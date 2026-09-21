Torcedores revoltados do Marseille deixaram seus sentimentos perfeitamente claros no domingo, exibindo faixas hostis direcionadas ao proprietário americano do clube, McCourt. Os protestos aconteceram antes e durante o amargo confronto da Ligue 1 contra o PSG, no Stade Velodrome.

O clima rapidamente piorou ainda mais quando os donos da casa sofreram uma derrota por 2 a 1 diante de seus arquirrivais. O resultado marcou um marco desastroso para o clube do sul da França. O Marseille agora soma cinco derrotas consecutivas em todas as competições. Notavelmente, esta é a primeira vez que o clube perde quatro de suas cinco partidas de abertura em uma campanha da primeira divisão.