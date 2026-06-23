Torcedores da Roma fazem petição contra a contratação de Mason Greenwood, já que o atacante do Marselha foi considerado “uma das figuras mais polêmicas do futebol moderno”

A Roma tem sido fortemente associada a uma possível contratação de Greenwood em uma transação de €50 milhões (£43 milhões/$57 milhões). O Marselha, segundo relatos, precisa vender jogadores para cumprir as normas financeiras, apesar de Greenwood ter marcado 48 gols em 81 partidas pelo time francês. A Roma precisa de reforços no ataque, mas essa possível contratação deixou a torcida dividida.

Greenwood já havia marcado 35 gols em 129 partidas pelo Manchester United e somou mais 10 gols em 36 jogos durante um período de empréstimo ao Getafe. Apesar desses méritos esportivos, os torcedores lançaram hoje uma petição para impedir que a Roma concretize a transferência, obtendo cerca de 500 assinaturas logo no primeiro dia.