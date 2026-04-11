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Torcedores do Borussia Dortmund voltam-se contra Nico Schlotterbeck, que é vaiado um dia após assinar contrato de longo prazo devido à cláusula de rescisão do “clube dos sonhos”
O clima fica tenso no Signal Iduna Park
O período de lua de mel do novo contrato de Schlotterbeck durou menos de 24 horas. Enquanto o locutor do estádio lia as escalações antes do pontapé inicial contra o Bayer Leverkusen, partes da “Muralha Amarela” deixaram seus sentimentos bem claros com assobios e vaias dirigidas ao jogador de 26 anos. A tensão persistiu durante toda a partida, com leves vaias audíveis sempre que o zagueiro central tocava na bola durante as fases de posse de bola do Dortmund.
A frustração nas arquibancadas coincidiu com um desempenho decepcionante em campo da equipe de Niko Kovac. Um chute de longa distância de Robert Andrich aos 42 minutos, registrado a impressionantes 119,4 km/h, acabou fazendo a diferença. Embora a derrota em si tenha sido um golpe para o ímpeto do Dortmund, o relacionamento abalado entre os torcedores e um de seus principais pilares defensivos tornou-se o principal assunto da tarde.
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A controversa cláusula de rescisão da "Copa do Mundo"
A origem da indignação dos torcedores reside nos detalhes específicos da renovação do contrato. Embora o acordo o vincule oficialmente ao clube por mais cinco anos, soube-se que o novo contrato contém a chamada “cláusula da Copa do Mundo” — uma cláusula de rescisão avaliada entre 50 e 60 milhões de euros. O ponto crucial é que, segundo relatos, essa cláusula já estará em vigor neste verão para um seleto grupo de clubes de elite europeus, fazendo com que a renovação de longo prazo pareça mais um acordo temporário.
Os torcedores acreditam que a renovação do contrato é uma jogada tática destinada a proteger seu valor de mercado, e não uma demonstração de lealdade genuína. O ex-meio-campista Sami Khedira destacou a dificuldade da situação, dizendo à DAZN: “Se você renovar agora e depois sair três meses depois, ninguém gosta disso — especialmente em um ambiente tão emotivo como o de Dortmund. É por isso que eles estão um pouco indignados.”
Incerteza quanto ao futuro, apesar do contrato de longo prazo
A existência da cláusula de rescisão naturalmente despertou o interesse dos grandes clubes europeus, incluindo o Real Madrid e o Bayern de Munique. No entanto, uma transferência para a Allianz Arena parece improvável nesta fase. Notícias sugerem que o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, aparentemente não está totalmente convencido das qualidades de Schlotterbeck ou se elas se encaixam no padrão do Bayern, especialmente depois que o gigante bávaro renovou o contrato de Dayot Upamecano.
O Dortmund enfrenta agora o desafio de lidar com um jogador cada vez mais impopular entre a torcida. Resta saber se Schlotterbeck permanecerá no clube após o verão ou se acionará sua cláusula de rescisão, mas a ponte entre o zagueiro e os torcedores está claramente queimada.
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Dificuldades em campo para Kovac
Além do drama em torno de Schlotterbeck, cuja renovação de contrato ainda não conquistou a torcida do BVB, o Dortmund teve dificuldades para superar a resistência do Leverkusen. O ataque dos anfitriões permaneceu ineficaz, criando apenas duas chances claras: uma tentativa de Svensson aos 17 minutos e um chute de Serhou Guirassy no final da partida, que acertou a trave aos 83 minutos. O Leverkusen, por sua vez, recuou e esperou pacientemente antes de atacar com precisão cirúrgica. Foi uma atuação que destacou deficiências ofensivas significativas do Dortmund, cujos torcedores saíram frustrados com a falta de criatividade da equipe.
Kovac tentou mudar o rumo da partida com uma troca tripla entre os 59 e 65 minutos, mas as mudanças táticas não surtiram efeito. O Leverkusen, por sua vez, manteve-se disciplinado e preciso, garantindo três pontos vitais que o levaram ao quinto lugar na tabela da Bundesliga.