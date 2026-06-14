(C)Getty Images
Traduzido por
Torcedores do Liverpool ficaram confusos com uma postagem bizarra de Darwin Núñez nas redes sociais, enquanto Andoni Iraola pede que o clube recontrate o atacante uruguaio
Atacante uruguaio fica de repente sem contrato
Segundo relatos, Núñez tornou-se jogador sem vínculo após rescindir de comum acordo seu contrato com o Al-Hilal. O jogador de 26 anos só havia se transferido para a Liga Profissional da Arábia Saudita no ano passado, mas a chegada de Karim Benzema acabou por deixá-lo de fora do elenco. Agora, o Liverpool teria recebido a proposta de trazer o atacante de volta à Premier League sem pagar um único centavo em taxas de transferência.
Com os Reds avaliando atualmente suas opções de ataque após uma lesão de longa duração de Hugo Ekitike, a oportunidade de contratar um jogador experiente e internacional de graça pode ser tentadora demais para a diretoria ignorar. Além disso, as características físicas de Núñez e sua pressão de alta intensidade são vistas como uma combinação tática perfeita para o estilo agressivo implementado pelo novo técnico Andoni Iraola. Durante sua passagem anterior pelo Liverpool, Núñez marcou apenas 40 gols e deu 26 assistências em 143 partidas, mas sua dedicação continua sendo uma das características mais apreciadas por uma parte da torcida do Kop.
- Getty Images Sport
Postagem nas redes sociais gera rumores de uma possível reunião
Para jogar mais lenha na fogueira dos rumores sobre sua repentina disponibilidade, a equipe de redes sociais do Liverpool gerou uma onda de confusão no X ao publicar: “Darwin Núñez se juntou aos Reds há quatro anos hoje”. Embora normalmente seja uma postagem padrão de aniversário, o momento da publicação chamou a atenção da torcida, dada a atual situação contratual do atacante. Os torcedores não demoraram a questionar por que o clube destacaria um jogador que saiu após uma passagem tão curta, levando muitos a acreditar que um anúncio de “boas-vindas de volta” estava iminente.
Fãs reagem à publicação enigmática e ao possível retorno
O momento inusitado da publicação do clube gerou imediatamente uma enorme repercussão na internet, com os torcedores divididos entre entusiasmo e desconfiança. Em resposta ao tuíte oficial, o torcedor @CalvinCaleb7 escreveu: “Achei que fosse uma publicação de boas-vindas ao Darwin!”, enquanto @TheKopoholic simplesmente acrescentou: “Tragam-no de volta.”
Esse sentimento foi amplamente compartilhado por @pathless__path, que destacou a clara adequação tática do atacante ao novo técnico: “Haha, pensei que o Nunez tivesse voltado e já estava pronto para dançar de alegria. Por favor, tragam-no de graça. Ele foi feito para o estilo de jogo do Iraola. Ele conhece o clube e vai dar tudo de si pela equipe.”
Até mesmo os torcedores mais céticos perceberam a tendência e se perguntaram se havia algum motivo oculto. @ateenfc sugeriu: “A administração sabe o que está fazendo”, e @TeeRobinho teorizou que o clube está “tentando sentir se os torcedores querem ele de volta”. Essa teoria foi repetida por @TaintlessRed, que relacionou o tuíte diretamente aos rumores sobre a contratação como jogador sem contrato: “É uma escolha interessante tuitar sobre a chegada do Darwin há 4 anos. Não fazemos isso com outros jogadores que chegaram e saíram depois de apenas 4 anos. Será que estamos tentando trazê-lo de volta de graça?”
- Getty
O Barcelona e os rivais da Premier League estão de olho
O Liverpool não é o único clube associado ao jogador de 26 anos. Segundo o Mundo Deportivo, o Barcelona também estaria de olho em Núñez como um possível sucessor de Robert Lewandowski a um custo acessível. Mais perto de casa, Chelsea e Newcastle United também foram associados ao uruguaio, já que buscam reforçar seus respectivos ataques antes da nova temporada. Se o Liverpool quiser garantir seus serviços, talvez precise agir rapidamente, apesar das dúvidas persistentes sobre sua eficiência na finalização.
Os Reds devem decidir se a familiaridade de Núñez com a cidade e o clube supera as frustrações de sua primeira passagem, quando registrou uma taxa de conversão de chutes notavelmente baixa, de pouco mais de 11%. Enquanto os torcedores nas redes sociais parecem divididos entre entusiasmo e confusão, a perspectiva de uma transferência gratuita para um jogador que custou 64 milhões de libras há apenas alguns anos continua sendo um subenredo fascinante da janela de transferências de verão. Por enquanto, a atividade do Liverpool nas redes sociais conseguiu fazer com que Núñez voltasse a ser o assunto do momento em Merseyside.