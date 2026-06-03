"Torcedores ainda mais fervorosos" – De ex-técnico da seleção americana a pai orgulhoso na Copa do Mundo: Gregg Berhalter, do Chicago Fire, vira a página enquanto seu filho Sebastian se prepara para 2026

Há um breve momento em que Gregg Berhalter se permite sonhar. Não dura muito, mas acontece. Quando lhe pedem para relembrar 2022 durante uma longa conversa sobre 2026, o “e se” passa, por um breve instante, pela sua cabeça.

“É quase uma pena que fôssemos tão jovens”, diz Berhalter àGOAL sobre aquela seleção de 2022, “porque acho que os rapazes realmente poderiam ter feito algo, considerando o quanto aquele grupo era unido”.

Grande parte daquele grupo, o que marcou a Copa do Mundo da seleção masculina dos EUA no Catar, está de volta para um verão decisivo nos Estados Unidos. Um total de 13 jogadores da lista de 26 convocados da USMNT para a Copa do Mundo estão de volta de 2022. O técnico, porém, não está. Agora é a equipe de Mauricio Pochettino, e tem sido assim há 20 meses.

Para Berhalter, 2026 sempre foi um sonho. Agora, ainda pode ser um “e se?”.

Além desse breve momento de reflexão, porém, não é assim que Berhalter encara a situação. Não há inveja por parte do ex-técnico da seleção americana. Houve muita decepção, mas ela já se dissipou. Acima de tudo, enquanto Berhalter se prepara para 2026 de uma forma muito diferente daquela que havia planejado, os sentimentos giram em torno de uma alegria que ele nunca sentiu antes.

Durante anos, Berhalter esperava viver a Copa do Mundo de 2026 como técnico, mas agora ele vai vivê-la como algo melhor: um pai. Enquanto lidava com seus próprios sentimentos após seu mandato na seleção, Berhalter rapidamente encontrou uma nova perspectiva, e essa perspectiva girava em torno da ascensão de seu filho Sebastian a um lugar que ele antes valorizava mais do que qualquer outra coisa.

De muitas maneiras, o mais jovem não teria conseguido sem o mais velho. De muitas outras, ele também não teria conseguido com ele. Isso, diz Berhalter, é reconfortante. Esse fato foi o que o ajudou a mudar de treinador da Seleção dos EUA para o maior torcedor da Seleção dos EUA.

“Foi definitivamente útil para mim”, diz ele sobre a ascensão do filho. “Acho que é porque há esse componente de que ele está onde está, e chegou onde chegou, e isso não se deve a nada além de si mesmo. Acho que, para mim, o conflito poderia ter sido o fato de que você estaria tirando o mérito de suas conquistas se fosse o próprio pai a selecioná-lo.

Um conflito semelhante surgiu injustamente quando Michael Bradley era uma das principais estrelas da seleção americana de Bob Bradley durante o tempo em que esteve na equipe.

“As pessoas diziam: ‘Ah, talvez seja só porque ele é filho do pai.’ Agora, nada disso pode ser dito. Ele sabe, do fundo do coração, que conquistou isso 100% por conta própria. Isso é ótimo, e estou muito orgulhoso dele. Essa jornada nos transformou em torcedores ainda mais fervorosos, simplesmente porque você pode assistir ao seu filho também.”

Então, como será este verão para Berhalter? Como alguém como ele assiste à Copa do Mundo? Ele encara este torneio como ex-jogador, ex-técnico, técnico atual, pai ou uma mistura estranha de tudo isso?

“Quando você representa a seleção nacional em Copas do Mundo, como jogador e como técnico, você entende exatamente o que o programa significa”, diz ele, “Então, para mim, é apenas torcer pelo futebol dos EUA, torcer pela equipe para que eles possam dar o melhor de si.

“Como pai, é incrível simplesmente ver seu filho na Copa do Mundo e poder compartilhar essas experiências com ele. É uma grande honra jogar na Copa do Mundo, e realmente para o Sebastian poder conhecer isso, saber como é, saber o que é a Copa do Mundo, é realmente uma sensação especial poder compartilhar isso com ele.”

Berhalter terá um verão único, e isso já ficou bem claro.