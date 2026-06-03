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Gregg Berhalter GFXGOAL
Ryan Tolmich

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"Torcedores ainda mais fervorosos" – De ex-técnico da seleção americana a pai orgulhoso na Copa do Mundo: Gregg Berhalter, do Chicago Fire, vira a página enquanto seu filho Sebastian se prepara para 2026

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A GOAL conversou com o técnico do Chicago Fire sobre seus planos para este verão, sua relação com o time e suas lembranças de 2022

Há um breve momento em que Gregg Berhalter se permite sonhar. Não dura muito, mas acontece. Quando lhe pedem para relembrar 2022 durante uma longa conversa sobre 2026, o “e se” passa, por um breve instante, pela sua cabeça.

“É quase uma pena que fôssemos tão jovens”, diz Berhalter àGOAL sobre aquela seleção de 2022, “porque acho que os rapazes realmente poderiam ter feito algo, considerando o quanto aquele grupo era unido”.

Grande parte daquele grupo, o que marcou a Copa do Mundo da seleção masculina dos EUA no Catar, está de volta para um verão decisivo nos Estados Unidos. Um total de 13 jogadores da lista de 26 convocados da USMNT para a Copa do Mundo estão de volta de 2022. O técnico, porém, não está. Agora é a equipe de Mauricio Pochettino, e tem sido assim há 20 meses.

Para Berhalter, 2026 sempre foi um sonho. Agora, ainda pode ser um “e se?”.

Além desse breve momento de reflexão, porém, não é assim que Berhalter encara a situação. Não há inveja por parte do ex-técnico da seleção americana. Houve muita decepção, mas ela já se dissipou. Acima de tudo, enquanto Berhalter se prepara para 2026 de uma forma muito diferente daquela que havia planejado, os sentimentos giram em torno de uma alegria que ele nunca sentiu antes.

Durante anos, Berhalter esperava viver a Copa do Mundo de 2026 como técnico, mas agora ele vai vivê-la como algo melhor: um pai. Enquanto lidava com seus próprios sentimentos após seu mandato na seleção, Berhalter rapidamente encontrou uma nova perspectiva, e essa perspectiva girava em torno da ascensão de seu filho Sebastian a um lugar que ele antes valorizava mais do que qualquer outra coisa.

De muitas maneiras, o mais jovem não teria conseguido sem o mais velho. De muitas outras, ele também não teria conseguido com ele. Isso, diz Berhalter, é reconfortante. Esse fato foi o que o ajudou a mudar de treinador da Seleção dos EUA para o maior torcedor da Seleção dos EUA.

“Foi definitivamente útil para mim”, diz ele sobre a ascensão do filho. “Acho que é porque há esse componente de que ele está onde está, e chegou onde chegou, e isso não se deve a nada além de si mesmo. Acho que, para mim, o conflito poderia ter sido o fato de que você estaria tirando o mérito de suas conquistas se fosse o próprio pai a selecioná-lo.

Um conflito semelhante surgiu injustamente quando Michael Bradley era uma das principais estrelas da seleção americana de Bob Bradley durante o tempo em que esteve na equipe.

“As pessoas diziam: ‘Ah, talvez seja só porque ele é filho do pai.’ Agora, nada disso pode ser dito. Ele sabe, do fundo do coração, que conquistou isso 100% por conta própria. Isso é ótimo, e estou muito orgulhoso dele. Essa jornada nos transformou em torcedores ainda mais fervorosos, simplesmente porque você pode assistir ao seu filho também.”

Então, como será este verão para Berhalter? Como alguém como ele assiste à Copa do Mundo? Ele encara este torneio como ex-jogador, ex-técnico, técnico atual, pai ou uma mistura estranha de tudo isso?

“Quando você representa a seleção nacional em Copas do Mundo, como jogador e como técnico, você entende exatamente o que o programa significa”, diz ele, “Então, para mim, é apenas torcer pelo futebol dos EUA, torcer pela equipe para que eles possam dar o melhor de si.

“Como pai, é incrível simplesmente ver seu filho na Copa do Mundo e poder compartilhar essas experiências com ele. É uma grande honra jogar na Copa do Mundo, e realmente para o Sebastian poder conhecer isso, saber como é, saber o que é a Copa do Mundo, é realmente uma sensação especial poder compartilhar isso com ele.”

Berhalter terá um verão único, e isso já ficou bem claro.

  • Berhalter Brady Chicago FireGetty

    "Esse é o meu treinador"

    Logo após os membros da seleção masculina de futebol dos EUA deste ano receberem a notícia, um vídeo de Berhalter viralizou. Nele, ele esperava ansiosamente por notícias sobre um jogador específico. Ele se identificava com a trajetória desse jogador e nada mais desejava do que ver essa trajetória recompensada com a chance de representar o país neste verão.

    Curiosamente, aquele vídeo não era sobre o filho dele; era sobre Chris Brady, seu goleiro no Chicago Fire. Quando questionado sobre sua reação à convocação, é justamente Brady que Berhalter menciona primeiro, curiosamente.

    “Sim, muitas emoções diferentes, quase todas extremamente felizes, positivas e empolgantes”, disse Berhalter. “Acho que, no caso do Chris no nosso clube, você vê o trabalho que ele tem feito, e chegar a esse ponto é uma jornada incrível para ele.”

    Brady ri quando o GOAL lhe diz que Berhalter realmente o mencionou primeiro. Por outro lado, com base em sua reação nas instalações, o goleiro estava bem ciente de como seu técnico estava empolgado.

    “Fiquei um pouco chocado ao ver o nível de entusiasmo dele, para ser sincero”, disse Brady. “Tipo, ele saiu correndo daquele escritório e estava superanimado por mim. Fiquei muito grato. Tipo, cara, é o meu técnico que está tão animado por mim, e isso só mostra o quanto ele acredita em mim. Mostra o quanto ele acredita nos seus jogadores, e eu realmente aprecio isso. Agradeço fazer parte de um time que tem um técnico assim.”

    Isso não quer dizer que Berhalter não tivesse muito a dizer sobre a trajetória do filho. Embora tenha tido um lugar na primeira fila para acompanhar a trajetória de Brady nos últimos um ano e meio, ele tem sido a força orientadora na trajetória do filho nos últimos 25 anos. Em 2002, Sebastian, com um ano de idade, estava nas arquibancadas enquanto seu pai jogava na Copa do Mundo. Em 2022, ele estava na torcida para ver seu pai treinar nesse nível.

    Agora, é a vez do jovem Berhalter.

    “Nessas últimas semanas que antecederam o anúncio da lista, os jogadores começam a ficar estressados”, diz Berhalter, como alguém que já passou por esse período de espera dos dois lados. “Eles começam a se concentrar em outras coisas. Para o Sebastian e para o Chris, era só se concentrar em jogar o melhor possível e, então, não importa o que aconteça, você pode se orgulhar disso.

    “Era realmente uma questão de: ‘Ei, como você vai continuar melhorando, Sebastian? No que você quer continuar trabalhando? Em que áreas do seu jogo você pode melhorar?’ Ele sempre vem com alguma ideia, porque está muito focado em evoluir e ficar melhor.”

    Esse foco é o que levou Sebastian Berhalter a esse nível, não seu sobrenome ou a posição de seu pai como técnico. Esse é o fato que Berhalter mais deseja enfatizar quando fala sobre toda essa experiência.

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  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    A ascensão de Sebastian

    Não demorou muito para que Berhalter começasse a imaginar o que seria possível. Ele, assim como o resto do mundo, assistiu ao filho desabrochar na MLS, emergindo como uma grande revelação nos primeiros meses da temporada de 2025. Pouco depois disso, Berhalter começou a se perguntar se tudo poderia dar certo a tempo para a Copa do Mundo. Seus pensamentos iniciais eram simples: se Sebastian tivesse a chance, talvez fosse possível.

    “Acho que foi depois que ele teve sua primeira oportunidade na Gold Cup”, diz Berhalter quando perguntado sobre quando começou a acreditar. “Na verdade, não se trata de focar nisso, mas sim em ‘como você pode melhorar?’ Se você conseguir fazer isso, o resto se resolverá por si só.”

    “Só de ver o desenvolvimento dele”, acrescenta, “ver o quanto ele trabalhou duro nos últimos 15 anos para chegar a esse ponto? Isso tem sido incrível.”

    Para o jovem Berhalter, há uma coincidência engraçada em tudo isso. Foi logo depois que seu pai deixou Columbus para assumir um cargo nos EUA que ele começou a se destacar no Crew. Agora, menos de um ano após o fim do mandato de Gregg Berhalter na Seleção Americana, Sebastian encontrou seu próprio momento no cenário internacional. Em ambos os casos, o próximo capítulo de um Berhalter ajudou a abrir espaço para a ascensão do outro.

    “Eu sei que, se recebesse uma ligação do meu pai, teria que merecer isso o dobro de qualquer outro jogador”, disse Sebastian Berhalter. “Não importava o que as pessoas dissessem, porque eu conheço o tipo de pessoa que ele é, e ele nunca me chamaria só por chamar. Eu tinha que merecer, e ainda não merecia em nenhum momento. Para mim, não importava o que as outras pessoas diziam; era apenas que eu queria ter certeza de que, se fosse convocado, seria por mérito próprio.”

    Agora, o meio-campista joga ao lado de jogadores com quem sempre cresceu. Ele descreveu Tyler Adams como seu ídolo, especialmente depois de ouvir as histórias de seu pai sobre como foi trabalhar com ele. Ele foi titular ao lado de Adams no último fim de semana contra o Senegal.

    É metafórico, de certa forma. Ainda há muitos remanescentes da era Berhalter, mas também uma nova geração de jogadores liderada, ironicamente, por um novo Berhalter. Muitos jogadores do grupo atual são rápidos em apontar como as bases foram lançadas no ciclo anterior e como essas bases permanecem sólidas até hoje.

  • Berhalter McKennie World Cup 2022Getty

    Títulos de 2022

    Nos últimos dois anos, a GOAL conversou com a maioria dos jogadores da seleção masculina dos EUA que disputou a Copa do Mundo de 2022. Para muitos deles, os momentos que marcam suas lembranças do Catar não aconteceram em campo; ocorreram em praticamente todos os outros lugares onde puderam estar juntos. Hotéis, treinos, ônibus, a sala de descanso dos jogadores — o que você imaginar. Foi lá que os laços foram construídos.

    Isso, diz Berhalter, foi proposital. Durante anos, ele pregou a importância da irmandade e da união. A Copa do Mundo foi um momento para que aquele grupo específico tivesse isso reforçado enquanto se preparava para os jogos mais importantes de suas vidas.

    “Fomos muito cuidadosos na forma como criamos o ambiente”, diz ele. “Sabíamos exatamente onde ficavam os quartos dos jogadores, a iluminação do saguão, a iluminação dos corredores dos jogadores, as camas, tudo. Fomos muito cuidadosos com a sala de estar. Tivemos arquitetos planejando a sala por um ano antes da Copa do Mundo. Fomos muito cuidadosos.

    “Então, ouvir que os jogadores saíram de lá tendo tido uma experiência tão incrível faz tudo valer a pena. É por isso que você faz coisas assim. O que eu diria é que você pode ter todas as salas de estar e todos os outros detalhes, mas se não tiver o grupo certo de jogadores, você está em apuros. Aquele era o grupo certo de jogadores. Foi um dos grupos mais unidos com os quais já trabalhei.”

    Esse grupo mudou ao longo dos anos. Jogadores entraram e saíram. Alguns se tornaram maridos ou pais. Todos mudaram, e Berhalter adorou observar essa mudança, tanto de perto quanto de longe.

    “Essa é a grande vantagem de ser técnico: você consegue ver essa evolução das pessoas, dos seres humanos, não apenas como jogadores, sabe? Você consegue ver o progresso como jogador, mas também como seres humanos, e isso é gratificante, é recompensador”, explica Berhalter. “Sempre achei que há uma enorme honra em representar seu país, mas não queria que fosse só isso. Eu queria que eles jogassem por algo mais do que isso. Queria que jogassem uns pelos outros de uma forma profunda. Queria que jogassem porque se importavam tanto com a pessoa ao lado deles.”

    Essa conexão, acredita Berhalter, tornou-se uma das características marcantes do grupo — e uma que terá ainda mais importância à medida que a Copa do Mundo em casa se aproxima.

    "É uma fase difícil de alcançar como grupo, porque há interesses pessoais envolvidos, mas os rapazes definitivamente chegaram lá, e então acho que, à medida que vemos esta Copa do Mundo se aproximando, agora se trata de eles levarem isso para o próximo nível, mas também ter o apoio da torcida e ter uma Copa do Mundo em solo nacional é simplesmente incrível."

  • Houston Dynamo FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Assistindo à Copa do Mundo

    Segundo o próprio Sebastian Berhalter, ele era o maior torcedor da Seleção Masculina dos Estados Unidos em 2022. Tanto que costumava dizer a si mesmo que era uma “extensão” da equipe. Assim que a Copa do Mundo terminou, sua torcida mudou, principalmente porque ele queria deixar de ser apenas um torcedor e se tornar algo mais.

    Agora, em 2026, seu pai estará nas arquibancadas. Ele se sentirá como um torcedor e, com certeza, também se sentirá como uma espécie de extensão desse grupo. Ele teve um papel importante na carreira de muitos jogadores desse grupo. Ele teve um papel importante na vida de muitas pessoas.

    Então, quando os jogos começarem, você poderá ver Berhalter nas arquibancadas mais uma vez. Em 2002, 2006 e 2022, esse Berhalter era Sebastian. Desta vez, é a vez de Gregg.

    “Com certeza, no dia 12, estarei lá torcendo pela seleção [contra o Paraguai]”, diz ele. “Depois, vou realmente fazer o meu melhor para assistir ao máximo de jogos que puder.”

    Ele vai ver como isso vai ser. Ele tem outras responsabilidades também, é claro. Há trabalho a ser feito com o Fire como parte de um verão agitado, e grande parte desse trabalho terá que ser concluída bem antes do retorno da equipe, em 16 de julho, contra, coincidentemente, o time do seu filho, o Vancouver Whitecaps.

    Por enquanto, porém, os olhos do mundo estão voltados para a Copa do Mundo. Berhalter, como muitos, mal pode esperar pelo início, assim como todo mundo. Ele não sabe o que vai acontecer a seguir e, se a vida lhe ensinou alguma coisa, é que as coisas podem mudar a qualquer momento. Há uma coisa que, como técnico, ex-jogador e pai, ele pode afirmar com confiança.

    “Uma coisa eu sei sobre esse grupo”, diz ele, “é que eles estarão prontos.”

    Berhalter também está. A Copa do Mundo está prestes a começar, e é uma que certamente mudará sua vida de uma forma que ninguém poderia ter imaginado.

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