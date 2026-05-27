Getty/GOAL/X
Traduzido por
Torcedores do Crystal Palace são agredidos em Leipzig enquanto a polícia intervém antes da final da Liga Conferência contra o Rayo Vallecano
Cenas de violência eclodem no centro de uma cidade alemã
Segundo o The Telegraph, imagens divulgadas nas redes sociais na noite de terça-feira mostram um grupo de homens vestidos de preto atacando torcedores do Palace que estavam reunidos do lado de fora de um bar. Os agressores, que pareciam bem organizados, atiraram cadeiras e objetos de vidro contra os torcedores visitantes, forçando-os a correrem para se proteger enquanto a praça se transformava em um campo de batalha. A identidade dos agressores ainda não foi confirmada, e crescem as especulações sobre se seriam ultras do Rayo ou do FC Lokomotive Leipzig. O time alemão da quarta divisão tem um histórico de torcedores que usam trajes pretos semelhantes, e a polícia em equipamento anti-motim foi forçada a intervir rapidamente para repelir os agressores e restaurar a ordem.
- Getty
Intervenção policial e violência em retaliação
À medida que a violência se intensificava, alguns torcedores do Palace foram vistos revidando, atirando móveis de volta contra o grupo, o que levou a confrontos corpo a corpo antes que as forças de segurança conseguissem separar os grupos. Os policiais acabaram conseguindo cercar cerca de 50 a 60 indivíduos considerados os principais instigadores dos distúrbios, que supostamente teriam atacado a área onde os torcedores ingleses estavam reunidos.
O incidente lançou uma sombra sobre o que deveria ser um momento histórico para o time da Premier League. Apesar da violência anterior, torcedores tanto do Palace quanto do Rayo foram vistos convivendo pacificamente no início do dia, com ambas as torcidas ansiosas para ver seus times conquistarem o primeiro grande troféu europeu na noite de quarta-feira.
Palace avança para a final após decisão polêmica
A trajetória do Eagles até esta final foi marcada por controvérsias fora de campo, após a conquista da FA Cup na temporada passada. Apesar de ter se classificado para a Liga Europa, o clube viu o TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) manter sua exclusão da competição devido às rígidas normas da UEFA sobre a propriedade de múltiplos clubes, uma decisão que acabou levando o Nottingham Forest a ocupar seu lugar na competição de nível superior.
Desde então, os jogadores de Oliver Glasner percorreram um caminho difícil na Conference League até chegar a Leipzig, terminando em 10º lugar na fase de grupos antes de superar o Zrinjski Mostar, o AEK Larnaca, a Fiorentina e o Shakhtar Donetsk. O Palace está agora a apenas 90 minutos de se tornar o terceiro time inglês a vencer a Conference League, seguindo os passos do West Ham e do Chelsea.
- AFP
O Palace em busca de mais títulos
A vitória na final representaria o terceiro título do Palace em um ano, somando-se às conquistas da FA Cup e do Community Shield em 2025, e garantiria ao clube uma vaga automática na Liga Europa da próxima temporada. O clube já havia declarado que “o mérito esportivo perde todo o sentido” devido aos regulamentos da UEFA que o forçaram a disputar a competição de terceiro nível, o que acrescentou uma motivação extra para os jogadores.
Por enquanto, o foco continua sendo a segurança dos torcedores do Palace nas ruas de Leipzig, já que as autoridades locais permanecem em alerta máximo antes do início da partida contra o time espanhol Rayo, na noite de quarta-feira.