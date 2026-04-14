Torcedores armados invadem o centro de treinamento do Reims para ameaçar jogadores e comissão técnica após empate na Ligue 2; clube expressa "profundo choque"

Após o empate em 2 a 2 fora de casa contra o Laval, um grupo de torcedores hostis teria invadido as instalações do clube. A diretoria divulgou um comunicado oficial detalhando os terríveis acontecimentos.

“Durante a noite de sexta para sábado, indivíduos que se identificavam como Ultrem, alguns deles encapuzados e armados com armas improvisadas, invadiram nosso Centre de Vie Raymond Kopa para esperar o time que voltava de Laval”, dizia o comunicado. “Essas atitudes não podem ser toleradas e chocaram profundamente todo o clube.”