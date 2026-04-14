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Torcedores armados invadem o centro de treinamento do Reims para ameaçar jogadores e comissão técnica após empate na Ligue 2; clube expressa "profundo choque"
Caos no centro de treinamento Raymond Kopa
Após o empate em 2 a 2 fora de casa contra o Laval, um grupo de torcedores hostis teria invadido as instalações do clube. A diretoria divulgou um comunicado oficial detalhando os terríveis acontecimentos.
“Durante a noite de sexta para sábado, indivíduos que se identificavam como Ultrem, alguns deles encapuzados e armados com armas improvisadas, invadiram nosso Centre de Vie Raymond Kopa para esperar o time que voltava de Laval”, dizia o comunicado. “Essas atitudes não podem ser toleradas e chocaram profundamente todo o clube.”
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Ameaças diretas e insultos racistas
Essa intrusão aterrorizante não se limitou a meros protestos verbais, já que os autores recorreram a ataques pessoais extremamente perturbadores. Embora a paixão seja uma parte fundamental do esporte, a diretoria esclareceu que tal hostilidade ultrapassa um limite perigoso. Em seu comunicado, a diretoria observou: “A paixão que anima o mundo do futebol é magnífica, compreendemos as frustrações e decepções, mas elas não podem, em hipótese alguma, justificar as intimidações, comentários racistas e ameaças de morte, especialmente quando ocorrem em um espaço onde residem nossos jovens jogadores. É nossa responsabilidade denunciar essas ações. O clube iniciará um processo judicial para que tais eventos não possam se repetir. Recusamo-nos a minimizá-los e correr o risco de que uma tragédia aconteça. Queremos proteger nossos funcionários, nossos jogadores, nossa Casa do Futebol.”
Aumento das tensões e intervenção policial
Este ponto crítico representa o clímax da crescente hostilidade entre a torcida e a diretoria nos últimos meses. Um apelo anterior à calma havia sido feito em dezembro, após um incidente que deixou um policial gravemente ferido.
O clube explicou: “Há vários meses, apesar da disposição do clube para dialogar, temos testemunhado uma escalada de comportamentos violentos e inadequados. Após a partida contra o Laval, o limite foi ultrapassado. Indivíduos, alguns encapuzados e munidos de armas improvisadas, invadiram o Centre de Vie Raymond Kopa para esperar pelos jogadores. A intervenção das forças de segurança foi necessária para impedir que a situação saísse do controle.”
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O que vem a seguir para o Reims?
Atualmente em quinto lugar, com 48 pontos, empatado com o Rodez, o Reims ocupa a última vaga na repescagem de promoção. A 10 pontos do líder Troyes, a promoção automática é altamente improvável. No entanto, os próximos quatro jogos cruciais contra os rivais diretos na repescagem, Red Star 93 e Le Mans, além dos confrontos com Nancy e Pau, definirão definitivamente o rumo da sua temporada.