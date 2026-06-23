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Torcedores da Roma fazem petição contra a contratação de Mason Greenwood, já que o atacante do Marselha foi considerado “uma das figuras mais polêmicas do futebol moderno”
Link de transferência e méritos esportivos
A Roma tem sido fortemente associada a uma possível contratação de Greenwood em uma transação de €50 milhões (£43 milhões/$57 milhões). O Marselha, segundo relatos, precisa vender jogadores para cumprir as normas financeiras, apesar de Greenwood ter marcado 48 gols em 81 partidas pelo time francês. A Roma precisa de reforços no ataque, mas essa possível contratação deixou a torcida dividida.
Greenwood já havia marcado 35 gols em 129 partidas pelo Manchester United e somou mais 10 gols em 36 jogos durante um período de empréstimo ao Getafe. Apesar desses méritos esportivos, os torcedores lançaram hoje uma petição para impedir que a Roma concretize a transferência, obtendo cerca de 500 assinaturas logo no primeiro dia.
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Prisão, repercussões comerciais e autorização judicial
A repercussão remonta a janeiro de 2022, quando a Polícia da Grande Manchester prendeu Greenwood após postagens nas redes sociais feitas por sua namorada, que mostravam ferimentos físicos graves, além de uma gravação de áudio chocante de suposto abuso. O Manchester United suspendeu Greenwood por tempo indeterminado, enquanto a Nike cancelou seu contrato de patrocínio sem indenização e a EA Sports removeu Greenwood do jogo FIFA.
Em fevereiro de 2023, o Ministério Público britânico retirou todas as acusações criminais após a retirada de testemunhas-chave e o surgimento de novas evidências. Apesar da absolvição judicial, a intensa pressão pública e as objeções de organizações sem fins lucrativos contra a violência impediram seu retorno ao Manchester United. O clube concluiu, em agosto de 2023, que Greenwood deveria continuar sua carreira em outro lugar, o que levou às suas transferências para o Getafe e o Marselha.
Valores do clube e oposição da torcida
Os torcedores da Roma destacaram que a contratação de Greenwood entraria em contradição com campanhas contra a violência de gênero, como a iniciativa “Amami e Basta”.
A petição dos torcedores diz: “Nos opomos à contratação de Mason Greenwood pela AS Roma. Essa posição não se baseia em hostilidade pessoal nem na crença de que as pessoas não possam reconstruir suas carreiras. Baseia-se na convicção de que todo clube de futebol tem o direito — e a responsabilidade — de escolher quem representa seu emblema. Greenwood esteve envolvido em várias controvérsias graves fora de campo, incluindo problemas disciplinares com a seleção inglesa e denúncias de violência doméstica e sexual que geraram atenção mundial. Independentemente de desdobramentos jurídicos futuros, esses eventos continuam a moldar sua imagem pública e a torná-lo uma das figuras mais polêmicas do futebol moderno.”
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O que vem a seguir para Roma e Greenwood?
A Roma ainda não respondeu oficialmente à petição nem confirmou se continua interessada em Greenwood. À medida que a janela de transferências avança, a diretoria deve ponderar o potencial investimento esportivo em relação à forte reação negativa da torcida e aos riscos comerciais. Greenwood continuará seus preparativos no Marselha, clube pelo qual marcou recentemente 26 gols e deu 11 assistências em 45 partidas, enquanto aguarda uma oferta formal.