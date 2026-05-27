Torcedores do Crystal Palace são agredidos em Leipzig enquanto a polícia intervém antes da final da Liga Conferência contra o Rayo Vallecano

À medida que a violência se intensificava, alguns torcedores do Palace foram vistos revidando, atirando móveis de volta contra o grupo, o que levou a confrontos corpo a corpo antes que as forças de segurança conseguissem separar os grupos. Os policiais acabaram conseguindo cercar cerca de 50 a 60 indivíduos considerados os principais instigadores dos distúrbios, que supostamente teriam atacado a área onde os torcedores ingleses estavam reunidos.

O incidente lançou uma sombra sobre o que deveria ser um momento histórico para o time da Premier League. Apesar da violência anterior, torcedores tanto do Palace quanto do Rayo foram vistos convivendo pacificamente no início do dia, com ambas as torcidas ansiosas para ver seus times conquistarem o primeiro grande troféu europeu na noite de quarta-feira.



