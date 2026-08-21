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imago-sport-1080911901.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Traduzido por

Torcedores do Atlético de Madrid fazem protestos furiosos no centro de treinamento contra Julian Alvarez, alvo do Barcelona

J. Alvarez
Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga

Torcedores furiosos do Atlético de Madrid fizeram protestos no centro de treinamento do clube contra Julian Alvarez após a pressão do atacante para se juntar ao Barcelona neste verão. Faixas pedindo a saída do argentino foram exibidas depois que cânticos hostis ecoaram durante a estreia da equipe em La Liga, deixando a relação do atacante com a torcida em frangalhos.

  • Torcedores furiosos exigem saída

    A fúria entre os torcedores do Atlético transbordou no centro de treinamento do clube, onde faixas com os dizeres "Julian Fora" e cartazes exibindo seu número 19 riscado foram colocados. Essa reação visível veio depois de cânticos ofensivos dirigidos ao atacante durante a estreia do time em La Liga na quarta-feira, contra o Malaga, no Estadio Metropolitano. A relação do atacante de 26 anos com a torcida se deteriorou rapidamente depois de ele expressar abertamente o desejo de sair para o Barcelona neste verão.


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    Técnico minimiza preparo físico

    Diego Simeone tentou reduzir a tensão no vestiário ao insistir que Alvarez continua sendo peça central em seus planos, apesar de o atacante ter solicitado formalmente uma transferência na intertemporada.

    Falando antes do confronto com o Malaga na terça-feira, Simeone sustentou que a ausência do argentino se deu exclusivamente por condição física de jogo, reiterando que ainda considera Alvarez o melhor jogador do elenco e espera que ele atue contra o Villarreal no domingo.

  • Gigante catalão encontra obstáculo no caminho

    Desde que chegou do Manchester City no verão de 2024, Alvarez tem sido uma peça-chave no ataque do Atletico, somando 49 gols e 17 assistências em 106 partidas. Embora o Atletico tenha supostamente aberto a porta para uma transferência ao Arsenal, o atacante, sob contrato até junho de 2030, segue totalmente focado apenas em se juntar ao time de Hansi Flick. No entanto, a recusa categórica do clube da capital em negociar agora levou o gigante catalão a explorar alvos alternativos para o ataque.

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    Recepção hostil espera o atacante

    Simeone enfrenta uma tarefa delicada para reintegrar Alvarez para o jogo em casa de domingo contra o Villarreal, especialmente com o também atacante Alexander Sorloth fora por lesão. A comissão técnica também precisa integrar rapidamente o novo reforço defensivo Cristian 'Cuti' Romero para estabilizar a equipe em meio à crescente agitação fora de campo. Caso Alvarez atue, um duro teste de temperamento o aguarda sob o olhar implacável da torcida da casa, enquanto o prazo final da janela de transferências se aproxima.

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