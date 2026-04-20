Torcedores do Everton atacam Jamie Carragher com uma enxurrada de insultos enquanto o ícone do Liverpool é conduzido para fora do estádio no dia do clássico

O ex-zagueiro de 48 anos caminhava pela linha lateral em direção ao seu posto de transmissão quando foi alvo de uma enxurrada de insultos vindos da arquibancada da torcida da casa, conforme relata o Daily Mail. Imagens capturaram o momento em que uma parte da torcida do Everton lançou uma série de ataques verbais, com um torcedor gritando “Vai se foder, Carra, seu covarde” enquanto outro gritava “Vai se foder, seu idiota” quando o ícone do Liverpool passava.

Carragher, que cresceu torcendo pelos Toffees antes de se tornar um pilar da defesa dos Reds, não ficou calado durante a provação. Ele foi visto envolvido em uma breve e acalorada discussão com membros da torcida, apontando de volta para aqueles que o atacavam, antes que seguranças e funcionários se aproximassem para levá-lo embora. O incidente segue-se a uma briga semelhante envolvendo seu colega da Sky Sports, Gary Neville, que foi visto recentemente mandando calar a boca a um torcedor do Manchester City na arquibancada durante a final da Carabao Cup.