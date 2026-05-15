Um outdoor bem-humorado surgiu nas proximidades do Celtic Park antes do confronto decisivo pela conquista do título entre o Celtic e o Hearts, na última rodada. O anúncio oferece aos torcedores do Celtic férias de luxo caso estejam dispostos a abrir mão de seus ingressos para o jogo decisivo. A campanha foi organizada pela agência de viagens loveholidays, patrocinadora do time sediado em Edimburgo.

A ação brinca com a dificuldade que os torcedores do Hearts enfrentam para conseguir ingressos, já que a cota oficial de ingressos para a partida fora de casa do clube está limitada a 752 lugares. Embora seja improvável que a oferta afaste muitos torcedores do Celtic de uma possível comemoração do título, o outdoor já chamou a atenção na região de Parkhead. Trata-se de uma tentativa bem-humorada de liberar espaço para os torcedores visitantes antes de uma das partidas mais importantes da temporada.