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Torcedores do Celtic caíram na armadilha de uma “viagem grátis” antes da dramática decisão do título da Premiership escocesa na última rodada contra o Hearts
Ação promocional de fim de ano aparece em frente ao Celtic Park
Um outdoor bem-humorado surgiu nas proximidades do Celtic Park antes do confronto decisivo pela conquista do título entre o Celtic e o Hearts, na última rodada. O anúncio oferece aos torcedores do Celtic férias de luxo caso estejam dispostos a abrir mão de seus ingressos para o jogo decisivo. A campanha foi organizada pela agência de viagens loveholidays, patrocinadora do time sediado em Edimburgo.
A ação brinca com a dificuldade que os torcedores do Hearts enfrentam para conseguir ingressos, já que a cota oficial de ingressos para a partida fora de casa do clube está limitada a 752 lugares. Embora seja improvável que a oferta afaste muitos torcedores do Celtic de uma possível comemoração do título, o outdoor já chamou a atenção na região de Parkhead. Trata-se de uma tentativa bem-humorada de liberar espaço para os torcedores visitantes antes de uma das partidas mais importantes da temporada.
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Patrocinador apoia a histórica campanha do Hearts pelo título
A agência de viagens responsável pela campanha deixou claro que a iniciativa tem como objetivo demonstrar apoio ao Hearts em sua busca por um título histórico no campeonato.
O diretor de marketing da loveholidays, Al Murray, disse: “Estamos com o Hearts há três temporadas, e o que o clube e seus torcedores estão prestes a conquistar é genuinamente histórico. Apoiar os desafiantes faz parte do DNA da loveholidays, então apoiar o Hearts em um momento como este foi uma decisão fácil. Estamos orgulhosos de apoiar os rapazes de marrom até o fim.”
A disputa pelo título chega a um confronto dramático na última rodada
A partida tem um enorme significado para ambos os clubes. O Hearts sabe que, se evitar a derrota, será coroado campeão escocês pela primeira vez em 66 anos, pondo fim ao domínio de longa data do Old Firm no topo do futebol nacional. O Celtic, no entanto, tem seu próprio pedaço de história em jogo. Uma vitória para o time de Glasgow garantiria o 14º título do campeonato nas últimas 15 temporadas, prolongando um período notável de sucesso nacional.
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Todos os olhos voltados para os decisivos 90 minutos
A atenção agora se volta totalmente para o campo, onde o título será decidido. O técnico do Hearts, Derek McInnes, e seus jogadores estão concentrados em conquistar o resultado necessário para garantir um lugar na história do clube. Com tanto em jogo e os olhos de todo o país voltados para o East End de Glasgow, o confronto da última rodada promete uma tarde de grande tensão, à medida que a disputa pelo título da Premiership escocesa chega ao fim.