Torcedores do Benfica foram flagrados fazendo gestos racistas a Vinicius Júnior, enquanto as declarações de José Mourinho não foram bem recebidas

O ex-jogador do Barcelona e do Arsenal, Thierry Henry, pediu a Prestianni que esclarecesse exatamente o que disse a Vinicius. Ele disse na CBS Sports: “Vamos ver o quão grande é Prestianni. Conte-nos o que você disse. Você deve ter dito alguma coisa, porque não pode ir até Mbappé e dizer: ‘Eu não disse nada’. O que você quer dizer com ‘você cobriu o nariz para quê, você está resfriado?’”.

Ele continuou: “Eu entendo o que Vinicius está passando. Isso aconteceu comigo muitas vezes em campo. Falei sobre isso muitas vezes depois dos jogos. Também fui acusado de procurar desculpas depois dos jogos quando isso aconteceu comigo. Às vezes, você se sente sozinho, porque vai ser a sua palavra contra a dele. Não sabemos o que Prestianni disse, porque ele foi muito corajoso ao colocar a camisa sobre a boca para garantir que não veríamos o que ele disse, então, claramente, você já parece suspeito. Porque você não queria que as pessoas vissem ou lessem o que você disse. Então, a reação de Vinicius me diz que algo errado aconteceu. Ainda não sabemos o que foi dito. Vinicius pode nos contar o seu lado, e Prestianni, tenho certeza, não vai nos contar o que realmente disse, porque vi em um momento Kylian Mbappé confrontá-lo, e ele disse: “Eu não disse nada”.

“Bem, ele deve ter dito alguma coisa, no mínimo. Você sente que não sabe mais o que fazer. Estamos em 2026 e, mesmo depois de um jogo como esse, em que deveríamos estar falando sobre seu gol brilhante, não deveríamos ter que lidar com o árbitro dizendo para você não ir até a bandeira de escanteio, porque isso incitará a torcida.”