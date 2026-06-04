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Torcedores da Copa do Mundo são PROIBIDOS de levar determinado item para o estádio, após a FIFA dar uma guinada a poucos dias do início do torneio
Mudança de última hora na política gera polêmica
Em uma medida que surpreendeu os portadores de ingressos, a FIFA atualizou seu Código de Conduta Oficial do Estádio para proibir os torcedores de levar garrafas de água reutilizáveis para os jogos. Há apenas três semanas, o regulamento afirmava explicitamente que “Para evitar dúvidas, garrafas plásticas vazias, transparentes e reutilizáveis, com capacidade de até 1 litro, podem ser levadas para o estádio”. Essa cláusula foi agora excluída, substituída por uma nova diretriz rigorosa que afirma: “Para evitar dúvidas, garrafas de água reutilizáveis não podem ser levadas para o estádio”.
De acordo com uma reportagem do The Athletic, a mudança repentina foi comunicada por e-mails enviados diretamente aos torcedores, informando-os de que a orientação anterior foi revogada a partir de 2 de junho. Essa mudança impede que os torcedores usem os bebedouros do estádio para encher seus próprios recipientes, apesar de o torneio ser realizado no auge do verão norte-americano. Críticos argumentam que a medida prioriza interesses comerciais em detrimento do bem-estar dos torcedores.
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A FIFA explica a proibição de garrafas
Ao defender a decisão, a entidade reguladora do futebol mundial citou a segurança como o principal motivo para a mudança. Em comunicado, a FIFA afirmou ter tomado a decisão de “proibir garrafas para evitar riscos e lesões aos jogadores e espectadores”. Além disso, justificou a proibição geral observando que “garrafas de fora já são proibidas em vários desses locais por questões de segurança, e a FIFA está aplicando essa medida em todos os estádios do torneio”.
O órgão regulador também enfatizou que medidas estão em vigor para ajudar os torcedores a lidar com o calor fora da área de assentos, acrescentando: “A FIFA trabalha em estreita colaboração com cada Comitê da Cidade-Sede e autoridades locais em fatores de mitigação do calor para os torcedores que se deslocam ao estádio, o que pode incluir recursos como estações de nebulização, ventiladores, estações de hidratação, tendas de resfriamento e muito mais ao redor do perímetro do estádio. Dentro do perímetro do estádio, os preços das garrafas de água para a Copa do Mundo da FIFA 2026 permanecerão consistentes com os de outros eventos realizados em cada estádio.”
Grupos de torcedores reagem à "ganância"
A reação dos grupos de torcedores foi imediata e contundente, com muitos questionando o momento do anúncio, tão próximo do início do torneio. Um porta-voz da Associação de Torcedores de Futebol disse ao The Athletic: “Mais uma vez, nesta Copa do Mundo, os torcedores vêm em último lugar, e não em primeiro. O calor e a umidade são uma preocupação real para o bem-estar dos torcedores; deveria ser isso o foco principal da FIFA, e não a capacidade de vender mais água engarrafada a preços inflacionados.”
A embaixada de torcedores Free Lions England também recorreu às redes sociais para expressar sua frustração com a falta de transparência. Em uma postagem no X, o grupo disse: “O que vem a seguir? Protetor solar proibido e torcedores forçados a comprá-lo nos estádios? Por todo o esforço que estão fazendo com os ‘intervalos para hidratação’ dos jogadores, essa é uma mudança tão estranha e tardia. Em todas as nossas discussões, a disponibilidade gratuita de água nos estádios foi um ponto-chave e a FIFA nos garantiu que seria assim e que os torcedores teriam a possibilidade de trazer suas próprias garrafas de água... Naturalmente, o pensamento imediato dos torcedores é que isso é apenas mais uma maneira de ganhar dinheiro. Esperamos que os bebedouros nos estádios continuem gratuitos, e que não cobrem nada na fila!”
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O calor extremo continua sendo uma grande preocupação
Dados científicos sugerem que o calor será mais do que apenas um incômodo para quem assistir aos jogos nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Um relatório da World Weather Attribution (WWA) previu que aproximadamente 26 dos 104 jogos provavelmente serão disputados quando a Temperatura Global do Bulbo Úmido (WBGT) da cidade-sede exceder 26 graus Celsius. Na comunidade médica, há receios de que a restrição ao acesso à água possa levar a um aumento de doenças relacionadas ao calor entre os milhares de torcedores que viajam para assistir aos jogos.
Enquanto os jogadores se beneficiarão de intervalos obrigatórios para hidratação de três minutos por tempo e bancos com climatização, os torcedores têm poucas isenções. Os únicos líquidos permitidos nos estádios sob as novas regras são “leite infantil e água esterilizada em recipientes” ou líquidos necessários por motivos médicos comprovados. À medida que o torneio se aproxima, a pressão recai sobre a FIFA para garantir que sua política não impeça os torcedores de se manterem seguros sob o sol.