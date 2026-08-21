ZUMA Press Wire
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Torcedores do Atlético de Madrid fazem protestos furiosos no centro de treinamento contra Julian Alvarez, alvo do Barcelona
Torcedores furiosos exigem saída
A fúria entre os torcedores do Atlético transbordou no centro de treinamento do clube, onde faixas com os dizeres "Julian Fora" e cartazes exibindo seu número 19 riscado foram colocados. Essa reação visível veio depois de cânticos ofensivos dirigidos ao atacante durante a estreia do time em La Liga na quarta-feira, contra o Malaga, no Estadio Metropolitano. A relação do atacante de 26 anos com a torcida se deteriorou rapidamente depois de ele expressar abertamente o desejo de sair para o Barcelona neste verão.
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Técnico minimiza preparo físico
Diego Simeone tentou reduzir a tensão no vestiário ao insistir que Alvarez continua sendo peça central em seus planos, apesar de o atacante ter solicitado formalmente uma transferência na intertemporada.
Falando antes do confronto com o Malaga na terça-feira, Simeone sustentou que a ausência do argentino se deu exclusivamente por condição física de jogo, reiterando que ainda considera Alvarez o melhor jogador do elenco e espera que ele atue contra o Villarreal no domingo.
Gigante catalão encontra obstáculo no caminho
Desde que chegou do Manchester City no verão de 2024, Alvarez tem sido uma peça-chave no ataque do Atletico, somando 49 gols e 17 assistências em 106 partidas. Embora o Atletico tenha supostamente aberto a porta para uma transferência ao Arsenal, o atacante, sob contrato até junho de 2030, segue totalmente focado apenas em se juntar ao time de Hansi Flick. No entanto, a recusa categórica do clube da capital em negociar agora levou o gigante catalão a explorar alvos alternativos para o ataque.
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Recepção hostil espera o atacante
Simeone enfrenta uma tarefa delicada para reintegrar Alvarez para o jogo em casa de domingo contra o Villarreal, especialmente com o também atacante Alexander Sorloth fora por lesão. A comissão técnica também precisa integrar rapidamente o novo reforço defensivo Cristian 'Cuti' Romero para estabilizar a equipe em meio à crescente agitação fora de campo. Caso Alvarez atue, um duro teste de temperamento o aguarda sob o olhar implacável da torcida da casa, enquanto o prazo final da janela de transferências se aproxima.
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