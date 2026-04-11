Torcedores do Borussia Dortmund voltam-se contra Nico Schlotterbeck, que é vaiado um dia após assinar contrato de longo prazo devido à cláusula de rescisão do “clube dos sonhos”

O período de lua de mel do novo contrato de Schlotterbeck durou menos de 24 horas. Enquanto o locutor do estádio lia as escalações antes do pontapé inicial contra o Bayer Leverkusen, partes da “Muralha Amarela” deixaram seus sentimentos bem claros com assobios e vaias dirigidas ao jogador de 26 anos. A tensão persistiu durante toda a partida, com leves vaias audíveis sempre que o zagueiro central tocava na bola durante as fases de posse de bola do Dortmund.

A frustração nas arquibancadas coincidiu com um desempenho decepcionante em campo da equipe de Niko Kovac. Um chute de longa distância de Robert Andrich aos 42 minutos, registrado a impressionantes 119,4 km/h, acabou fazendo a diferença. Embora a derrota em si tenha sido um golpe para o ímpeto do Dortmund, o relacionamento abalado entre os torcedores e um de seus principais pilares defensivos tornou-se o principal assunto da tarde.