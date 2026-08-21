Diego Simeone tentou reduzir a tensão no vestiário ao insistir que Alvarez continua sendo peça central em seus planos, apesar de o atacante ter solicitado formalmente uma transferência na intertemporada.

Falando antes do confronto com o Malaga na terça-feira, Simeone sustentou que a ausência do argentino se deu exclusivamente por condição física de jogo, reiterando que ainda considera Alvarez o melhor jogador do elenco e espera que ele atue contra o Villarreal no domingo.