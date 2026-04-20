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Torcedores do Everton atacam Jamie Carragher com uma enxurrada de insultos enquanto o ícone do Liverpool é conduzido para fora do estádio no dia do clássico
Carragher foi alvo de insultos por parte dos torcedores do Everton
O ex-zagueiro de 48 anos caminhava pela linha lateral em direção ao seu posto de transmissão quando foi alvo de uma enxurrada de insultos vindos da arquibancada da torcida da casa, conforme relata o Daily Mail. Imagens capturaram o momento em que uma parte da torcida do Everton lançou uma série de ataques verbais, com um torcedor gritando “Vai se foder, Carra, seu covarde” enquanto outro gritava “Vai se foder, seu idiota” quando o ícone do Liverpool passava.
Carragher, que cresceu torcendo pelos Toffees antes de se tornar um pilar da defesa dos Reds, não ficou calado durante a provação. Ele foi visto envolvido em uma breve e acalorada discussão com membros da torcida, apontando de volta para aqueles que o atacavam, antes que seguranças e funcionários se aproximassem para levá-lo embora. O incidente segue-se a uma briga semelhante envolvendo seu colega da Sky Sports, Gary Neville, que foi visto recentemente mandando calar a boca a um torcedor do Manchester City na arquibancada durante a final da Carabao Cup.
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Van Dijk parte o coração dos torcedores do Everton
Em campo, o drama foi igualmente intenso, com o Liverpool garantindo uma vitória por 2 a 1 na Premier League no primeiro clássico disputado no novo estádio do Everton. Parecia que o empate seria mantido até os 100 minutos, quando o capitão Virgil van Dijk marcou um gol dramático de cabeça, silenciando a torcida da casa. A vitória consolidou a quinta colocação dos Reds, colocando-os oito pontos à frente de seus rivais locais. O resultado dá um grande impulso à equipe de Arne Slot, que está desesperada para garantir a classificação para a Liga dos Campeões após uma campanha cheia de desafios.
Jones zomba da mentalidade dos Toffees
Após o confronto acirrado, o meio-campista do Reds, Curtis Jones, aproveitou a oportunidade para cutucar o adversário sobre a suposta diferença entre os dois clubes. Em resposta às especulações pré-jogo de que o Everton teria comemorado ter reduzido a diferença para o Liverpool a dois pontos, Jones fez uma avaliação contundente da mentalidade do clube.
“Isso mostra o tipo de time que somos e o tipo de time que eles são”, disse Jones àViaplay. “Eles estão comemorando estar a dois pontos atrás de nós em um dos nossos piores anos. Se é isso que eles consideram um trampolim ou um passo na direção certa, então pffttt, não sei. Não pensamos nas equipes que estão nos alcançando. Só olhamos para frente e sabemos que temos que jogar na Liga dos Campeões.”
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Preocupações com a posição de goleiro no Slot
Apesar da euforia com o gol da vitória no último suspiro, o Liverpool enfrenta uma possível crise na baliza depois que Giorgi Mamardashvili foi forçado a sair de campo devido a um incidente preocupante no segundo tempo. O jogador da seleção da Geórgia, que substituía o lesionado Alisson, sofreu uma forte colisão durante a jogada que resultou no empate do Everton e acabou saindo de campo em uma maca.
Slot confirmou após o apito final que o goleiro havia sido levado ao hospital para exames complementares. “Ele foi levado ao hospital. Pelo que vi, e foi o que me disseram, parece ser um ferimento aberto. Não será uma lesão de longa duração, vamos ver se ele estará disponível na próxima semana”, explicou o técnico dos Reds.
O terceiro goleiro, Freddie Woodman, teve que entrar em campo nos minutos finais, e ainda não se sabe se Marmardashvili estará apto para retornar na próxima partida do Liverpool contra o Crystal Palace.