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Moataz Elgammal

Traduzido por

Torcedores da Roma fazem petição contra a contratação de Mason Greenwood, já que o atacante do Marselha foi considerado “uma das figuras mais polêmicas do futebol moderno”

M. Greenwood
Roma
Campeonato Italiano
Olympique de Marseille

Os torcedores da AS Roma lançaram uma petição online para impedir que o clube contrate Mason Greenwood. Os torcedores se opõem veementemente à possível transferência devido às controvérsias extra-esportivas do jogador no passado, instando o clube italiano a se alinhar aos seus valores fundamentais e evitar a contratação de um jogador que consideram uma figura altamente polêmica no futebol moderno.

  • Link de transferência e méritos esportivos

    A Roma tem sido fortemente associada a uma possível contratação de Greenwood em uma transação de €50 milhões (£43 milhões/$57 milhões). O Marselha, segundo relatos, precisa vender jogadores para cumprir as normas financeiras, apesar de Greenwood ter marcado 48 gols em 81 partidas pelo time francês. A Roma precisa de reforços no ataque, mas essa possível contratação deixou a torcida dividida.

    Greenwood já havia marcado 35 gols em 129 partidas pelo Manchester United e somou mais 10 gols em 36 jogos durante um período de empréstimo ao Getafe. Apesar desses méritos esportivos, os torcedores lançaram hoje uma petição para impedir que a Roma concretize a transferência, obtendo cerca de 500 assinaturas logo no primeiro dia.

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    Prisão, repercussões comerciais e autorização judicial

    A repercussão remonta a janeiro de 2022, quando a Polícia da Grande Manchester prendeu Greenwood após postagens nas redes sociais feitas por sua namorada, que mostravam ferimentos físicos graves, além de uma gravação de áudio chocante de suposto abuso. O Manchester United suspendeu Greenwood por tempo indeterminado, enquanto a Nike cancelou seu contrato de patrocínio sem indenização e a EA Sports removeu Greenwood do jogo FIFA.

    Em fevereiro de 2023, o Ministério Público britânico retirou todas as acusações criminais após a retirada de testemunhas-chave e o surgimento de novas evidências. Apesar da absolvição judicial, a intensa pressão pública e as objeções de organizações sem fins lucrativos contra a violência impediram seu retorno ao Manchester United. O clube concluiu, em agosto de 2023, que Greenwood deveria continuar sua carreira em outro lugar, o que levou às suas transferências para o Getafe e o Marselha.

  • Valores do clube e oposição da torcida

    Os torcedores da Roma destacaram que a contratação de Greenwood entraria em contradição com campanhas contra a violência de gênero, como a iniciativa “Amami e Basta”.

    A petição dos torcedores diz: “Nos opomos à contratação de Mason Greenwood pela AS Roma. Essa posição não se baseia em hostilidade pessoal nem na crença de que as pessoas não possam reconstruir suas carreiras. Baseia-se na convicção de que todo clube de futebol tem o direito — e a responsabilidade — de escolher quem representa seu emblema. Greenwood esteve envolvido em várias controvérsias graves fora de campo, incluindo problemas disciplinares com a seleção inglesa e denúncias de violência doméstica e sexual que geraram atenção mundial. Independentemente de desdobramentos jurídicos futuros, esses eventos continuam a moldar sua imagem pública e a torná-lo uma das figuras mais polêmicas do futebol moderno.”

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    O que vem a seguir para Roma e Greenwood?

    A Roma ainda não respondeu oficialmente à petição nem confirmou se continua interessada em Greenwood. À medida que a janela de transferências avança, a diretoria deve ponderar o potencial investimento esportivo em relação à forte reação negativa da torcida e aos riscos comerciais. Greenwood continuará seus preparativos no Marselha, clube pelo qual marcou recentemente 26 gols e deu 11 assistências em 45 partidas, enquanto aguarda uma oferta formal.