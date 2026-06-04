A reação dos grupos de torcedores foi imediata e contundente, com muitos questionando o momento do anúncio, tão próximo do início do torneio. Um porta-voz da Associação de Torcedores de Futebol disse ao The Athletic: “Mais uma vez, nesta Copa do Mundo, os torcedores vêm em último lugar, e não em primeiro. O calor e a umidade são uma preocupação real para o bem-estar dos torcedores; deveria ser isso o foco principal da FIFA, e não a capacidade de vender mais água engarrafada a preços inflacionados.”

A embaixada de torcedores Free Lions England também recorreu às redes sociais para expressar sua frustração com a falta de transparência. Em uma postagem no X, o grupo disse: “O que vem a seguir? Protetor solar proibido e torcedores forçados a comprá-lo nos estádios? Por todo o esforço que estão fazendo com os ‘intervalos para hidratação’ dos jogadores, essa é uma mudança tão estranha e tardia. Em todas as nossas discussões, a disponibilidade gratuita de água nos estádios foi um ponto-chave e a FIFA nos garantiu que seria assim e que os torcedores teriam a possibilidade de trazer suas próprias garrafas de água... Naturalmente, o pensamento imediato dos torcedores é que isso é apenas mais uma maneira de ganhar dinheiro. Esperamos que os bebedouros nos estádios continuem gratuitos, e que não cobrem nada na fila!”