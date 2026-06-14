Torcedores do Liverpool ficaram confusos com uma postagem bizarra de Darwin Núñez nas redes sociais, enquanto Andoni Iraola pede que o clube recontrate o atacante uruguaio

O momento inusitado da publicação do clube gerou imediatamente uma enorme repercussão na internet, com os torcedores divididos entre entusiasmo e desconfiança. Em resposta ao tuíte oficial, o torcedor @CalvinCaleb7 escreveu: “Achei que fosse uma publicação de boas-vindas ao Darwin!”, enquanto @TheKopoholic simplesmente acrescentou: “Tragam-no de volta.”

Esse sentimento foi amplamente compartilhado por @pathless__path, que destacou a clara adequação tática do atacante ao novo técnico: “Haha, pensei que o Nunez tivesse voltado e já estava pronto para dançar de alegria. Por favor, tragam-no de graça. Ele foi feito para o estilo de jogo do Iraola. Ele conhece o clube e vai dar tudo de si pela equipe.”

Até mesmo os torcedores mais céticos perceberam a tendência e se perguntaram se havia algum motivo oculto. @ateenfc sugeriu: “A administração sabe o que está fazendo”, e @TeeRobinho teorizou que o clube está “tentando sentir se os torcedores querem ele de volta”. Essa teoria foi repetida por @TaintlessRed, que relacionou o tuíte diretamente aos rumores sobre a contratação como jogador sem contrato: “É uma escolha interessante tuitar sobre a chegada do Darwin há 4 anos. Não fazemos isso com outros jogadores que chegaram e saíram depois de apenas 4 anos. Será que estamos tentando trazê-lo de volta de graça?”