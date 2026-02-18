Getty/GOAL/X
Torcedores do Benfica foram flagrados fazendo gestos racistas a Vinicius Júnior, enquanto as declarações de José Mourinho não foram bem recebidas
Torcedores do Benfica em destaque
A vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica na Liga dos Campeões foi ofuscada por alegações de racismo. Vinicius Jr acusou Prestianni de racismo durante o jogo e divulgou um comunicado após a partida chamando o ala do Benfica de “covarde”. O companheiro de equipe Kylian Mbappé disse ter ouvido Prestianni chamar Vinicius de “macaco” “cinco vezes” e pediu que o ala fosse banido da Liga dos Campeões. Prestianni negou as acusações e afirma não ter dirigido insultos racistas ao jogador da seleção brasileira.
Enquanto isso, os torcedores do Benfica estão agora em destaque depois que vídeos surgiram online mostrando torcedores fazendo gestos racistas a Vinicius.
O que Mourinho disse?
A filmagem surge depois de Mourinho ter defendido o seu clube de acusações de racismo e questionado a comemoração de Vinicius após ter marcado o golo da vitória. Ele disse aos repórteres: “Devia ser o momento louco do jogo, um golo incrível. Estes talentos são capazes de fazer estas coisas bonitas, mas infelizmente não se contentam apenas em marcar um golo espantoso. Quando se marca um golo como aquele, comemora-se de forma respeitosa.”
O técnico do Benfica acrescentou: “As palavras que Gianluca Prestianni e Vinicius trocaram, eu quero ser independente. Eu vi duas coisas completamente diferentes. Quero ser independente e não vou comentar sobre isso. Eu disse exatamente isso a ele [Vinicius Jr]. Eu disse: ‘quando você marca um gol como esse, você apenas comemora e volta para o campo’”. Quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade [Eusébio] da história deste clube era negra. Este clube é tudo menos racista. Se na cabeça dele havia algo relacionado a isso, este é o Benfica. Eles [Vinicius Jr e Prestianni] me disseram coisas diferentes. Mas eu não acredito em um ou outro. Quero ser independente.”
Prestianni instado a se manifestar
O ex-jogador do Barcelona e do Arsenal, Thierry Henry, pediu a Prestianni que esclarecesse exatamente o que disse a Vinicius. Ele disse na CBS Sports: “Vamos ver o quão grande é Prestianni. Conte-nos o que você disse. Você deve ter dito alguma coisa, porque não pode ir até Mbappé e dizer: ‘Eu não disse nada’. O que você quer dizer com ‘você cobriu o nariz para quê, você está resfriado?’”.
Ele continuou: “Eu entendo o que Vinicius está passando. Isso aconteceu comigo muitas vezes em campo. Falei sobre isso muitas vezes depois dos jogos. Também fui acusado de procurar desculpas depois dos jogos quando isso aconteceu comigo. Às vezes, você se sente sozinho, porque vai ser a sua palavra contra a dele. Não sabemos o que Prestianni disse, porque ele foi muito corajoso ao colocar a camisa sobre a boca para garantir que não veríamos o que ele disse, então, claramente, você já parece suspeito. Porque você não queria que as pessoas vissem ou lessem o que você disse. Então, a reação de Vinicius me diz que algo errado aconteceu. Ainda não sabemos o que foi dito. Vinicius pode nos contar o seu lado, e Prestianni, tenho certeza, não vai nos contar o que realmente disse, porque vi em um momento Kylian Mbappé confrontá-lo, e ele disse: “Eu não disse nada”.
“Bem, ele deve ter dito alguma coisa, no mínimo. Você sente que não sabe mais o que fazer. Estamos em 2026 e, mesmo depois de um jogo como esse, em que deveríamos estar falando sobre seu gol brilhante, não deveríamos ter que lidar com o árbitro dizendo para você não ir até a bandeira de escanteio, porque isso incitará a torcida.”
O que vem a seguir?
Uma investigação da UEFA sobre os eventos ocorridos durante a partida no Estádio da Luz está prevista para depois que os relatórios da partida forem analisados. As duas equipes se enfrentarão novamente na próxima semana, no Santiago Bernabeu, pela segunda partida das eliminatórias da fase final da Liga dos Campeões, com o Real Madrid levando uma vantagem de 1 a 0 para o jogo. O técnico do Benfica, José Mourinho, ficará ausente da linha lateral após ter sido expulso nos minutos finais da primeira partida por reclamação.
