Projeto Champions", prometendo um investimento inicial de € 200 milhões ao longo de quatro anos. No entanto, apesar de gastar somas significativas em uma infinidade de jogadores, a equipe fracassou completamente em alcançar estabilidade ou sucesso duradouro.
Os torcedores zombaram sem piedade dessa grande visão das arquibancadas no domingo. Uma faixa em destaque exibida pela enfurecida torcida da casa dizia: "2016: Projeto Champions. 2026: Projeto Ligue 2? McCourt fora."
Ficando para trás no Le Classique
O Marseille já foi o rei incontestável do futebol francês, dominando o cenário doméstico no fim dos anos 1980 e no início dos anos 1990. O clube também segue sendo o único francês a ter erguido a Champions League, alcançando o feito histórico em 1993.
No entanto, o equilíbrio de forças em "Le Classique" mudou drasticamente. Embora a chegada de estrelas de alto perfil nos anos 1990 tenha inicialmente acendido a rivalidade feroz, o Marseille agora ficou consideravelmente atrás de seu rival parisiense.
O PSG, agora bicampeão europeu em sequência após sua aquisição por investidores cataris em 2011, evidencia o aumento do abismo competitivo entre os dois rivais. Enquanto isso, o Marseille não conquista o título da Ligue 1 desde 2010, e seu último troféu de qualquer tipo foi a extinta Copa da Liga, em 2012.
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Dias difíceis pela frente para Genesio
O futuro imediato parece sombrio para o Marseille após um verão caótico que agravou ainda mais a sua atual situação. O fracasso em se classificar para a Champions League custou ao clube milhões em receitas vitais.
Por causa dessas severas restrições financeiras, a diretoria não conseguiu contratar nenhum novo jogador durante a última janela de transferências de verão. Essa clara falta de investimento deixou o novo técnico Bruno Genesio com um elenco desfalcado e pouquíssimas opções táticas para mudar o rumo.
Com a equipe agora estabelecendo recordes históricos indesejados e a torcida em revolta aberta contra a propriedade, Genesio enfrenta uma tarefa monumental para estancar a crise. O Marseille precisa desesperadamente de um resultado para aliviar a enorme pressão que cresce sobre os ombros de McCourt.
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